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Путин призвал Макрона поучаствовать в эвакуации иностранцев на Украине
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Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора призвал французского коллегу Эммануэля Макрона поучаствовать в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин призвал Макрона подключиться к обеспечению безопасной эвакуации из Украины иностранных граждан. При этом российский лидер сообщил о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики удерживают в заложниках.
«Эмманюэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», – отмечается в сообщении.
Также Путин акцентировал внимание на том, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.
«Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», – подчеркнули в Кремле.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине
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В ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Среди украинских националистов и военнослужащих потери составляют – более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными. В списке пленных находится 572 человека.
В минобороны подчеркнули, что информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, – это целенаправленная дезинформация.
«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки – это целенаправленная дезинформация», – сказал Конашенков.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В минобороны добавили, что удары наносят только по военным объектам, а не по гражданским.
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада.
В ЛНР показали брошенную военную технику отступающих ВСУ
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Киевские силовики при отступлении бросают бронетехнику, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района брошен танк с поврежденной гусеницей.
«Это танк Т-64 модернизации БВ, это конкретно украинская модернизация, характерная окраска видна. Передвигалась колонна украинской техники со стороны населенного пункта Нижнетеплое в сторону населенного пункта Счастье, попала под точечный артиллерийский обстрел, соответственно танк потерял гусеницу, съехал в овраг, где его и бросили», – приводит слова Филипоненко пресс-служба.
По словам представителя милиции, брошенная украинская техника чаще всего тяжелая и ее очень много. Так, в радиусе 20 км оставлено минимум семь танков, из них не на ходу только один.
«Видимо, украинским войскам отступить и сохранить свои жизни, бросить свою технику было важнее, чем сохранить боеспособность своих подразделений и целостность своей техники», – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.
На брошенную технику наносят соответствующую маркировку (Z). Он добавил, что в районе между Станицей Луганской и Счастьем «обстановка стабилизировалась в полной мере».
Военный эксперт оценил итоги первой недели спецоперации России на Украине
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«Российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше все будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин.
«К концу первой недели проведения военной операции российские вооруженные силы подошли и частично блокировали Киев, затем второй по значению город Харьков, окружили значительную группировку противника в Мариуполе и создали угрозу окружения всей группировки противника в Донбассе. Кроме того, практически уничтожена украинская система ПВО и военно-воздушные силы Украины», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
По его мнению, операция по-прежнему находится на начальном этапе. «В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько успешно будет решена задача окружения и ликвидации украинских войск в Донбассе, а затем в Киеве и Харькове», – считает эксперт.
Тем не менее темп продвижения российских войск вглубь Украины довольно высокий, добавил Кашин. «Он явно выше, чем можно было ожидать, поскольку ВСУ обладали значительным количеством относительно серьезных видов вооружения, оставшихся в наследство от СССР и частично модернизировавшихся. Кроме того, они получали современное оружие от стран Запада. Также они имеют непрерывный опыт ведения боевых действий на протяжении восьми лет. То есть это довольно серьезный противник», – пояснил военный эксперт.
«В то же время со стороны российских войск на раннем этапе наступления имела место серия тактических неудач, что в сочетании со слабой работой по информационному обеспечению действий наших войск привело к преувеличенным слухам о проблемах российской армии, – указал собеседник. – Например, широко известны данные об отдельных разбитых подразделениях российских войск, сожженных колоннах техники, успешных ударах противника по тыловым колоннам и применении БПЛА. Однако, по всей видимости, российские войска преодолевают допущенные просчеты».
По мнению Кашина, главная цель российских войск – ликвидировать основные силы украинской армии, которые сконцентрированы в основном в Донбассе. «Это основное поле сражений. Во вторую очередь – окружить войска, находящиеся в крупных городах Украины, и ликвидировать их с дальнейшим продвижением на запад страны. Но мы не знаем, какие дальнейшие цели ВС России», – продолжил собеседник.
«Если на обозначенных театрах боевых действий находится основная часть обученных украинских войск, то после их разгрома никакие поставки оружия и приток добровольцев уже не смогут в корне изменить ситуацию», – заключил Кашин.
В четверг официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов.
По его словам, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1612 объектов. «Всего за время операции поражено 1612 объектов, среди них: 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станции», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. По словам Конашенкова, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Накануне Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В среду из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушные россияне.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
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Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
Леся Рябцева объяснила ликвидацию «Эха Москвы»
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«Главный редактор «Эха Москвы» давно напрашивался на ликвидацию своего СМИ, поэтому произошедшее я считаю закономерностью», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-продюсер радиостанции Леся Рябцева. Ранее Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».
