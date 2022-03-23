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МИД передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов
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Министерство иностранных дел передало посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых из России американских дипломатов, объявленных персонами нон грата.
«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», – говорится в сообщении на сайте МИДа.
В ведомстве заявили, что американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что 12 российских дипломатов из постоянного представительства России при ООН якобы занимались разведывательной деятельностью. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал подобные утверждения лишь предлогом для высылки.
В США высказались за блокировку золотого резерва России
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Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине, сообщил новостной портал Axios.
Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые [президент России Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», – передает URA.RU слова одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.
В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России
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Если США введут санкции против накопленных Россией в резервах золота, то продавать золото в обмен на валюту станет сложнее. Однако у ЦБ РФ будут возможности для обхода санкций, рассказали эксперты.
На 1 февраля в резервах ЦБ РФ было монетарное золото на 132 млрд долларов, оно расположено на территории России. «Формально Банк России может пользоваться этим золотом, но фактически его использование вне страны уже затруднено из-за опасений покупателей относительно возможных вторичных санкций», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Сенаторы США обсуждают с Минфином США блокировку золотого резерва России, сообщил новостной портал Axios. Доллары и евро в резервах уже заблокированы. По оценке российского Минфина, заморожено примерно половина или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов, которые РФ накопила в ЗВР.
Теперь США хотят ввести вторичные санкции в отношении американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
«Если эти санкции будут введены, то продавать золото в обмен на валюту российскому Центробанку станет еще сложнее. Хотя если санкции будут относиться только к американским компаниям, то останется возможность продавать золото другим государствам и компаниям, например, Китаю, Индии, Турции и другим. Но ликвиднось этих запасов будет снижена из-за угрозы вторичных санкций. ЦБ РФ, скорее всего, сможет использовать золотой запас как обеспечение для своп-линий, например, в китайских юанях», – считает Беленькая.
Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» считает, что в случае необходимости Россия может проводить операции с золотом непрозрачно и не на открытом рынке, чтобы обойти санкции. «Пример Венесуэлы в 2019 году показывает возможность успешной реализации золотых резервов в обход ограничений», – говорит он.
Что касается внешних долгов, то Россия, вероятно, в дальнейшем будет погашать и обслуживать свой внешний долг в рублях, такая возможность уже предусмотрена указом президента РФ, указывает Беленькая.
Посол: В Пентагоне забыли, как самолеты НАТО бомбили Югославию, Ирак и Ливию
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии.
Заявление российского посла последовало в ответ на высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о якобы причастности российских Вооруженных сил к военным преступлениям на Украине.
«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии. Не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии», – цитирует заявление РИА «Новости».
Антонов отметил, что удары ВС России направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.
«В свою очередь радикальные украинские группировки используют тактику фашистов во время Второй мировой войны. Прикрываясь женщинами и детьми в качестве живого щита, нацисты устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военнослужащим», – отметил посол.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лавров: США невыгодно быстрое окончание конфликта на Украине
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Соединенным Штатам выгодно, чтобы российско-украинские переговоры продолжались как можно дольше, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших, и западных, то американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
По его словам, страны Запада высказывают провокационные заявления, чтобы на Украину поставляли советские истребители МиГ из Восточной Европы и американские ПЗРК Stinger.
Эти вооружения, подчеркнул Лавров, представляют собой «колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе».
«Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий», – предположил министр.
Он объяснил, что переговоры с Киевом проходят тяжело, поскольку украинская сторона регулярно меняет позицию. «Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», – приводит слова главы ведомства ТАСС.
Вместе с тем Москва не против посредничества Запада на Украине, пояснил Лавров.
«Западные страны стремятся сыграть посредническую роль – мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться», – сказал он.
Ранее в Кремле оценили идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу компромиссов с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США.
Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия
Посольство России в США обвинило американские власти в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия и призвало довести процесс до конца.
Дипломаты заявили, что российская сторона еще в 2017 году ликвидировала все свои запасы химоружия, и напомнили, что это было задокументировано профильной международной организацией – ОЗХО, сообщает РИА «Новости».
«США в свою очередь нарочно затянули с уничтожением остающихся 3% химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», – написало посольство в Twitter.
