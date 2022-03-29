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В Китае сочли безответственными высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить того, что подобные резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, пишут китайские СМИ.
Издание Global Times пишет, что после того, как Байден заявил, что президент России «не может оставаться у власти», и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом, передает РИА «Новости».
Однако, подчеркивает издание, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.
«Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень», – добавили в Global Times.
Издание полагает, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.
Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления американского лидера, отметил, что Путин является своего рода «занозой» для Байдена, так как именно глава Белого дома сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, однако он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.
По словам эксперта, опросы показывают, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.
Враждебный настрой Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель – разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Теперь многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.
Ранее Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти. При это накануне он сказал, что якобы не призывал к смене власти в России.
Напомним, Байден во время визита в Варшаву, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что американский лидер якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
В Госдепе США заявляли, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Россиянин рассказал о шоке европейцев от поведения украинских беженцев
Европейцев раздражает невоспитанность, назойливость и бескультурье беженцев с Украины, многие коренные жители опасаются, что потеряют доходы и работу из-за дешевой рабочей силы из Восточной Европы, рассказал житель Екатеринбурга Дмитрий Головин после длительной поездки по Германии и Чехии.
«Если официально западные политики поддерживают Украину и обещают ее беженцам поддержку, то местные жители в шоке от наплыва приезжих, большинство они раздражают. Например, европейцев раздражает, что украинцы неаккуратны, не убирают за собой, ведут себя в общественных местах некультурно – кричат, что-то требуют. В поездах, где для беженцев сделали бесплатный проезд в вагонах второго класса, они назойливо лезут в первый. Такое поведение несвойственно европейцам, они смотрят на многих украинцев как на дикарей», – цитирует Ura.ru Головина.
По его словам, также жителей Германии и Чехии беспокоит, что из-за наплыва «дешевой» рабочей силы они останутся без работы, потеряют доходы, из-за чего растет социальная напряженность.
«Условно, местные студенты получают одно пособие, а студентам-беженцам правительство платит в три раза больше. Я даже слышал, что местные собираются выйти на митинги, требуя справедливости», – заявил мужчина.
Ранее в ООН сообщили, что более 3,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны, больше всех, около 2,2 млн человек перебрались в Польшу.
Газета ВЗГЛЯД писала, как беженцы с Украины приводят в ужас Европу.
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Эксперт назвал уязвимые места ВСУ на комбинате «Азовсталь»
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«Многочисленные переходы, в том числе подземные, огромные подвалы, хранилища, склады делают «Азовсталь» непростым объектом для штурма», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник. Ранее остатки нацбатов и украинских войск укрылись в Мариуполе на территории «Азовстали».
«У промзоны, а тем более металлургического комбината, всегда есть преимущество в плане создания защитных укреплений, – за счет мощных стен, за которыми можно спрятаться и оборудовать позицию», – пояснил советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник.
«Азовсталь» – один из самых крупных в Европе металлургических комбинатов, напомнил он. «В этих многочисленных помещениях легко прятать не только живую силу, но и бронетехнику, оборудовать укрепленные огневые точки, заминировать проходы. Все выстроено из металла и бетона. Оттуда очень тяжело выбить противника», – сказал собеседник. «Кроме того, у «Азовстали» есть свои выходы в порт, ведь комбинат стоит прямо на побережье», – добавил он.
Тем не менее «Азовсталь» уязвима как со стороны суши, так и с моря, потому что это промышленный объект, он не создавался изначально как крепость, подчеркивает Мирошник.
Напомним, комбинат «Азовсталь» занимает почти 11 кв. км в центре Мариуполя. Это предприятие – один из крупнейших мировых производителей судовой стали. Завод входит в состав металлургического дивизиона группы «Метинвест», основными акционерами которой являются группа СКМ Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.
В понедельник представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российская армия сбила под Мариуполем в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем украинский вертолет, который должен был экстренно вывезти с «Азовстали» командование нацбатальона «Азов», в том числе командира 36-й бригады Баранюка и командира «Азова» Прокопенко.
Как передает РИА «Новости», в Мариуполе продолжаются уличные бои. Силы ДНР продолжают зачистку. Остатки нацбатов и украинских войск удалось разрезать на две части, после чего часть националистов укрылась на территории «Азовстали». По словам главы республики Дениса Пушилина, силовики рассчитывают взять город в ближайшие дни.
В Мариуполе сбит отправленный для эвакуации командиров «Азова» украинский Ми-8
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В районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», – отметил Конашенков, передает ТАСС.
«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета Военно-воздушных сил Украины: два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области», – добавил он.
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила за сутки 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района, где находилась военная техника ВСУ.
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Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными
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Причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что виновные должны понести ответственность за свои действия. Так представитель Кремля ответил на вопрос, видели ли в Кремле видео с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируется ли поднимать вопрос на международном уровне.
В Сети ранее опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. По сообщениям в интернете, это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
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Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
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Минобороны: В Мариуполе нацисты вырезали свастику на телах гражданских лиц
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В подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой, сообщили в Минобороны.
«В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», – сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
Также сообщалось, что эвакуированные из Мариуполя мирные жители рассказали о националистах, забрасывающих гранатами подвалы зданий, где находились женщины и дети.
«Спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами», – сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Установлено точное место, где «Азов» пытал российских пленных солдат
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Жестокие пытки российских военнослужащих устраивали на территории Малороганского молочного завода под Харьковом, установлена также личность пытавшего – это участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили.
