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Команде России на ЧМ по хоккею выбрали замену
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На чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финляндии российскую сборную заменит команда Франции, сообщила Международная федерация хоккея.
Кроме того, команда Австрии заменит сборную Белоруссии. Расписание турнира не меняется, передает РИА «Новости».
Франция войдет в группу А вместе с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. Игры состоятся в Хельсинки. Австрия окажется в группе В вместе с командами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. Матчи группы состоятся в Тампере. Чемпионат пройдет 13–29 мая.
Напомним, сборные России и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в конце февраля в связи с ситуацией на Украине. Сборная России по хоккею является серебряным призером Олимпиады 2022 года. Кроме того, Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ Россия решила провести свои паралимпийские игры.
Песков указал Шольцу на право россиян самим выбирать главу государства
Принимать решения о том, кто должен возглавить Россию, должны россияне, а не канцлер Германии Олаф Шольц, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление Шольца о том, что фундаментом для отношений двух стран должна быть Россия без президента Владимира Путина.
«С кем быть России, наверное, все-таки должен решать не канцлер ФРГ, а российский народ», – передает слова Пескова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Глава государства обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой.
«Разговор, конечно, вряд ли можно назвать дружеским... это жесткий разговор. Но тем не менее сохраняется потребность в таких контактах, в обмене информацией и в обсуждении острых тем, связанных со специальной операцией [на Украине]», – добавил представитель Кремля.
Пригожин дал совет живущим в России украинцам, не согласным со спецоперацией РФ
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«Если вам не нравится наш дом, то идите туда, где вам комфортно. Не надо гадить в нашем доме», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя задержание проживавшего в России украинского певца, призывавшего к убийству российских военных.
Украинский 25-летний певец Игорь Левченко 24 февраля 2022 года в своем Instagram разместил видеоролик, на котором призвал к убийству российских военных, после чего его действия были признаны экстремистскими на территории Российской Федерации. В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили о его задержании.
«Мы не позволяем себе ничего подобного делать ни в чьем доме. Проявляем уважение, терпимость и терпение по отношению ко всем странам, в которых мы прибываем», – говорит Пригожин.
«Если я приезжаю в Германию или во Францию, то я уважаю законы страны и живу по их правилам. Если я пересекаю границу США, то принимаю те правила, которые существуют там. Поэтому если человек, и не важно кто он, исполнитель, журналист, бухгалтер, не следует правилам, то должен взять ноги в руки и пойти в дальнее путешествие», – считает продюсер.
Он объясняет, что каждый человек может критиковать, не соглашаться, рассуждать о происходящем на Украине, но никто не имеет право оскорблять место, страну и дом, в котором он живет.
Высказывание украинского певца собеседник сравнивает с призывом украинского журналиста Дмитрия Гордона сбросить на Россию атомную бомбу. «То есть они призывают к геноциду народа. По моему мнению, такие люди, как Гордон должны быть просто на виселице за такого рода призывы. Эти люди не призывают к миру, а призывают к войне, а значит настроены против народа. Они должны быть если не уничтожены, то по крайней мере наказаны», – заключил Пригожин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал найти украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого журналист и блогер Максим Кононенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал без агрессии реагировать на русофобские высказывания со стороны украинцев.
Эксперт объяснил выбор «Искандеров» для уничтожения украинских комплексов «Точка-У»
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«Ракеты комплекса «Искандер» наводятся во время полета и обеспечивают стопроцентное попадание. Эти комплексы в несколько раз совершеннее устаревших «Точек-У», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены Россией пуском двух ракет «Искандер».
«Искандеры» – это следующее поколение «Точки-У». Новые комплексы в несколько раз совершеннее, чем их «дедушки». Именно поэтому российские военные использовали эту систему. Ракета, выпущенная комплексом «Искандер», не летит по баллистической траектории, как ракета «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.
По словам Кнутова, уничтожить украинские «Точки-У» можно было и другими ракетами, но в таком случае возникали бы дополнительные риски. Например, пуск крылатых ракет «Калибр» проще засечь с помощью американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но в данном случае была сделана ставка на совершенную систему наведения «Искандера».
«Украина уже практически потеряла свою противовоздушную оборону и получает всю информацию от стран НАТО. Более того, за время полета «Калибра» «Точка-У» могла бы сменить место дислокации, потому что это мобильный комплекс. Он быстро перемещается из одного места в другое, его легко замаскировать», – пояснил собеседник.
По всей видимости, украинские комплексы «Точка-У» и боевые расчеты, которые наносили удары по жилым кварталам Мелитополя, были отслежены с помощью российских беспилотников либо разведывательной группой, полагает эксперт. Кроме того, для обнаружения и уничтожения «Точек-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук».
