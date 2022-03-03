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Россияне выстроились в очереди в последний день работы IKEA
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В магазине IKEA в Москве, расположенном в торговом центре «МЕГА Теплый Стан», образовались гигантские очереди, такая же картина наблюдается в Екатеринбурге и других городах России.
С 4 марта в России перестанет работать IKEA. После появления информации об этом в МЕГУ приехали сотни екатеринбуржцев, чтобы успеть закупиться. В итоге на подъезде к торговому центру образовались пробки, а люди выстроились в очередь от самого входа и до касс. Но давки и агрессии, по словам читателей, нет.
«Все стоят спокойно, друг к другу доброжелательны», – пишет читатель E1.ru.
Также сообщается об огромных очередях в магазине IKEA в Москве.
Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии с 4 марта в связи с событиями на Украине.
До этого компания Lego приостановила поставки в Россию.
Вучич заявил о возможном появлении инициативы об исключении России из ООН
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не исключает появление инициативы об исключении России из ООН, заявил он на пресс-конференции.
«Предвижу, что одной из следующих инициатив будет исключение России из ООН, я уже вижу инициативы в отдельных странах, поэтому вам говорю. Они планируют на основании статьи шесть Устава ООН начать обсуждения исключения России из ООН», – передает слова Вучича РИА «Новости».
Ранее сербский лидер заявил о давлении Запада на Сербию. Также он сообщил о запасе продовольствия и топлива в стране и о стабильной банковской системе.
Вучич сообщил, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены, так как не существует такого механизма.
Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
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«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.
«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.
Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.
«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».
По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.
«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.
В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.
По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
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Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
Леся Рябцева объяснила ликвидацию «Эха Москвы»
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«Главный редактор «Эха Москвы» давно напрашивался на ликвидацию своего СМИ, поэтому произошедшее я считаю закономерностью», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-помощник главного редактора радиостанции Леся Рябцева. Ранее Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».
«Главная проблема «Эха Москвы» в том, что король, то бишь – главный редактор Венедиктов – голый, а вокруг него сидят лизоблюды, которые не могут его вовремя остановить и сказать, что он идет не в том направлении», – пояснила экс-помощник главного редактора «Эха Москвы», телеведущая Леся Рябцева.
Собеседница напомнила про скандал, когда Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью административной ответственностью за озвученный в эфире «Эха Москвы» фейк о количестве жертв коронавируса в России. «Вместо того, чтобы тогда извиниться, Венедиктов заявил, что будет бороться за свою правоту», – отметила Рябцева.
Кроме того, указала собеседница, позднее Генпрокуратура сообщила, что потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за «целенаправленного и систематического размещения информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
«Когда стало известно, что «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха» для принятия решения о дальнейшей работе радиостанции, Венедиктов заявил: «Пока я являюсь главредом, я сам буду формировать политику радиостанции». В итоге мы пришли к тому, что сейчас «Эхо Москвы» является ничем иным, как вредоносным СМИ», – заключила телеведущая.
В четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», – написал он в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
При этом Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепа.
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к «Эху Москвы» и «Дождю» является «необоснованным».
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Дмитрий Певцов: Еврошвондеры занялись демонизацией русской культуры
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Увольнение российских деятелей культуры из-за поддержки решения о проведении спецоперации на Украине – большая политика, но в этом есть и плюсы: россияне смогут больше наслаждаться выступлениями этих артистов, развивать культуру страны, сказал газете ВЗГЛЯД актер и музыкант, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.
На Западе начали разрывать контракты с российскими деятелями культуры. Баварская государственная опера заявила о прекращении сотрудничества с российской и австрийской оперной певицей, народной артисткой России Анной Нетребко, Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от должности главного дирижера россиянина Валерия Гергиева.
«Думаю, что реагировать надо спокойно. То, что происходит – большая политика, которая в условиях глобализации и развития информационного общества пронизала все сферы жизни – и культуру, и спорт, и простые человеческие отношения. Идет информационная война, и наш противник, к сожалению, не блещет ни культурой, ни образованием. Пример с министром иностранных дел Британии, которая элементарной географии не знает, или уже ставшая у нас именем нарицательным – Псаки, которая шестой флот к берегам Белоруссии посылала, тому подтверждение», – говорит Певцов.
В этой информационной войне, продолжает депутат, все средства пригодились, а самое действенное примитивное – стадное чувство и демонизация всего русского, российского, включая самых известных наших деятелей культуры.
«Я думаю, если эти «еврошвондеры», не дай Бог, внимательно прочтут Пушкина или Достоевского, то и их объявят вне закона. И прецеденты такие были, вспомним фашистскую Германию, когда травили и гнали евреев, устраивали костры из книг. Даже нобелевский лауреат в области литературы Томас Манн, несогласный с фашистской идеологией, был вынужден бежать в другую страну», – напоминает собеседник.
Он подчеркивает, что такое решение Запада в отношении российских деятелей культуры печально, однако даже в этой ситуации есть плюсы – россияне чаще начнут «приобщаться к искусству Валерия Гергиева в нашей стране».
Более того, по его мнению, такого рода санкции и ограничения – это шанс развивать свою сферу культуры, создавать свои фильмы, театральные постановки, оживить гастрольную деятельность внутри страны, обратить внимание на литературу, музеи, библиотеки, художественное творчество, народные промыслы, культурные ценности, давать дорогу молодым талантам. Депутат напоминает, что в Госдуме уже рассматривают законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных и документальных отечественных фильмов, включая и прокат. Подобные методы, считает он, нужно распространять и на другие сферы культуры.