«Биография этого «воина» богата: сначала он кидал коктейли Молотова в милиционеров на Майдане в 2014 году, затем воевал в Донбассе в неонацистском батальоне «Азов», – сообщает Telegram-канал «Трибунал». По данным ресурса, личность боевика помогли установить жители Харькова.
Отмечается, что Величко в «Азове» отличился особой жестокостью. Установлено и место, где он пытал пленных российских солдат - это Малороганский молочный завод в Харьковской области. По информации «Трибунала», для нейтрализации неонациста уже отправлены спецгруппы.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Напомним, в России открылся общественный проект «Трибунал», собирающий улики о преступлениях украинских националистических батальонов и политического руководства страны, совершенных против русских и других этнических групп Украины, а также по политическим мотивам. На базе этих данных активисты надеются подготовить почву для будущего, уже вполне юридического процесса.
Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
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Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских боевых самолетов и 19 дронов
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За минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27», – передает его слова РИА «Новости».
Также были уничтожены 19 украинских дронов и перехвачены пять ракет РСЗО «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области.
«В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражено 36 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, а также 23 района сосредоточения украинской боевой техники», – сказал Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил генерал.
Ранее МО показало видео работы вертолетов армейской авиации в ходе операции на Украине. Также подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды.
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В Тбилиси раскритиковали призыв Киева открыть в Грузии «второй фронт» против России
Грузинские политики, в том числе представители оппозиции, критически высказались в связи с заявлением секретаря СНБО Украины Андрея Данилова, который, в частности, предложил Тбилиси и Кишиневу заняться сейчас возвращением соответственно Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, открыв «дополнительные фронты» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На брифинге в понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе связал заявление Данилова с состоявшимся в эти дни визитом в Киев представителей саакашвилевского «Единого национального движения» и назвал эту грузинскую организацию «партией войны».
По его словам, «власти Грузии привержены политике мирной деоккупации и не допустят провокаций, которые могут вызвать эскалацию военного противостояния с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами».
Ираклий Кобахидзе заявил, что «новая братоубийственная война будет огромной и непростительной ошибкой в истории Грузии, и этого власти не допустят».
Он подчеркнул, что радикальная грузинская оппозиция не оставляет попыток втянуть Грузию в войну – «регулярными призывами введения экономических санкций против России, провокационной попыткой без разрешения правительства Грузии отправить на Украину самолет с добровольцами, ведением дискриминационной пропаганды против граждан русской национальности и так далее».
«Отзыв посла Украины из Грузии явился актом организованного политического давления со стороны «партии войны», – считает он.
Между тем депутат от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе назвал заявление Данилова «серьезной ошибкой».
Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, отправляет сотни тонн гуманитарной помощи, принимает тысячи украинских беженцев, но при этом не присоединяется к экономическим санкциям против России, объясняя это собственными национальными интересами.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пример Украины приводит Грузию в чувство.
ФОМ зафиксировал рост поддержки россиянами спецоперации на Украине
За прошедший месяц среди россиян выросла поддержка спецоперации на Украине до 73%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По состоянию на 27 февраля решение о начале специальной военной операции на территории Украины считали правильным 65% россиян, к 20 марта – 73%, следует из данных на сайте ФОМ.
«На вопрос о целях России ответ «обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить размещения на ее территории баз НАТО» дали 71%, «защитить население ДНР и ЛНР» – 52%, «изменить политический курс Украины, отстранить националистов от власти» – 21% опрошенных. 10% респондентов выбрали позицию «ликвидировать государственность Украины, присоединить ее территорию к России». Не дали ответа на вопрос 8% участников опроса», – отметили в ФОМ.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос был проведен 18 – 20 марта 2022 года в 53 субъектах России среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что спецоперацию России на Украине поддерживает 74% россиян, что на 9% больше, чем по состоянию на 25 февраля.
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Обнародовано видео работы высокоточного оружия ВС России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированной в окопе БМП украинских войск.
На видео показана украинская позиция, снятая с БПЛА. Далее следует взрыв от попадания российского боеприпаса.
«Расчет беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укрепленный блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».
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Российские войска вышли к южным окраинам Новоселовки
Группировка российских войск в ходе наступления вышла к южным окраинам Новоселовки, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск российских вооруженных сил, продолжая успешные наступательные действия, вклинилась на 2 километра вглубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышла к южным окраинам Новоселовки», – передает его слова ТАСС.
За минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских истребителей и 19 беспилотников.
Также подразделения МТО Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции совершают марши к передовым позициям российских войск в Черниговской области.
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МО: Националисты обстреляли очереди у пунктов выдачи гумпомощи под Харьковом
В результате минометных обстрелов националистами очередей у магазинов, банкоматов и пунктов выдачи гуманитарной помощи в пригороде Харькова погибли три человека и более десяти ранены, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых бандер-мобилях, обстреляли места массового скопления мирного населения – очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды. В результате три человека погибли, более десяти получили ранения», – приводит его слова ТАСС.
Мизинцев добавил, что российские военные продолжают тщательно фиксировать и другие преступления, совершаемые националистами по отношению к мирному населению.
По его словам, средства объективного контроля зафиксировали нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. «Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов с 09:35 до 11:07 на сумском, а с 10:03 до 10:41 на запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», – отметил Мизинцев.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Мариуполя над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Кроме того, в понедельник Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ВКС и ПВО России сбили пять украинских боевых самолетов и 19 беспилотников.
Накануне в ДНР заявили, что житель Ясиноватой и 12 человек из Мариуполя в ДНР получили ранения из-за обстрелов украинскими войсками.