Кнутов уверен, что Россия продолжит уничтожать украинские «Точки-У». Также, по его словам, необходимо размещать в пригородах освобожденных украинских городов зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сокращать зону поражения от ударов «Точек-У», выпущенных Украиной по своим городам. «До начала спецоперации РФ на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок. Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты», – подчеркнул эксперт.
В начале недели штаб Донецкой народной республики (ДНР) сообщал об ударе ВСУ по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ее удалось сбить, когда ракета пролетала возле Дома правительства. Обломки упали около отделения Центрального республиканского банка, погибло более 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
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В центре Мариуполя начались бои против украинских националистов
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Подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 90 процентов территории республики.
«Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», – сказал Конашенков.
Говоря о продвижении ополченцев и армии России в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
Ранее в пятницу официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию – в высшей степени достойно.
Призывавшего к убийству российских военных украинского певца арестовали в Подмосковье
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В Подмосковье арестовали 25-летнего уроженца Украины, обвиняемого в экстремизме, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. По данным ТАСС, арестованным является певец Игорь Левченко.
«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по г. Москве и Московской области.
Как заявил источник в правоохранительных органах, арестованным в Подмосковье за призывы к насилию оказался певец Игорь Левченко.
«Арестованным является певец Игорь Левченко», – передает ТАСС сообщение источника.
Как было установлено в ходе следствия, 24 февраля 2022 года обвиняемый в соцсети Instagram разместил видеоролик со своим участием, который «согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования содержит признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств».
Следственная проверка показала, что мужчина размещал данный видеоролик, находясь в квартире в Красногорске, он был задержан. Во время допроса мужчина дал следователю признательные показания, свою вину признал в полном объеме.
Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».
В России заключили, что такое разрешение со стороны компании Meta является свидетельством того, что России объявлена информационная война.
В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдом и небылицей обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где река Днепр берет свое начало.
«Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного – Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», – передает РИА «Новости» его слова.
Фикс добавил, что Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова. «Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения», – заключил вице-спикер.
Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».
Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады.
Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.
Российские «Искандеры» уничтожили бившие по Мелитополю украинские комплексы «Точка-У»
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Вооруженные силы России пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации была осуществлена засечка координат пуска украинских баллистических ракет. В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, российские средства ПВО смогли отразить ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя. Конашенков добавил, что обстрел был произведен с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
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Подбитый Ка-52 под Киевом прикрыл собой Ми-8 с десантом и продержался до эвакуации
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Минобороны России обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.
Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В ролике запечатлен полет из кабины Ка-52 и показано поражение целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
Также на видео летчик сообщил, что противник поразил воздушное судно. «Мужики, я подбит. Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем», – сказал он.
После этого борт приземлился в поле. Ведомство пояснило, что командир ведущего Ка-52 попал под интенсивный огонь ЗРК и прикрыл своей машиной вертолеты Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
«Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками», – добавили в Минобороны.
Приземлившийся экипаж, занявший оборону возле вертолета, продержался до прибытия второй ударной группы вертолетов, несмотря на сплошное огневое воздействие ВСУ.
«Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», – заключили в министерстве.
Ранее Минобороны публиковало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолетами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.
Военный эксперт сказал, как лишить Украину американских разведданных
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«Российские войска должны выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине.
«Россия уже сталкивалась с разведкой США в Сирии, когда банды повстанцев тоже получали развединформацию от американских коллег и успешно выполняли свои задачи. Мы переломили эту ситуацию за счет активных боевых действий и уничтожения приемников передачи информации», – напомнил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Иным образом, даже с помощью возможностей российских войск радиоэлектроподавления, воздействовать на американскую разведку не получится, отметил эксперт. «Над территорией Украины пролетают и военные, и гражданские спутники. Американцами используются разведывательные спутники высокого качества. При этом точно определить, какой из них используется в конкретный момент времени – крайне сложно», – указал он.
Также специалисты США обрабатывают развединформацию, поступающую из центров в Европе, а потом через систему связи StarLink Илона Маска данные рассылаются по всей Украине в режиме реального времени. «У одного только Маска несколько тысяч спутников, но есть и множество других. Понимаете, какой масштаб работы надо провести, чтобы все это заглушить? Это нереально» – сказал Леонков.
«Конечно, если бы сейчас шла, условно говоря, третья мировая война, то мы бы начали сбивать все спутники подряд. А так ВС России необходимо выявлять на территории Украины узлы связи с американскими разведцентрами и методично их уничтожать. Другого выхода нет», – добавил собеседник.
Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.