Ранее президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
В Госдуме ответили на угрозу Байдена ввести санкции против депутатов
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Санкции США против российских политиков – это знак качества, поэтому для меня персональные санкции Байдена ничего не изменят, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он отреагировал на планы США ввести санкции в отношении более 300 членов нижней палаты российского парламента.
«Я всегда считал без иронии, что вводимые в течение этих восьми лет санкции – это своеобразный знак качества, в том числе и для российских политиков. Поэтому внесение меня в какие-то дополнительные списки ничего не изменит», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Белик избран в Государственную думу от города Севастополь, поэтому к санкционным спискам привыкать ему не приходится. «Я нахожусь под санкциями с 2014 года за свое участие в событиях Русской весны, а Севастополь и Крым находятся фактически под двойными санкциями», – рассказывает депутат.
Вместе с тем, депутат не считает необходимым вводить аналогичные меры в отношении американских конгрессменов и сенаторов: «Россия уже ввела ответные санкции для США и западных стран, поэтому вводить персональные ограничения не так важно, наша страна не претендует на громкие заголовки в СМИ, в отличие от США, которые умудрились ввести санкции даже против первых лиц нашей страны».
Относительно призывов США исключить Россию из G20, Белик отмечает: «Штатам очень нравится подталкивать другие страны к противостоянию с Россией, а те же страны Европы, получается, пилят сук, на котором сидят».
«Текущая геополитическая ситуация далеко не типичная, весь мир претерпевает изменения. Россия после 26 лет членства покинула Совет Европы, ну а если наша страна не участвует в работе этой организации, то и не будет платить взнос. При этом Россия была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. И кому от этого стало хуже? Эти деньги Россия направит на поддержку граждан и экономики в условиях санкций», – комментирует парламентарий.
Депутат уверен, что даже в этот непростой период у России достаточно много союзников. «Целый ряд государств поддерживают нашу страну, отказываются от санкций или занимают позицию нейтралитета, так что влиянию призывов США, которые берут на себя слишком много, подтверждены не все», – заключил Дмитрий Белик.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента. Ожидается, что Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в четверг в ходе визита в Брюссель.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против России санкции, которые затрагивают финансовый, энергетический, транспортный секторы, продукцию двойного назначения, экспортный контроль и финансирование, визовую политику. А также персональные санкции против руководства страны, сенаторов и депутатов.
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СМИ: Власти США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы
Администрация президента США Джо Байдена ведет подготовку нового пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета Wall Street Journal.
«Администрация Байдена готовит новые санкции против большинства членов российской Госдумы, нижней палаты парламента», – цитирует публикацию РИА «Новости».
По сведениям газеты, под рестрикции американских властей могут попасть более 300 депутатов. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в ходе запланированного на четверг визита в Брюссель.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России.
Новак объяснил рост цен на топливо в США
Запрет Соединенных Штатов на поставки российских нефтепродуктов привел к росту цен на топливо там на 19%, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.
«Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США. С начала года рост составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%», – цитирует Новака РИА «Новости».
Он указал, что США пытаются «переложить свои проблемы» по росту цен на Россию, но Россия никакого отношения к этому кризису не имеет.
Вице-премьер добавил, что Россия никогда не применяла энергетические ресурсы в качестве оружия, страна десятилетиями является надежным поставщиком на мировые рынки.
«Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года», – сказал Новак.
При этом топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России работает стабильно, не смотря на беспрецедентные санкции со стороны США и недружественных стран. Ряд иностранных компаний заявляют об отказе от работы в России или прекращении новых инвестиций в энергетические проекты.
«Несмотря на все сложности, проблемы и санкционные ограничения, хотел бы отметить, что в настоящее время топливно-энергетический комплекс России продолжает стабильно работать в штатном режиме. Осуществляется текущая добыча энергоресурсов, поставки на внутренний и мировые энергетические рынки», – сказал Новак.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
Медведев раскритиковал «американских стратегов»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал «американских стратегов», указав, что те, проводя политику в других странах, не планируют дальше, чем на три месяца вперед, а также не заботятся об интересах других народов.
Медведев написал в Telegram, что «у Америки не нашлось хороших стратегов после Второй мировой войны, они были не нужны, ведь всегда можно напечатать много новых зеленых бумажек, есть преданные вассалы (простите, союзники) и оружие самого высокого качества».
«При этом сами США постоянно вели бессмысленные войны, причем обычно – вдали от своей территории. Без правил и не оглядываясь на мировое сообщество. С правом все и всех бросить, выйти из игры, как только эта партия близка к проигрышу. И оставить после себя кровь, руины, политическую и экономическую разруху. Так уже было в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, в Афганистане и других странах. Только в годы вьетнамской войны американцы убили более миллиона жителей этой страны. Правда, кто об этом помнит в Америке?», – отметил зампредседателя Совбеза.
По его словам, американцев «мало интересует будущее – если речь не идет об их собственных доходах, их доме, их планах». Он отметил, что в свое время я был поражен, когда «один из президентов США» в ответ вопрос, что будет с Ближневосточным регионом через три месяца после «помощи» США, «безмятежно ответил»: «А мы так далеко не загадываем. Слишком долгий срок!».
«Потом стало понятно, что именно в этом – суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», – констатировал Медведев.
Он указал, что «в течение 30 последних лет целью такой же бездарной и примитивной игры была Россия», а «объяснение одно – она враг».
«Если есть тактическая задача разрушить Россию, зачем вообще долгосрочная стратегия? Теперь давайте представим, что в этом раунде противостояния Америке все удалось. Недалекие стратеги из Белого дома вызвали в России системный политический и экономический кризис. Ослабили и привели к расколу огромную, очень сложную страну. И вот результат: крупнейшая ядерная держава с нестабильным политическим режимом, слабым руководством, разваленной экономикой и максимальным количеством ядерных боеголовок, направленных на цели в США и Европе. Или вообще пять-шесть «новых стран» на месте России, как мечтали за океаном в 90-е годы, где у каждой такой «страны» свое стратегическое оружие. Ничего не напоминает? Неуправляемое «гуляй-поле», где у власти фрики, фанатики и радикалы? Сюжет из антиутопии или безумного футурологического прогноза? Pulp fiction? Нет, это реальная перспектива такой стратегии. А дальше следующая цель – тотальное ослабление Китая. И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени – Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности – в Преисподнюю», – описал свое видение Медведев.
Однако «такого развития событий Россия никогда не допустит», и это «ясно сегодня всем».
«В отличие от американского истеблишмента, желающего конца нашей Родине, Россия хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм. Ответственным государством, выполняющим все функции великой державы. Государством, которое пытается решать свои многочисленные внутренние проблемы, а не подрывает развитие других стран. Все это возможно. Если вы, конечно, не считаете, что президента США зовут Володимир Зеленьский и не спрашиваете периодически у помощников, как правильно пишется – Ирак или Иран», – заключил зампредседателя Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что народы Запада предъявят своим правительствам счет за санкции против России.
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США предъявили гражданину России обвинения в интернет-торговле личными данными
Власти США предъявили 23-летнему россиянину обвинения в интернет-торговле похищенными личными данными с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, сообщило американское министерство юстиции.
Подозреваемый, Игорь Дехтярчук, включен в список самых разыскиваемых киберпреступников ФБР, сообщает РИА «Новости».
Согласно материалам, которые представлены в суде восточного округа штата Техас, Дехтярчук был администратором интернет-площадки Marketplace A, где десятками тысяч продавались взломанные адреса электронной почты и онлайн-аккаунты, в том числе в платежных системах с данными кредитных карт и информацией о пользователях.
В случае признания виновным Дехтярчуку грозит до 20 лет федеральной тюрьмы, предупредило министерство юстиции.
Ранее сообщалось, что в США суд приостановил решение об освобождении под залог обвиняемого в отмывании украденных биткойнов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган.
Володин заявил о деградации правовой системы США
Официальные лица США допускают противоречащие друг другу заявления, при этом власти страны нарушают свои же законы, это говорит о деградации политической системы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил в Telegram, что «правовая система США продолжает деградировать», и «от официальных лиц Вашингтона практически одновременно прозвучали два противоречащих друг другу заявления».
Так он прокомментировал высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отсутствии давления на компании с целью их ухода из России и призыв Конгресса запретить работу с тем бизнесом, который остался в России.
Он обратил внимание и на то, что конгресс США ранее запретил любую помощь украинскому батальону «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД), однако президент Джо Байден финансирует этих неонацистов и направляет им оружие.
«Задумайтесь, чего можно ожидать от США, которые обладают ядерным оружием и многое определяют в мире, если закон для их руководства не писан, а политические заявления ничего не стоят», – продолжил Володин.
Спикер отметил, что кто-то, возможно, «посмеется, что разговор о «загнивающем Западе» в нашей стране ведется давно», однако «сегодня хаос в США точно наступил».
Ранее Псаки заявила, что власти США не просили какие-либо компании покинуть Россию, это их самостоятельное решение. До этого заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов выразил мнение, что иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла высказывания Псаки об уходе американских компаний из России: «Как и «Северный поток – 2» – трубопровод сам решил не пропускать через себя газ».
МИД уличил США в кибератаках
Большинство кибернападений на Россию происходят из США, своими целями преступники избирают даже расположенные в РФ больницы и школы, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«Общеизвестно, что именно с территории США проводится больше всего компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в других странах. Большинство нападений на Россию также происходят из США. Только за последние полгода компетентные организации нашей страны направили порядка 500 уведомлений об источниках вредоносной активности на территории Соединенных Штатов. Жертвами подобной вредоносной деятельности становятся граждане нашей страны, не говоря уже о подрыве нормальной работы государственных учреждений, крупных компаний, финансовых институтов и СМИ. Своими целями преступники избирают даже больницы и школы в России», – цитирует ТАСС Сыромолотова.
По словам замминистра, спецслужбы США открыто занимаются шпионажем и различного рода диверсиями не только против геополитических противников, но и даже своих ближайших союзников.
По словам Сыромолотова, заявления президента США Джо Байдена о том, что Москва якобы готовит кибератаки на Вашингтон, объясняются истерией и приступом русофобии.
«В Вашингтоне не первый год раскручивают истерию вокруг неких замышляемых Россией злонамеренных кибердействий против США. Сейчас на фоне ситуации на Украине наблюдаем новый приступ русофобии», – сказал он.
«Мы неизменно открыты к профессиональному и деполитизированному диалогу с зарубежными партнерами, включая США, разумеется, строго на равноправной основе. Заделом для этого является принятая по инициативе России и Соединенных Штатов резолюция ГА ООН 76/19, закладывающая основы для становления прочной системы международной информационной безопасности», – добавил дипломат.
Сыромолотов напомнил, что именно России принадлежит лидирующая роль в международных усилиях по укреплению стабильности в информационном пространстве и запуску профильного переговорного процесса под эгидой ООН для формирования справедливого международно-правового режима.
«Главная задача – не допустить превращения ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств», – подчеркнул замглавы МИД России.
Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что количество атак на Россию, в том числе в интернете, возросло тысячекратно.
США представят новый пакет санкций против физических и юридических лиц в России
Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам... так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Отмечается, что президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу обсудит события на Украине с партнерами по «большой семерке».
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
СМИ: Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом якобы попросил своего коллегу не вводить санкции против российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Отмечалось, что просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предполагалось, что США готовили против бизнесмена санкции наряду с Великобританией и Евросоюзом.
«Мы не собираемся раскрывать содержание частных разговоров между президентом Байденом и президентом Зеленским», – заявила «The Wall Street Journal» Эмили Хорн, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома, передает ТАСС.
Напомним, Великобритания 10 марта расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Им запретили въезд в страну, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами.
В Вашингтоне заявили, что не будут подключаться к переговорам России и Украины
США не намерены выступать в качестве посредника на переговорах России и Украины, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы активно вовлечены в мониторинг продолжающейся дипломатической работы. Хотя США не планируют занять какую-то посредническую роль», – передает его слова РИА «Новости».
Салливан добавил, что для США «основной принцип – о будущем Украины, люди на Украине должны решать о любых соглашениях с РФ».
Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что переговоры России и Украины проходят ежедневно, следующие назначены на 24 марта.