Россиян предупредили об опасности бесплатных VPN

Желающим пользоваться недоступными ресурсами Сети стоит пользоваться платными сервисами VPN, но и при этом лучше внимательно читать условия использования, считают эксперты.

«Если ваши потребности выходят за рамки «зайти на страничку, посмотреть видосик или найти рецепт шарлотки», желательно приобрести платный VPN и при этом внимательно прочитать условия использования. В этом случае вы получите стабильный сервис, и риски утекания ваших персональных данных к третьим лицам будут минимальными», – сказал эксперт телекоммуникационной компании Алексей Рыбин в беседе с Пятым каналом.

Он объяснил, что владельцы VPN-сервисов могут намеренно снижать качество работы соединения, чтобы заставить пользователя случайно выдать собственные персональные данные.

Плохое качество соединения размывает критическое восприятие пользователей, и они не замечают, что авторизация на каком-либо сервисе не проходит с первого раза, после чего человек вводит данные еще раз. Возможно, что при этом информация уходит в базу злоумышленников, после чего появляется на черном рынке.

Сотрудник СЕО компании House Tech Никита Николенко отметил, что есть параллельные серверы, на которые могут перенаправлять данные о пользователе: настоящий IP-адрес, фотографии, данные карт, пароли. «Он вводит себя в заблуждение, что скрывает свои данные, хотя предоставляет напрямую доступ разработчику VPN к ним», – объяснил специалист.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин отмечал, что бесплатный VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей.

Напомним, в России заблокировали 20 VPN-сервисов. До этого Роскомнадзор собрался заблокировать шесть VPN-сервисов Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. Эксперт оценил американский опыт блокировки VPN-доступа к пиратским интернет-ресурсам.