«Главная проблема «Эха Москвы» в том, что король, то бишь – главный редактор Венедиктов – голый, а вокруг него сидят лизоблюды, которые не могут его вовремя остановить и сказать, что он идет не в том направлении», – пояснила бывшая продюсер программ «Эха Москвы», телеведущая Леся Рябцева.
Собеседница напомнила про скандал, когда Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью административной ответственностью за озвученный в эфире «Эха Москвы» фейк о количестве жертв коронавируса в России. «Вместо того, чтобы тогда извиниться, Венедиктов заявил, что будет бороться за свою правоту», – отметила Рябцева.
Кроме того, указала собеседница, позднее Генпрокуратура сообщила, что потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за «целенаправленного и систематического размещения информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
«Когда стало известно, что «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха» для принятия решения о дальнейшей работе радиостанции, Венедиктов заявил: «Пока я являюсь главредом, я сам буду формировать политику радиостанции». В итоге мы пришли к тому, что сейчас «Эхо Москвы» является ничем иным, как вредоносным СМИ», – заключила телеведущая.
В четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», – написал он в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
При этом Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепа.
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к «Эху Москвы» и «Дождю» является «необоснованным».
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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине
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Военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники, рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов», – приводятся его слова на сайте Минобороны.
Конашенков добавил, что «другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе».
«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника. Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», – заключил представитель Минобороны.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета
Судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаев, получило ракетный удар, заявили в украинской администрации морских портов.
По информации филиала Ольвия ГП АМПУ, в 17.25 2 марта по судну «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеша), совершавшему рейд в порту Ольвия на якорной стоянке №363, «был нанесен ракетный удар», говорится в сообщении в Facebook Администрации морских портов Украины.
После этого на судне начался пожар, для спасения экипажа направили два буксира, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что судно зашло в порт 23 февраля, оно стояло в ожидании загрузки.
Администрация морских портов Украины обвинила в нанесении удара ВМФ России. Официальной реакции российской стороны на данный момент не последовало.
В Сети опубликовали видеозапись с ударом по судну.
Мединский: В четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня
В ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
«Как вы знаете, на прошлой встрече мы обсудили позиции, а также огласили ряд предложений РФ, взаимосвязанных с немедленным режимом прекращения огня. По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров», – передает слова Мединского РИА «Новости». Режим прекращния огня будет обсуждаться и завтра, добавил он.
Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где запланирован второй раунд переговоров. По словам ее главы Владимира Мединского, украинские представители уже направляются на переговоры, их прибытие ожидается 3 марта.
Напомним, делегация российской стороны уже направилась к месту переговоров с украинской, они пройдут на белорусской территории. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы». Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Военный эксперт назвал главные города для российской операции на Украине
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«Освобождение Одессы, например, откроет для российских войск дорогу к Приднестровью и западным регионам Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. Ранее Одесская область стала прифронтовой после того, как под контроль российской армии перешел Херсон.
«Освобождение Мариуполя – фундаментальная задача для успеха Вооруженных сил России на юге Украины, поскольку это своеобразная «военная столица» ВСУ в Донбассе», – пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
По его словам, если Мариуполь будет взят российскими войсками, сопротивление значительной части украинских силовиков в Донбассе будет сломлено.
«Что касается Одессы, то это ключевой украинский порт, если мы его возьмем, то отрежем Украину от моря, зато сами соединимся с Приднестровьем. Кроме того, это плацдарм для ВС РФ к западу от Днепра. Таким образом, мы получим теоретическую возможность выйти хоть ко Львову. Все будет зависеть от поставленных задач», – добавил эксперт.
Если же говорить о необходимости занятия Харькова и Чернигова, то, по словам аналитика, такие крупные города не должны оставаться в тылу у российских войск. «Дело даже не в том, могут ли там образоваться новые подразделения ВСУ и националистов, а в том, что оба этих города – крупные коммуникационные узлы», – резюмировал собеседник.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов. «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
В свою очередь представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Как сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше всё будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил руководителем Одесской области Максима Марченко, который ранее командовал печально известным штурмовым батальоном «Айдар». В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Германия одобрила поставку Украине 2,7 тыс. зенитных ракет
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Министерство экономики ФРГ одобрило поставку 2700 зенитных ракет Украине, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в министерстве.
«Министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust. «Спустя три дня германское вооружение прибыло на Украину», сообщили РИА «Новости».
При этом из США на текущей неделе поставили Украине «сотни» зенитно-ракетных комплексов Stinger, в том числе более 200 – только в понедельник, сообщили на телеканале NBC. Отмечается, что поставки были осуществлены в рамках масштабного пакета «летальной и нелетальной» помощи Украине, включая противотанковые ракеты Javelin, на сумму 350 млн долларов.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Кроме того, в четверг Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, а немецкое оружие вновь будет направлено против русских.
