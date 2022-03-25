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В Госдуме заявили о планах США запустить «троянского коня» в ДНР и ЛНР
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США, разрешив выдачу специальных лицензий неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма, по сути готовятся запустить «троянского коня», заявил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Он напомнил, что несмотря на санкции, США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей.
«В частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала. А 11 марта США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах на указанных территориях. Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
«Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, – а по сути готовятся запустить «троянского коня». Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», – продолжил глава комиссии ГД.
Пискарев заявил, что парламентариям из ДНР и ЛНР будет предложено обменяться «опытом противодействия указанным угрозам, тем более что развитие контактов и сотрудничество между парламентами наших государств предусмотрено обоими Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР».
Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Царев указал на серьезную проблему доставки гуманитарной помощи на Украину
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Для упрощения доставки гуманитарных грузов на Украину нужно разработать процедуру их беспошлинного ввоза, заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.
«Для того, чтобы груз проехал на территорию Украины, нужно чтобы государственная структура задекларировала его как гуманитарный. Я знаю, что сейчас это решается в ручном режиме», – пояснил Царев.
Экс-парламентарий добавил: «В Крыму вопросом доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории занимается администрация республики и лично глава Сергей Аксенов. И понятно, что там, где этим занимается администрация, там все доходит. По-видимому, сегодня это самый надежный канал доставки».
Что касается объявлений от частных лиц о сборе средств для этих территорий, то здесь не исключены мошеннические схемы. «Частное лицо не может завезти груз, с него будут взымать пошлины и требовать заполнить декларации. Поэтому если обращаются частные лица – это, скорее всего, мошенничество», – предупреждает Царев.
Напомним, накануне российские власти на освобожденных территориях Украины начали выплачивать по 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам. Кроме того, в российском МВД заявили, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в России без оформления патента. Также в России запустили кампанию по сбору помощи для животных в ДНР и ЛНР.
Вместе с тем Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, также на российских пунктах сбора подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Ранее Олег Царев призвал установить законы России на освобожденной территории Украины. По мнению политика, там должны работать военные комендатуры, которые будут делегировать полномочия местным администрациям.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на некоторых освобожденных от националистов территориях Украины появился вакуум власти ввиду того, что часть украинских чиновников в силу разных обстоятельств перестала выполнять свои функции. Это требует создания новых органов власти на местах.
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Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР
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Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.
Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Жителей Донбасса изображали как зомби в книгах украинских националистов
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Авторы книг и брошюр, которые украинские националисты распространяли на востоке Украины, изображали жителей Донбасса как нелюдей, рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
В библиотеках и домах культуры на освобожденных территориях нашли много материалов, прославляющих радикальные организации. В частности, детские книги, где главными героями были члены движения «Правый сектор*»*, пишет РИА «Новости».
«Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди», – сказал Гагин.
Он обратил внимание на то, что издание сделано в виде комиксов, чтобы дети могли легче воспринимать навязываемую информацию. «Здесь дончан называют отребьем, уродами и прочим-прочим. Изначально воспитывается неприятие. И неприятие всего русского», – заключил советник главы правительства.
Ранее государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции, которая была выпущена в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян быть начеку и проявлять осторожность из-за растущей ненависти к русским и российским гражданам в некоторых западных странах.
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Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования
Саммит НАТО в Брюсселе проводился как сеанс внутринатовского самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 марта в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО. Центральной темой вновь стала ситуация на Украине в контексте проведения Российской Федерацией специальной военной операции. Прозвучали уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы в адрес нашей страны. Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Как отметила Захарова, в ходе мероприятия «страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России». «Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий», – указала дипломат.
«Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние восемь лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды, – продолжила Захарова. – Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения».
Дипломат подчеркнула, что, пытаясь прикрыть «темные делишки» американцев по части ведения секретных исследований биологического и химического оружия, Североатлантический альянс «в лучших традициях дезинформационной кампании бездоказательно обвинил Россию в возможном осуществлении провокации». «Такой трюк проделывается ими не впервые, – отметила она. – Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле «тотального сдерживания» нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую «стратегическую автономность» выглядят попросту нелепо».
Как отмечается в сообщении, НАТО сейчас изыскивает «любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на «восточном фланге». «Объявили о создании четырех новых многонациональных батальонных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Подготавливается почва и для долговременного закрепления «антироссийского курса» в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса, – подчеркнула дипломат. – Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США».
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о поддержке Украины западным оружием. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый танк и самолет.
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Байден пообещал ответ в случае применения химоружия на Украине
Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это вызовет соответствующий ответ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Запада в случае применения Россией химического оружия на Украине, передает ТАСС.
По его словам, вопрос по поводу вмешательства НАТО будет приниматься, когда придет время.
Ранее НАТО отказалось отправлять миротворцев на Украину, чтобы избежать прямого воооруженного конфликта с Россией.
Напомним, российские военные 25 февраля блокировали украинский город Чернигов, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Лидеры США и ЕС обсудили введение новых санкций против России
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Лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС в Брюсселе.
«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Лидеры также «заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (по отношению к Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него», говорится в документе. «Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда», – отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры США и ЕС обсудили сотрудничество по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.
«Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС», – заключили стороны.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции. Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил о цене санкций против России для ЕС и США.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
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Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США
Однополярному миру пришел конец, американцы больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», – заявил Медведев в интервью РИА «Новости» и RT.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию в мире как попытку сформировать новый мировой порядок. «И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», – подчеркнул глава МИД России. Он также указал, что ЕС в концептуальных вопросах утратил самостоятельность и полностью слился с США и НАТО. Лавров также заявил, что Украина была выбрана инструментом подавления российской самостоятельности, это «сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене».
В прошлую среду Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Байден выступил за исключение России из G20
Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.
