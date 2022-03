Суд смягчил депутату Рашкину меру пресечения 24 марта 2022, 16:20 Текст: Елизавета Булкина

Саратовский суд заменил меру пресечения обвиняемому в незаконной охоте депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину на подписку о невыезде, сообщил адвокат Константин Лазарев. «Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую – подписку о невыезде», – передает его слова ТАСС. По словам Лазарева, в ходе слушаний суд отказал в назначении Рашкину штрафа и назначил рассмотрение дела по существу на 31 марта. Напомним, Госдума приняла постановление о согласии на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями. 24 января Рашкин заявил, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему отказываются продать животное.

Решения России брать оплату за газ рублями сбило с толку газовую отрасль ФРГ 23 марта 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Газовая промышленность Германии сбита с толку заявлениями президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского газа в рубли, заявил в среду глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер. «Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», – передает слова Келера издание агентство ДПА, сообщает об этом ТАСС. Он заявил, что не знает, какими последствиями это обернется. Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях 23 марта 2022, 16:38

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE. Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС. Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%. Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями. На Украине захватили российских атомщиков 23 марта 2022, 21:34

Фото: rnpp.rv.ua

Текст: Антон Никитин

Российские специалисты-атомщики насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской АЭС, говорится в вербальной ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами... Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство. «С тех пор российские специалисты насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне, в которым был доставлен груз, на площадке Ровенской АЭС», – приводит текст ноты российского постпредства ТАСС. Всего, согласно документу постпредства, удерживаются четверо человек, которые сопровождали соответствующий груз. В этой связи постпредство потребовало «освободить российских специалистов-атомщиков, выполнявших свой профессиональный долг, и обеспечить их безопасное возвращение в Россию». Напомним, 30 января украинский «Энергоатом» после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, впервые в истории запустив в работу все энергоблоки на всех АЭС, расположенных на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия обвинила Польшу в нарушении Венской конвенции 23 марта 2022, 20:19

Фото: REUTERS/Petr Josek

Текст: Кристина Цыцура

Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. «С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», – передает ТАСС со ссылкой на слова дипломата, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1». По словам Андреева, когда польских коллег об этом уведомили, то они назвали Россию в ответ агрессором. Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России 23 марта 2022, 17:34

Фото: McPHOTO/BilderBox/imago-images.de

Global Look Press

Текст: Ольга Самофалова

Если США введут санкции против накопленных Россией в резервах золота, то продавать золото в обмен на валюту станет сложнее. Однако у ЦБ РФ будут возможности для обхода санкций, рассказали эксперты. На 1 февраля в резервах ЦБ РФ было монетарное золото на 132 млрд долларов, оно расположено на территории России. «Формально Банк России может пользоваться этим золотом, но фактически его использование вне страны уже затруднено из-за опасений покупателей относительно возможных вторичных санкций», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Сенаторы США обсуждают с Минфином США блокировку золотого резерва России, сообщил новостной портал Axios. Доллары и евро в резервах уже заблокированы. По оценке российского Минфина, заморожено примерно половина или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов, которые РФ накопила в ЗВР. Теперь США хотят ввести вторичные санкции в отношении американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе. «Если эти санкции будут введены, то продавать золото в обмен на валюту российскому Центробанку станет еще сложнее. Хотя если санкции будут относиться только к американским компаниям, то останется возможность продавать золото другим государствам и компаниям, например, Китаю, Индии, Турции и другим. Но ликвиднось этих запасов будет снижена из-за угрозы вторичных санкций. ЦБ РФ, скорее всего, сможет использовать золотой запас как обеспечение для своп-линий, например, в китайских юанях», – считает Беленькая. Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» считает, что в случае необходимости Россия может проводить операции с золотом непрозрачно и не на открытом рынке, чтобы обойти санкции. «Пример Венесуэлы в 2019 году показывает возможность успешной реализации золотых резервов в обход ограничений», – говорит он. Что касается внешних долгов, то Россия, вероятно, в дальнейшем будет погашать и обслуживать свой внешний долг в рублях, такая возможность уже предусмотрена указом президента РФ, указывает Беленькая. В Бундестаге заявили, что плата за газ в рублях возможна 23 марта 2022, 20:32

