Депутат: Сервисы Meta стали серьезным инструментом информационной войны против РФ

«С сегодняшнего дня все коммерческие отношения с платформами Facebook и Instagram необходимо прекратить, иначе это принесет большие проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов, комментируя запрет деятельности компании Meta*, признанной на территории России экстремистской организацией.

«Процесс признания Meta* экстремистской организацией начался не сегодня, а много лет назад. Но все использованные средства убеждения, наши призывы следовать законодательству РФ не смогли вразумить администраторов этих сервисов», – говорит заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, ситуация обострилась с началом спецоперации: «Мы видим: в последние недели сервисы компании Meta стали использоваться как очень серьезный инструмент информационной войны против России. Своими действиями Meta добилась того, что ее площадки Facebook и Instagram отныне не смогут легально получать никаких денег из РФ, какими бы причинами это ни было бы обусловлено».

Решение суда означает, что россиянам не надо больше платить деньги по рекламным контрактам, связанным с деятельностью сервисов корпорации, добавил депутат. Это может быть расценено как финансирование экстремистской организации. «Если же у вас были заключены рекламные контакты на длительный срок, сообщите об этом органам власти. В этом случае будет освобождение от уголовной ответственности за отказ выполнять контракт. Как известно, человек или организация, впервые профинансировавшая экстремистскую организацию и сообщившая об этом властям, освобождается от уголовной ответственности», – пояснил Кирьянов.

В противном случае нарушителя ждет как минимум крупный штраф, который начинается от 300 тыс. рублей, отметил депутат. «В случае более серьезных нарушений предусмотрено и такое наказание, как лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Очень важно сейчас донести эту информацию до российских пользователей. Среди наших блогеров есть определенная инертность при переходе от одних платформ к другим. Некоторые люди, которые всегда пользовались сервисами компании Meta, сегодня еще не вполне понимают, что с сегодняшнего дня все коммерческие отношения с платформами Facebook и Instagram необходимо прекратить, иначе это принесет большие проблемы», – подытожил Кирьянов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены на территории нашей страны за экстремистскую деятельность. Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в соцсетях Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе против военнослужащих. Решение о запрете деятельности Meta не распространяется на мессенджер WhatsApp.

При этом граждане и организации не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram. «Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности», – пояснил на суде представитель прокуратуры.

Это решение означает, что компании Meta будет запрещено открывать отделения в России и вести коммерческую деятельность. Пользователи и юридические лица не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram на территории России, а именно за вход на данные ресурсы и размещение в нем контента, не противоречащего законодательству РФ, разъясняет Российская ассоциация электронных коммуникаций.

Однако, согласно антиэкстремистскому законодательству, возможно привлечение к ответственности за выполнение работ или оказание услуг в интересах Meta.Inc, а также за заказ платных услуг (включая размещение рекламы) и осуществление каких-либо платежей в пользу Meta.Inc. Это может быть расценено либо как участие в деятельности экстремистской организации, либо как ее финансирование.

Кроме того, запрещена публичная демонстрация логотипа компании Meta.Inc – это может квалифицироваться как административное правонарушение за пропаганду либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, а в случае его внесения в Федеральный список экстремистских материалов – как производство и распространение экстремистских материалов.

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