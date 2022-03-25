В Госдуме призвали создать молодежные пространства по всей России

Пространства для молодежи должны появиться во всех городах России, возможным решением сложившейся проблемы может стать обновление базового Федерального закона «О молодежной политике Российской Федерации», заявил председатель Комитета по молодежной политике, депутат Госдумы Артем Метелев на выездном заседании в Твери.

«Мы должны убедить молодежь, что она нужна России, что здесь она может реализовать себя, а сделать это можно только через реальные позитивные изменения в жизни всей молодежи, не только той, что проживает в крупных городах. Недружественные страны будут всеми способами убеждать нашу молодежь в том, что где-то трава зеленее, но наша задача – создать реальность, которая будет говорить об обратном», – сказал Артем Метелев.

Депутат заявил, что, несмотря на большое число конкурсов, форумов, платформ и грантов, значительная часть молодежной аудитории остается неохваченной. Работать с большим числом молодых людей может помочь повсеместное создание молодежных пространств – подростковых клубов, молодежных центров в муниципалитетах. Для их создания предложено запустить федеральную программу софинансирования объектов инфраструктуры, проработать инструменты инициативного бюджетирования, льгот для предпринимателей, целевых грантов, концессионных соглашений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Возможным решением сложившейся проблемы Метелев назвал обновление базового Федерального закона «О молодежной политике Российской Федерации», в котором планируется заложить основы для развития молодежной инфраструктуры. Внести свои предложения по изменению закона может каждый желающий, до 10 апреля проходит открытый сбор инициатив на специализированном сайте россиямолодым.рф.

Также Метелев подчеркнул, что для эффективной работы с молодежью на местах необходимо создать отдельных органов власти, отвечающих за молодежную политику, сегодня такие есть только в 26 регионах.

На выездном заседании Комитета также был презентован разработанный Росмолодежью стандарт для объектов молодежной инфраструктуры.

«Стандарт включает в себя целый ряд конкретных мер, конкретный образ результата, в части содержательной работы, программ поддержки молодежи, вопросы кадрового обеспечения, очень важно делать сферу конкурентной. Нам, кончено, очень важно законодательное подспорье для внедрения этого стандарта в текущем году, поэтому мы рассчитываем на поддержку Комитета», – сказала Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В качестве ключевых условий для развития молодежной отрасли специалисты Росмолодежи выделили необходимость обеспечить наличие хотя бы одного подведомственного учреждения по молодежной политике у региональных и муниципальных органов власти, закрепить в профильном федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации» понятия «учреждения молодежной политики» и определить единую номенклатуру учреждений, устранить высокий уровень износа помещений, закрепить полномочия органов власти всех уровней по развитию инфраструктуры молодежной политики и развитию сети учреждений по работе с молодежью, довести уровень заработной платы специалистов по работе молодежью до уровня системы дополнительного образования.

По мнению председа теля Комитета по молодёжной политике Артёма Метелева, одним из решений по доступу молодежи к инфраструктуре может стать «открытие университетов» для молодежи.

«Сегодня вузы обладают актовыми залами, бассейнами, спортивными комплексами, творческими и научными лабораториями. Надо признать, что зачастую их загрузка далеко не полная, и вложенные бюджетные деньги могут работать эффективнее, если у молодежи, проживающей в городе, где есть ВУЗ, будет доступ к его возможностям. Подчеркиваю, не только той молодежи, которая там учится, а вообще – всей», – заявил Метелев.

При этом, по информации Директора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Дениса Аширова, на сегодняшний день 2075 объектов спортивно-оздоровительного назначения находится внутри университетов и на их территории, из которых 105 – это большие плавательные бассейны, 20 – огромные футбольные поля, 70 объектов – это библиотеки, 186 объектов культурно-просветительского назначения и 31 объект – музеи при университетах.

«В феврале этого года Министерство поставило для себя задачу провести анализ барьеров, которые мешают в использовании инфраструктуры университетов молодежью. Такой мониторинг мы провели в 554 университетах, главными двумя барьерами, которые мы выявили, являются ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, 80% университетов отмечают это, и второе – ограничения, связанные с необходимостью обеспечения безопасности на территории учреждения», – сказал Денис Аширов.

Комитет по молодежной политике и Минобрнауки договорились организовать совместный круглый стол по теме «открытия» инфраструктуры ВУЗов, мероприятие состоится в апреле в Государственной Думе. К участию будут приглашены представители Росимущества и других заинтересованных органов власти.

Обозначенные на заседании направления по укреплению молодежной отрасли будут прорабатываться депутатами Комитета во взаимодействии с экспертами, главами субъектов регионов и профильными органами исполнительной власти. Часть из них будет зафиксирована в обновленном законе «О молодежной политике Российской Федерации».