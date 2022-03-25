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25 марта, пятница | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза
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Еврокомиссия получит полномочия закупок газа для всего Евросоюза
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
«Еврокомиссия получит мандат для совместной закупки газа», – передает ТАСС слова Макрона. По его словам, «она объединит компании, у которых уже есть контракты» на поставки, и будет в том числе искать новых поставщиков.
В то же время президент Франции выразил мнение, что государства ЕС «должны меньше зависеть от неевропейских стран». «Это стало бы преимуществом с точки зрения обеспечения европейской безопасности», – пояснил он.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что саммит ЕС принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.
«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки», – заявила она.
Ранее в Минфине России выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
В Кремле ответили на возражения Запада по оплате за газ в рублях
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В Кремле действуют в соответствии с действующим поручением президента России Владимира Путина Газпрому принимать оплату за газ в российской валюте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возражения Запада по этому поводу.
«Есть поручение Газпрому от президента РФ принимать оплату в рублях. В течение фактически оставшихся четырех дней Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически. Эта информация будет доведена до покупателей продукции Газпрома, а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Песков пояснил, что поручение Путина не относится к «Новатэку».
«Президент никак не дифференцировал [какой именно газ имеется в виду] – трубопроводный или [СПГ]. Но поручение было Газпрому. Это директива Газпрому. Это международная компания, где главным собственником является государство, поэтому такая директива Газпрому дана. Про «Новатэк» президент ничего не говорил», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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В Германии назвали два препятствия для оплаты российского газа в рублях
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Покупка российского газа за рубли вынудила бы Германию обходить санкции Евросоюза против Центробанка России и шла бы вразрез с уже заключенными контрактами, заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.
«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», – передает РБК его слова.
Как отметил политик, замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией. «Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», – заключил Эрнст.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
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Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
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Запад будет вынужден покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков в беседе с «Парламентской газетой».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что страны сейчас осмысливают условия России по поставкам газа, передает РИА «Новости».
«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», – уверен Пушков.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике выразил мнение, что решение России перевести в рубли оплату за голубое топливо для недружественных стран поменяет конфигурацию мировой экономики.
«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений. Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина – в той экономической войне, которая уже давно объявлена России. В этих условиях мы будем заниматься таким переформатированием в соответствии с нашими интересами и потребностями», – пояснил сенатор. Пушков предположил, что в перспективе эта мера может привести к укреплению рубля.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях в нарушение введенных антироссийских ограничений.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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СМИ: Газпром попросил Индию оплатить импорт газа в евро
Российская компания Газпром обратилась с просьбой к крупнейшей индийской государственной газовой компании GAIL (India) Limited оплатить импорт газа в евро, а не в долларах, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
«GAIL не видит проблем в урегулировании платежа в евро, поскольку европейские страны оплачивают свой импорт в евро», – цитирует издание слова источника, передает ТАСС.
По данным газеты, GAIL заключила долгосрочную сделку по импорту газа с Gazprom Marketing & Trading Singapore на ежегодную покупку 2,5 млн тонн сжиженного природного газа, расчет подразумевался в долларах.
Источники указывают, что Газпром написал GAIL с просьбой, чтобы компания погасила платежи за покупку газа в евро. По этим данным, индийская компания изучает запрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Власти ФРГ рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ
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Немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«[Президент России] Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию», – сказал Линднер в интервью каналу Welt, передает ТАСС.
«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», – привели слова министра в Reuters.
«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», – заключил он.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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В Германии выступили против отказа от газовых договоров с Россией
Германия не должна в одностороннем порядке отказываться от газовых контрактов с Россией в настоящий момент, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
«Мы должны избежать всех решений, которые ослабят нас значительно сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД). Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли – прим. ВЗГЛЯД), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров. Я считаю это в настоящий момент не тем средством, которое нам нужно», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Ранее Линднер заявил, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
-
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ФРГ, Австрия и Венгрия заняли сдержанную позицию по прекращению торговли с Россией
Германия, Австрия и Венгрия пока не отреагировали на инициативу Польши немедленно прервать торговлю энергоносителями с Россией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.
По его словам, в ходе саммита Польша предлагала ограничить торговлю энергоносителями – нефтью, газом, углем – с Россией.
Он выразил сожаление, что большая часть стран, например, Германия, Австрия и Венгрия, проявили сдержанность в этом вопросе, передает ТАСС.
«Они воздерживаются от далекоидущих заявлений, касающихся того, чтобы здесь и сейчас прервать торговлю с Россией», – сказал Моравецкий.
Ранее США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
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СМИ: Премьер Испании покинул зал заседаний на саммите ЕС из-за разногласий по энергетике
Председатель правительства Испании Педро Санчес временно покинул заседание глав государств и правительств ЕС в Брюсселе из-за разногласий между союзниками по энергетическим вопросам, сообщила газета El País со ссылкой на собственные источники.
