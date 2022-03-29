Шойгу отметил самоотверженность российских военных на Украине

Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле

«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.

«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.

При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.

«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.

Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».

Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.

Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.

Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.

Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.

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