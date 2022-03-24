Администрация Эрдогана назвала нереалистичной идею передачи С-400 Украине

Идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична, сообщил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Эта идея ни в коем случае не реалистична», – передает ТАСС слова Алтуна со ссылкой на Wall Street Journal.

Кроме того, по его словам, «Запад должен поставить Турции истребители F-35 и ЗРК Patriot без предварительных условий».

Ранее представитель Пентагона сообщил Sky News Arabia, что Соединенные Штаты постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от С-400 российского производства и передаче их Киеву. Взамен Соединенные Штаты предлагают вернуть Турцию в программу производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Передача таких комплексов третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений. Поэтому их передача повлечет за собой ряд последствий для Турции. Эрдоган на такой шаг не пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.