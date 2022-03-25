Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.

«Еврокомиссия получит мандат для совместной закупки газа», – передает ТАСС слова Макрона. По его словам, «она объединит компании, у которых уже есть контракты» на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.

В то же время президент Франции выразил мнение, что государства ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран». «Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности», – пояснил он.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.

«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», – заявила она.

Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.

В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».

Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.