«Одна из важнейших тем – мы все сейчас разделены, у нас нет общепризнанной идеологии, системы ценностных ориентиров, понимания что такое хорошо и что такое плохо, где кончается свобода художника и начинается зона основополагающих, жизненно важных интересов общества и государства? Возьмем те же европейские ценности, насколько эти ценности, например, в части пропаганды ЛГБТ или ювенальной юстиции соответствуют интересам наших граждан? Известный отечественный лингвист Ю. Лотман заметил: «Культура начинается с запретов». И в этой связи я бы поднял вопрос о сохранении отечественных традиций в культуре, как важнейшей ее основе», – рассуждает Певцов.
Однако, продолжает артист, есть и другие проблемы: России не хватает социальной и культурной инфраструктуры, профессионалов в сфере управления культурой, а также нужно укреплять финансовые основы учреждений культуры и вырабатывать механизмы контроля госрасходов в сфере культуры. «Как видите, у нас большая созидательная повестка, надо собраться, сосредоточиться и работать на благо нашей Родины, сохранять и развивать нашу, не побоюсь этих слов, великую отечественную культуру. Я уверен, в сложившихся условиях наша молодежь может получить мощный старт и перспективы внутри страны в развитии креативных индустрий, культуры и искусства. И от нас самих многое зависит», – заключил собеседник.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал от Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений Нетребко.
Денис Майданов перешел на отечественный смартфон
Исполнитель и депутат Денис Майданов присоединился к акции за отказ от зарубежных смартфонов и перешёл на отечественный.
«Наш «Ростех» не подведет! Я тоже стал обладателем AYYA Т1 и тоже рекламирую абсолютно бесплатно) За Родину!» – написал он в Telegram.
Ранее аналогичным образом поступила депутат Мария Бутина. «Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом!» – написала она в Telegram.
Бутина рассказала, что в рознице Ая от «Ростеха» на пока представлена на андроиде. «А моя уже на «Авроре» – это полностью автономная отечественная операционка от нашей компании «Открытая мобильная платформа», – отметила депутат.
Она добавила, что главное в этом устройстве: кнопка полного отключения камеры и микрофона. Аналогов в мире нет.
Ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне России, а также ограничит использование системы платежей.
Магазин в Южной Корее запретил вход для россиян
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Один из сети круглосуточных магазинов 7-Eleven в Южной Корее заявил, что отказывается обслуживать россиян, высказав поддержку Украине, решение вызвало возмущение в соцсетях.
Один из пользователей платформы блогов Cafe южнокорейского портала Naver загрузил пост, рассказывающий о магазине сети 7-Eleven в городе Каннын. Туда якобы перестали пускать россиян из-за спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Автор поста опубликовал фото, на котором видна стеклянная дверь магазина, а на ней объявление на английском языке: «Я поддерживаю Украину. Россиянам вход воспрещен».
«Не уверен, сколько россиян в Канныне... Я сходил проверить, правда ли это, и вот. Дрожь берет», – написал автор.
Автор на месте действительно увидел объявления. В комментариях подписчики выразили шок и разочарование таким шагом владельца магазина. Отмечается, что относится ко всем русским сейчас «неправильно».
«С ума сойти. В чем виноваты гражданские? Особенно те, кто давно живет в Корее. Там что, на входе проверяют удостоверение личности? Хотя в Канныне немного русских, такое проявление национализма в общественном месте, это вообще законно?» – пишет пользователь с ником aigul.
Эстонское судно затонуло у берегов Одессы в результате взрыва
Эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва, судьба экипажа неизвестна, заявили в управляющей транспортной компании ista Shipping Agency.
Судно могло наткнуться на мину, предположил менеджер компании Игорь Илвес, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», – заключил он.
Ранее сообщалось, что судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаеве, получило ракетный удар и затонуло. По предварительным данным, никто не пострадал.
СМИ: Власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова
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Власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники.
По данным издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии, передает ТАСС.
ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Ограничения предполагают запрет на въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества.
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В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро
Банк России повысил комиссию при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже до 30%, постановление вступает в силу с 9.00 3 марта.
«Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты – долларов США, евро и фунтов стерлингов – не менее 30% от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания», – сообщается на сайте инвестиционно-банковской группы «Атон».
Ранее стало известно, что ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 3 марта. Режим работы Московской биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 4 марта.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада.
В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
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Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пилот упавшего в Румынии самолета МиГ-21 погиб
Пилот истребителя МиГ-21 ВВС Румынии, который потерпел крушение в среду в уезде Констанца (юго-восток страны), погиб, сообщило минобороны страны.
Самолет, упавший неподалеку от населенного пункта Коджалак, входил в «двойку» истребителей, патрулировавших воздушное пространство в Добрудже, передает ТАСС.
Истребитель МиГ-21 румынских ВВС вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей. На его поиски вылетел вертолет, который потерпел аварию, в которой погибли все семь членов экипажа. Позднее был найден и разбившийся МиГ-21 с погибшим летчиком.
Комиссия штаба ВВС и военной прокуратуры расследует обстоятельства происшествий. Все самолеты Миг-21 и вертолеты IAR 330 Puma решением Минобороны до выяснения причин катастрофы останутся на земле.
В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета
Судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаев, получило ракетный удар, заявили в украинской администрации морских портов.
По информации филиала Ольвия ГП АМПУ, в 17.25 2 марта по судну «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеша), совершавшему рейд в порту Ольвия на якорной стоянке №363, «был нанесен ракетный удар», говорится в сообщении в Facebook Администрации морских портов Украины.
После этого на судне начался пожар, для спасения экипажа направили два буксира, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что судно зашло в порт 23 февраля, оно стояло в ожидании загрузки.
Администрация морских портов Украины обвинила в нанесении удара ВМФ России. Официальной реакции российской стороны на данный момент не последовало.
В Сети опубликовали видеозапись с ударом по судну.
США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
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Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.