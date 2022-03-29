В Китае сочли безответственными высказывания Байдена о Путине

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине были неразумными и безответственными, попытки американской пропагандистской машины сгладить ситуацию не могут преуменьшить того, что подобные резкие заявления в сложный период способны еще больше накалить ситуацию, пишут китайские СМИ.

Издание Global Times пишет, что после того, как Байден заявил, что президент России «не может оставаться у власти», и Белый дом, и некоторые американские законодатели поспешили потушить пожар, устроенный их президентом, передает РИА «Новости».

Однако, подчеркивает издание, как бы хорошо ни работала пропагандистская машина Байдена, она не может преуменьшить тот факт, что столь резкое заявление в сложный период может еще больше накалить ситуацию.

«Это было неразумно и безответственно, что отражает серьезную проблему в политике США: некоторые политики выносят свои личные претензии на национальный уровень», – добавили в Global Times.

Издание полагает, что в то время, когда на Украине продолжается кризис, высказывания американского президента могут привести к крайне опасным последствиям.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян, комментируя заявления американского лидера, отметил, что Путин является своего рода «занозой» для Байдена, так как именно глава Белого дома сыграл важную роль в качестве человека, принимающего внешнеполитические решения в украинском вопросе в 2014 году, однако он не смог добиться того, чего хотели США. Теперь украинский кризис снова стал проблемой для Байдена.

По словам эксперта, опросы показывают, что уровень одобрения работы президента Байдена упал до 34%, при том, что 52% американцев недовольны его действиями на посту главы государства, а 14% не могут уверенно выразить свое отношение.

Враждебный настрой Байдена, добавил Люй Сян, нельзя обратить вспять: кажется, что его конечная цель – разрушить другую ядерную державу и свергнуть ее руководство. Теперь многие всерьез опасаются, что украинский кризис выйдет из-под контроля и перерастет в ядерную войну.

Ранее Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти. При это накануне он сказал, что якобы не призывал к смене власти в России.

Напомним, Байден во время визита в Варшаву, говоря о Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что американский лидер якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».

В Госдепе США заявляли, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.

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