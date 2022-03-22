Спонсор разорвал контракт с пловцом Рыловым из-за посещения концерта-митинга в «Лужниках»

Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Евгением Рыловым, принявшим участие в праздничном концерте, который состоялся 18 марта в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление компании.

В концерте-митинге приняли участие свыше 200 тысяч человек, в том числе Рылов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.

«После посещения Рыловым стадиона «Лужники» в Москве в выходные дни Speedo может подтвердить, что немедленно прекращает спонсорское соглашение с ним», – передает РИА «Новости» заявление компании.

Рылову 25 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом Игр в Токио, также пловец завоевал в японской столице серебро и бронзу. Рылов – двукратный чемпион мира и трехкратный победитель мирового первенства на короткой воде.

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Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.