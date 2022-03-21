Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский пожаловался на санкции Европейского Союза (ЕС): по его мнению, республике не дают освободиться от санкций, несмотря на то, что страна активно участвует в помощи украинскому народу.

По словам Глиньского, Варшава не получает от Европейского союза реальной материальной поддержки, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на The Daily Telegraph.

Он отмечает, что страны ЕС не захотят сражаться в случае потенциального расширения конфликта. Министр также назвал некорректной идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии.

Напомним, в октябре Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки, пока Варшава не выполнит решение суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда.

Между тем в марте премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в вопросе антироссийских санкций: по его словам, Германия и весь ЕС должны как можно скорее наложить эмбарго на энергоносители из России и перестать выдавать визы россиянам.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для России пришла пора отменять Польшу.