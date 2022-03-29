Вучич предложил провести переговоры России и Украины в Сербии

Сербия счастлива предложить свою столицу в качестве места для переговоров России и Украины, заявил президент Сербии Александар Вучич в программе «Кириллица» на телеканале «ТВ хэппи».

«Что касается нас, то мы бы хотели, чтобы мир наступил как можно раньше, это была бы лучшая новость на свете. Мы не вмешиваемся ни во что. Если кто-то думает, что Белград – хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его нашим украинским и нашим российским друзьям», – сказал сербский лидер, напомнив, что ранее в Белграде уже проходили переговоры по Украине, а также по Афганистану, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что Москва готова рассматривать разные локации для российско-украинских переговоров, в том числе Белград. Отвечая на вопрос, может ли Белград стать площадкой для переговоров делегаций России и Украины, Лавров отметил, что сейчас достигнута договоренность о встрече в Стамбуле, которая «отражает ту географическую точку, в отношении которой совпали возможности и той, и другой стороны». «Мы будем готовы рассматривать и другие локации, в том числе Белград», – указал глава российского дипломатического ведомства.

Накануне самолет Ту-204-300 с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. Позже в Стамбул для переговоров с представителями России прибыла украинская делегация. В канцелярии президента Турции сообщили, что двухдневные переговоры делегаций России и Украины начнутся 29 марта в 10.30 мск в Стамбуле во дворце Долмабахче и пройдут в закрытом режиме.

В понедельник в Кремле сообщали, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. В минувшее воскресенье глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. В тот же день президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились, что следующий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины пройдет в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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