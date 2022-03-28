Путин поручил установить ставку по льготной ипотеке на уровне не более 12%

Президент Владимир Путин поручил установить с 1 апреля 2022 года ставку по льготной ипотечной программе на уровне не более 12%, размер кредита при этом не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов России.

В поручении, размещенном на сайте Кремля, говорится, что правительство должно с 1 апреля 2022 года внести изменения «в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам России на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита».

Отмечается, что максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов России.

Кроме того, будут сохранены действующие условия льготной ипотеки для семей с детьми, программы «Дальневосточная ипотека» и программы предоставления жилищных кредитов на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях.

Ранее Путин заявлял о сохранении льготных ставок по ряду видов ипотеки. С предложением сохранить программы льготной ипотеки выступала «Единая Россия».