В США усомнились в задействовании Россией резерва для операции на Украине
Пентагон не видит признаков того, что Россия планирует задействовать дополнительные резервы на своей территории для проведения военной операции на территории Украины, заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства США Джон Кирби.
«Мы не видим никаких признаков того, что президент (Владимир) Путин ощущает необходимость привлечь дополнительные силы откуда-либо еще», – цитирует его РИА «Новости».
Как отметил представитель Пентагона, Россия «наращивала свою группировку» у границ Украины с начала осени 2021 года. «По нашим оценкам, подавляющее число этой боевой силы сейчас находится на Украине», – указал Кирби.
Он также отметил, что США не видят оснований считать, что Белоруссия готовится ввести свои войска на Украину.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Вассерман: Сознание жителей юго-запада Руси придет в норму после окончания украинской оккупации
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Те жители Восточной и Южной Украины, кто заявляет о «русских оккупантах», делают это из-за стресса и шока, «под дулом автомата киевских террористов», а также из-за «заболачивания мозгов» на протяжении трех десятилетий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
«Во-первых, очень сложно не проклинать «русских оккупантов», когда вы находитесь под дулом автомата киевских террористов. Во-вторых, гражданам Украины уже более трех десятилетий старательно заболачивают мозги безобразными фантазиями на тему старой польской фальшивки «Украина – не Россия». И многие в это всерьез верят тем более, что не верить – опасно», – говорит Вассерман.
Поэтому, естественным образом публичные высказывания украинцев могут попросту не соответствовать их взглядам, но обязательно должны соответствовать официальным требованиям, продолжает собеседник.
«В-третьих, состояние стресса, а оно однозначно есть, ведь война, начатая Украиной 8 лет назад, теперь пошла на Запад, не очень хорошее для здравомыслия. Поэтому очень многое из того, что сейчас говорят эти люди, продиктовано стрессом и шоком. Как только закончится оккупация юго-запада Руси террористической группировкой «Украина», так и придет в норму сознание жителей этого самого юго-запада Руси», – считает Вассерман.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, в связи с чем он принял решение признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
На следующий день разведка ДНР зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава республики потребовал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть территорию республики. Позже главы обеих республик обратились к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Утром 24 февраля президент в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой. Кроме того, глава государства подчеркнул, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В Венгрии назвали виновных в ситуации на Украине
Причиной российской спецоперации по демилитаризации Украины стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы находимся под перекрестным огнем крупных геополитических игроков, НАТО неуклонно расширяется на восток, и это нравится России все меньше и меньше. Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своем нейтралитете и НАТО должна не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой войны», – цитирует РИА «Новости» Орбана.
По его словам, Европе нужны свои военные силы.
«Европейская военная политика и политика безопасности должны быть поставлены на новую основу. Европе нужны свои силы, серьезная военная промышленность. Мы не можем полагаться только на американцев... Мы должны быть в состоянии гарантировать безопасность Европы и с поддержкой НАТО, и самостоятельно», – сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия в ближайшее десятилетие серьезно займется усилением национальной армии.
«Для нас безопасность Венгрии стоит на первом месте, и мы прекрасно знаем, что во времена миграции, эпидемий и войн только сильная армия может гарантировать безопасность венгров», – сказал Орбан.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Сотрудница миссии ОБСЕ на Украине погибла при обстреле в Харькове
Местная сотрудница специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла при обстреле в Харькове, сообщает ОБСЕ в пресс-релизе.
«Марина Фенина, местный сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, погибла при обстреле Харькова вчера, 1 марта», – приводит сообщение РИА «Новости».
Генсек ОБСЕ Хельга Шмидт и глава МИД страны-председателя, польский министр Збигнев Рау высказали соболезнования родными погибшей.
«Марина была убита, когда она пыталась получить продовольствие для ее семьи в городе, который превратился в боевую зону. В Харькове и других городах Украины реактивное оружие, артиллерийский снаряды и ракеты наносят удары по жилым зданиям и центру города, убивая и нанося травмы невинному гражданскому населению», – заявила Шмидт.
Ранее сообщалось, что мониторинговая группа ОБСЕ в Харькове отозвана в Днепр и ожидает дальнейшего выезда из страны.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Зеленский заявил о прибытии первых наемников на Украину
На Украину вскоре прибудут первые из 16 тыс. иностранных наемников, чтобы воевать против России, заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Он добавил, что украинские военные каждый день получают оружие от партнеров и «настоящих друзей».
Напомним, во вторник посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами сообщала, что у Киева заканчиваются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
До этого пресс-служба ВМС Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.