Рашкину запретили охотиться и выходить ночью из дома

Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Срок действия запрета установлен до 13 февраля.

Ранее сообщалось, что СК просит суд запретить депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

2 декабря депутат от КПРФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Госдуме и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе за то, что его адвокатов не пустили на заседание.

Следствие просило о наложении следующих запретов: посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 7.00.

До этого стало известно о возбуждении уголовного дела против депутата о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за три–пять лет, либо лишением свободы на три–пять лет. Дополнительно он может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокурор Игорь Краснов обращался к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как КПРФ выставляет убийство лося охотой на Рашкина.