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России, заявил глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. «Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», – заметил депутат. Он напомнил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей. «Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей», – считает Эрнст, передает ТАСС. Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа. СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича 23 марта 2022, 21:48

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Текст: Кристина Цыцура

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл». Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом. «Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС. Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами. Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов 23 марта 2022, 22:47

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации. «Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний <…>. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит больших денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Они (лизингодатели) не смогут их перепродать», – приводит слова министра транспорта ТАСС. Савельев сообщил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет 20 млрд долларов. Он также отметил, вторая проблемная точка на данный момент – банковские аккредитивы. «Это тоже примерно 200 млрд руб. для всех авиакомпаний, потому что наши банки, примерно 20 с лишним банков, выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя эти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, – мы, надеюсь, к этому времени найдем решение, – сказал он, отметив, что 29 марта президент РФ Владимир Путин проведет совещание по авиатематике. – Этот дефолт даст кросс-дефолты по нашим банкам. 29 марта нас собирает президент по ВКС». Также в ходе выступления в СФ Савельев отметил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории РФ составят минимум 2–3 млрд долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительных трат авиакеросина. Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. Ранее в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом. Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ 24 марта 2022, 09:58 Текст: Александра Юдина

Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ. Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24. Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер. В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа». Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости. Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России. Германия решила обсудить с ЕС решение России по оплате поставок газа рублями 23 марта 2022, 21:59

Фото: Silas Stein/dpa/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Власти ФРГ обсуждают с компаниями, а также с ЕС решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа и считают этот шаг нарушением частных договоров, заявила представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград. «Мы приняли к сведению сообщение, по этому вопросу мы находимся в контакте с компаниями. По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», – передает ее слова ТАСС. Унград добавила, что министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее также заявил, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа будет нарушением действующих контрактов. Напомним, президент России ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине 24 марта 2022, 14:25

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».



Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.



«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков. Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1» 24 марта 2022, 10:54

Фото: vk.com/mil

Текст: Дмитрий Зубарев

Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. «В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова. Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске». По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины. «Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он. Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова. Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники. Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники. Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники. Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины. Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Страны Запада призвали Сербию и Косово воздержаться от эскалации 23 марта 2022, 18:46 Текст: Кристина Цыцура

США, Франция, Италия, Германия и Британия призывают Сербию и самопровозглашенную республику Косово не предпринимать действий, усиливающих напряженность, говорится в заявлении, подготовленном правительствами этих государств. «Мы вновь призываем Косово и Сербию воздержаться от любых действий и риторики, которые усиливают напряженность и могут привести к инцидентам», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Страны Запада приветствовали готовность Сербии к диалогу и выразили разочарование в связи с решением Косова отказаться от урегулирования противоречий. 16 января прошел референдум об изменении Конституции Сербии в области правосудия. Премьер непризнанного Косова Албин Курти заявил, что Приштина не даст разрешения на проведение референдума о внесении поправок в Конституцию Сербии на своей территории. Решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание» 24 марта 2022, 07:20

Фото: Marijan Murat/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В Токио нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны принимать оплату за поставки природного газа в недружественные государства в рублях и как оно будет воплощено в жизнь, заявил японский министр финансов Сюнъити Судзуки на парламентском заседании. «В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», – приводит слова министра финансов Японии ТАСС. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в свою очередь отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов. В последние годы доля России в общем объеме японского импорта сжиженного природного газа составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с Сахалина. Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования. В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Президент Сербии Александар Вучич назвал решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира» 24 марта 2022, 06:41

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Решение России принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV. «Перед тем как войти в студию, я посмотрел цену нефти, она была 122 доллара за баррель, газ подорожал на 25%. Это большие проблемы для всего мира, как и решение о рубле. Некоторые люди считают, что это гениально в геополитической игре противостоять нефтедоллару [рублем] вместе с юанем. Немцы уже сказали, что это причина для расторжения договора. Я в этом не уверен, все это приносит нам новые и новые проблемы», – приводит мнение сербского лидера ТАСС. Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях. «У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал он. Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования. В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях.