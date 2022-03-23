Минобороны сообщило о боях за Новомихайловку в Донецкой области

Эксперт раскрыла масштабы геноцида русинов на Украине

Тысячи молодых русинов, не согласных с политикой запрета русского языка на Украине, пропали без вести, народ подвергся чудовищному геноциду со стороны киевского режима, заявила президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

«Чудовищная государственная политика дискриминации на Украине касалась не только русскоязычных жителей Донбасса, но и русинов, которые составляли большинство населения Закарпатья. Им также категорически запрещали использовать родной русский язык, а за отказ признавать себя частью украинского народа в СБУ волокли даже 70-летних бабулек. Тысячи молодых русинов, не согласных с такой политикой, начиная с 2014 года просто исчезли. Родные до сих пор ничего не знают об их судьбе», – написала Маргарита Лянге для Telegram-канала «Общественной палаты».

По ее словам, она столкнулась, как журналист, со сложной ситуацией, когда невозможно было обнародовать вопиющие факты со ссылкой на первоисточник.

Лянге рассказала, что русины, которым удалось перебраться в Россию и которые рассказывали фактически о геноциде и том, что на Украине они давно и привычно «люди второго сорта», боялись называть свои имена. Потому что на родине в Закарпатье остались родственники, к которым потом непременно нагрянут националисты, будут издеваться или просто убьют.

По ее словам, на Украине еще с 1996 года существовала госпрограмма «по решению проблем русинов», которая перекрывала им доступ на руководящие должности, открыто декларировала ускоренную украинизацию, запрет на референдум о самоидентификации и усиленное применение уголовной ответственности ко всем несогласным на ассимиляцию.

«Сегодня, когда благодаря России у народа Донбасса появилась надежда на то, что они могут быть свободными и самобытными, русины не случайно напоминают, что и они уже 30 лет как мечтают о такой же свободе и самобытности», – добавила она.

По словам политика и журналиста Владимира Зорина, обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье вполне закономерно.

«Плохо живется в Незалежной не только русским, но и близкой им этнической группе русинов. Этот маленький и гордый народ последние несколько десятков лет испытывает на себе прессинг государства, которое сдерживает сохранение культуры, развитие родного языка, право на самоидентификацию», – отметил журналист. Он добавил, что лозунг «Украина – для украинцев» – это тупиковый путь развития, который ведет не к укреплению, а к распаду государства.

Зорин считает, что полное обеспечение прав и свобод на этнокультурное развитие могло бы способствовать денацификации, преодолению русофобии на Западной Украине и в целом в стране. Однако ущемление этнокультурных прав русинов и других этнических меньшинств на Украине никого не волнует в Совете Европы, в целом на коллективном Западе.

«Украина – многонациональное и поликонфессиональное государство по своей сути. Федеративное его устройство, учет интересов регионов, малых и больших народов, поддержка родных языков – непременное условие его благополучия. У Украины был мирный путь решения вопроса этнокультурного многообразия. А Украина вместо федерализации пошла путем дискриминации и геноцида в отношении коренных народов», – отметил он.

Ранее лидер международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь. По его мнению, если Западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут «стратегия национальной безопасности России, русофобия».

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