По информации газеты, во время саммита Евросоюза испанский премьер решил временно покинуть встречу на фоне «очевидных трудностей по достижению соглашения, которое позволило бы значительно снизить цены на электроэнергию» в королевстве. Как передает издание, во время встречи Санчес прочитал в сообщение французского журналиста, что испанская сторона якобы пригрозила наложить вето на итоги саммита. Уточняется, что Германия и ряд других стран не были согласны с инициативами Испании.
«Возмущенный тем, что информация о встрече просочилась и что его обвиняют в угрозе наложить вето, Санчес заявил о своем недовольстве» и покинул зал, передает El País, передает ТАСС.
В результате глава Европейского совета Шарль Мишель решил объявить о техническом перерыве. Встреча была возобновлена через полчаса.
Ранее Санчес заявил, что Евросоюз должен учитывать особенности Пиренейского полуострова в вопросах энергетики. Как сообщали СМИ, Испания хочет, чтобы Мадрид и Лиссабон могли действовать самостоятельно в энергетических вопросах на фоне заметного роста цен на электроэнергию.
Ранее власти Германии рекомендовали не расплачиваться с Россией рублями за газ.
Напомним, США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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В Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях
Переход на расчеты за российский газ в рублях никак не отразится на нефтегазовых доходах, бюджет будет получать их столько же, сколько получал ранее, а западные партнеры «подстроятся» под эти изменения, заявил глава Минфина России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».
«На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать», – приводит его слова ТАСС.
Силуанов добавил, что решение о переводе расчетов в рубли укрепило доверие к национальной валюте. «Это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен в том числе и нашими экспортными товарами», – подчеркнул он.
«Мы считаем, что это решение абсолютно верное. Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль – это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», – резюмировал глава министерства.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
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Глава польской компании PGNiG ушел в отставку
Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский уходит в отставку, заявили в компании.
«25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG с 8 апреля 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
По данным польских СМИ, Маевский займет должность в правительстве Польши, а причиной увольнения стал конфликт с Даниэлем Обайтеком, руководителем нефтяного концерна Orlen, который поглотит PGNiG.
Эксперты заявили, что глава PGNiG выбрал неудачное время для конфликта и ухода в отставку, так как мир находится в эпицентре энергетического кризиса.
Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Германия захотела вдвое сократить импорт нефти из России к середине года
Власти ФРГ намерены уже к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, а к концу года снизить долю импорта природного газа до 30%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.
В документе указывается, что «Германия быстро снижает свою энергетическую зависимость от России и ставит свои поставки энергоресурсов на более широкую основу», передает ТАСС.
Хабек заявил, что в последние недели поставки нефти из России были значительно сокращены: «Из-за изменений в контрактах уже сейчас в обозримом будущем ожидается снижение зависимости от российской нефти до 25%».
Указывается, что данные изменения вступят в силу в ближайшие недели и месяцы.
«К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми», – также говорится в документе.
Кроме того, власти Германии намерены к концу 2022 года снизить долю импорта природного газа из России до 30%. При этом в конце марта зависимость ФРГ от российского газа составляла 40% вместо прежних 55%. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке».
Отмечается, что из 46 млрд кубометров газа, которые Германия ежегодно получает из России, значительная часть уже заменена поставками сжиженного природного газа.
«Независимость от российского газа в значительной степени может быть достигнута совместными усилиями к лету 2024 года», – прогнозирует Минэкономики Германии.
Ранее сообщалось, что Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году.
При этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии из-за призывов отказаться от российских нефти и газа.
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США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости Европы от России
В пятницу США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщили в Белом доме.
В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании «совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности», передает ТАСС.
Такое решение стороны увязывают с проведением спецоперации России на Украине.
В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
Ранее в Еврокомиссии призвали «избавиться от России как поставщика углеводоров».
В Германии выступали против отказа от российских энергоресурсов, однако затем стало известно, что ФРГ захотела вдвое сократить импорт нефти из России уже к середине 2022 года.
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях, и если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. О том, что при этом ждет Польшу, писала газета ВЗГЛЯД.
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Россияне поддержали решение продавать газ в недружественные страны за рубли
Решение президента России Владимира Путина продавать газ в недружественные страны за рубли поддерживает большинство россиян (76%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Скорее положительно к данному решению относятся три четверти россиян (76%), отрицательно – 3%, безразлично – 5%, 16% затруднились дать оценку этому решению», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
В ответах на открытый вопрос о возможных последствиях этого решения преобладают положительные прогнозы: 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля, 8% сообщают о положительных в целом последствиях, 7% считают, что это приведет к подъему и укреплению экономики, 5% – к независимости от доллара, 4% – к развитию и усилению России и др.
Среди отрицательных последствий граждане называли прекращение покупки российского газа (3%), конфликт с другими странами (2%), падение экономики и экономический кризис (2%).
Опрос был проведен 24 марта методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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