Байден предложил на предстоящем саммите группы G20 пригласить вместо России Украину, передает ТАСС.
«Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, – отметил Байден. – Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20», – подчеркнул американский лидер.
Ранее в Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
Байден предупредил о нехватке продовольствия в мире из-за событий на Украине
События вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием, цена санкций затронет не только Россию, но и Европу и США, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи лидеров G7.
«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», – цитирует ТАСС Байдена.
«Россия и Украина были житницами Европы, если говорить, например, о пшенице. Мы долго обсуждали этот вопрос в формате G7. США – третья страна по объему производства пшеницы, Канада – также ее крупный производитель. Мы говорили о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки. Мы также говорили о призыве к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия», – добавил президент США.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.
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Песков отреагировал на возможное исключение России из G20
Формат «Большой двадцатки» (G20) важен и Россия готова в нем участвовать, однако если ее исключат, то ничего смертельного не произойдет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается формата «Двадцатки», он важен, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находятся собственно с нами по их инициативе в состоянии экономической войны, ну ничего смертельного не произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что Россия в любом случае все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата. «И будет готова, если это будет возможно, принимать участие», – сказал представитель Кремля.
«Если это не будет возможно, ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет. Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, конечно же, необходимо выстраивать новые векторы во всех областях, новые векторы отношений. Чем мы и будем заниматься», – заключил Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.
В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
Политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов
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На Западе все меньше тех, кто горит желанием продолжать экономическую войну с Москвой. На это указывает падение рейтингов европейской и американской правящей верхушки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. По его мнению, рядовые американцы и европейцы начинают чувствовать на себе тяготы, вызванные антироссийскими карательными мерами.
«В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин. Цена подскочила с 2,5–3 долларов за галлон (3,8 литра) до рекордных 5–6 долларов. Это сразу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией, и других политиков», – отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%. Таковы данные соцопроса, который служба Ipsos провела в конце недели. По оценке социологов, американское общество недовольно тем, что Белый дом, увлекшись геополитикой – и в том числе украинским вопросом, – забыл об экономике, отметил Григорьев.
«В Западной Европе также растет недоверие к правящим политикам, – заметил собеседник. – В частности, в Германии ухудшение отношения к канцлеру Олафу Шольцу стало следствием роста цен на газ, который почувствовало на себе большинство населения. Власти в ответ советуют теплее одеваться, реже пользоваться горячей водой и сделать послабее отопление. Конечно, такой подход также не лучшим образом сказывается на рейтинге немецких властей», – продолжил Григорьев.
Добавим, что падение рейтинга Шольца фиксировалось еще в начале февраля – с 60% в январе до февральских 43%. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах: напомним, что по результатам недавних торгов цена за 1 тыс. кубометров превысила 1,4 тысячи долларов.
«Что касается Франции, где из-за санкций у фермеров возникли проблемы с поставкой удобрений из России, тоже падает рейтинг правящей верхушки, решившей принять участие в экономической войне с русскими», – отметил Григорьев. К слову, личный рейтинг Эммануэля Макрона на какое-то время подрос (с 36% в феврале до 42% в начале марта) в момент активных переговоров президента Франции с российским лидером Владимиром Путиным. Однако к концу марта показатель доверия Макрону вновь упал до 39%.
В целом снижение рейтингов ведущих политиков ЕС вызвано тем, что «европейцы озабочены не только ростом цен на энергоносители, но и угрозой дефицита продуктов на прилавках магазинов, а также общей дороговизной и началом рецессии на фоне санкционной войны», отметил Григорьев.
Очевидно, что попытки американских и европейских политиков настроить общественное мнение своих стран против Москвы потерпевают неудачу, полагает эксперт. «Русофобски настроена только правящая верхушка, журналисты и некоторые деятели культуры, которые примкнули к кампании против России. Население этих стран, конечно, находится под воздействием пропаганды. Но постепенно количество тех, кто готов во вред себе устраивать экономический поединок с русскими, становится меньше», – резюмировал Григорьев.
Добавим, что согласно опросу FIFG-Tribune, 73% французов выступают против введения французских войск на Украину, поскольку это может привести к столкновению с Россией. Рост цен на товары первой необходимости вызывает падение популярности национальных лидеров даже в тех странах, которые традиционно ведут антироссийскую политику. В частности, личный рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордной отметки в 24%, при этом 45% опрошенных социологами британцев считают, что глава кабинета должен уйти в отставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что ключевые министры Британии погорели на «русской теме». Бен Уоллес – самый популярный министр (возглавляет оборонное ведомство), которого прочили в премьеры, пострадал от российских пранкеров Вована и Лексуса. Этот «точечный удар» может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.
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Минобороны опубликовало кадры работы ударных вертолетов в первые дни операции на Украине
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вертолетами Ка-52, а также интервью с военным летчиком о боевых вылетах в первые дни спецоперации.
«В ходе выполнения полетного задания экипажи ударных вертолетов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ. Летчики ВКС России парой нанесли ракетный удар, применив управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, полностью уничтожив объекты военной инфраструктуры украинских националистов», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По информации ведомства, полеты вертолетов проходят на предельно малых высотах. «Современные бортовые комплексы обороны помогают их экипажам обеспечивать огневое воздействие на воздушные суда и своевременно применять защиту от ПЗРК. Широкий спектр авиационных средств поражения позволяет уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в дневное и ночное время суток», – подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что экипажи армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине выполняют задачи по сопровождению колонн, в том числе с гуманитарными грузами, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений.
Накануне ведомство опубликовало уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» в замедленной съемке.
Ранее Министерство обороны публиковало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники. До этого ведомство демонстрировало уничтожение склада ВСУ с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния выше семи километров.
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