Он указал, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь глава киберкомандования Пол Накасоне заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». В свою очередь начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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ВС России уничтожили аэродром с украинскими боевыми самолетами во Львове
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска», – передает ТАСС со ссылкой на слова Конашенкова.
Ранее в Минобороны сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) заминировала городскую больницу в Днепре (Днепропетровск) и планирует взорвать ее, обвинив в этом Россию. Для этого эвакуировали персонал и медицинских пациентов.
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Силы ДНР взяли под контроль аэропорт Мариуполя
Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль вооруженных сил Донецкой народной республики, сообщают информационные агентства.
Контроль над воздушной гаванью установили силы Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Между тем в центре самого города продолжаются бои, главные дороги к нему перекрыты баррикадами из транспортных средств.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Французские СМИ сообщили о возможной эвтаназии Алена Делона
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Легенда французского кинематографа Ален Делон заявил о желании провести эвтаназию, сообщают местные СМИ.
Сын 86-летнего актера Энтони подтвердил эту информацию в эфире канала RTL, отметив, что обещал отцу быть с ним в его последние минуты, однако душеприказчиком Делона станет его сестра Анушка, передает РЕН ТВ.
Делон живет в Швейцарии, где эвтаназия официально разрешена. Сам актер заявлял, что с возрастом люди имеют право уйти «по-тихому из жизни, без больниц и уколов».
Эвтаназия также была проведена в январе 2021 года для жены Делона Натали, которая болела раком поджелудочной железы, передает газета Le Point.
В 2019 году Делон перенес инсульт, после чего он три недели провел в палате интенсивной терапии в клинике в Париже. В июле 2021 года актер говорил, что хочет сняться в последнем фильме перед тем, как покинуть киноиндустрию.
Ален Делон знаменит по фильмам «Борсалино», «Черный тюльпан», «Первая ночь покоя», «Зорро», «Рокко и его братья», «Двое в городе» и другим. Всего он успел исполнить более сотни работ в кино и театре.
СМИ: Националисты перегородили центр Мариуполя баррикадами, идут уличные бои
В центральной части Мариуполя продолжаются бои, главные дороги города в этом направлении националисты перекрыли баррикадами из техники и транспорта.
В первой половине дня в центре населенного пункта продолжались бои, звуки выстрелов и артиллерийских залпов слышны по всему городу, передает РИА «Новости».
Главные дороги в центр сейчас блокированы баррикадами из техники и транспорта.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
СМИ: После удара России западные наемники начали массово покидать Украину
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После ракетного удара, нанесенного 13 марта российскими войсками по военному объекту в Яворове на западе Украины, западные добровольцы начали массово покидать страну.
Оказалось, что их ждет конфликт гораздо более интенсивный, чем они ожидали, передает «ИноСМИ» со ссылкой на Military Watch Magazine.
По словам шведского добровольца Йеспера Седера, удар показался ему «сущим адом», так как вокруг началась паника и крики.
«Они точно знали, куда бить. Они точно знали, где наш склад оружия. Они точно знали, где находится административное здание. Их ракеты попали в самое яблочко», – заявил он.
Ветеран армии США, позже покинувший Украину после удара по Яворову, заявил, что выжил только потому, что ракеты попали в капитальные строения, а не в палатки. По его словам, более двух третей западных добровольцев решили покинуть страну незамедлительно.
Еще один выживший, обращаясь к добровольцам, предупредил их о смерти, так как у ВС России есть самолеты, а «у вас не будет почти ничего».
Ранее Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Президенты Эстонии и Румынии разошлись во мнениях о бесполетной зоне над Украиной
На совместной пресс-конференции президенты Эстонии и Румынии Алар Карис и Клаус Йоханнис не сошлись во мнениях относительно необходимости ввести бесполетную зону над Украиной.
Так, президент Эстонии заявил, что его страна «хочет сделать больше, чем делает НАТО в настоящий момент». По его мнению, «в определенный момент» нужно будет «ввести такую зону». Сейчас «ведутся дискуссии, но ясного ответа нет», а НАТО «не поддерживает эту идею», сказал Карис, отметив, что «члены национальных парламентов имеют право писать письма, делать заявления», передает ТАСС.
Йоханнис же подчеркнул, что «НАТО не желает военного конфликта» с Россией, а потому «введение бесполетной зоны не может быть реализовано практически». Такой шаг может быть реализован лишь «военными средствами», а в НАТО не хотят «создавать предпосылки для расширения военного конфликта на Украине». Йоханнис сказал, что «эта позиция очень ясна, и Румыния присоединилась к этой позиции».
При этом и Карис, и Йоханнис выступили за наращивание военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Йоханнис заявил, что требуется «значительное и сбалансированное укрепление всего восточного фланга, единое и укрепленное передовое присутствие». Румыния «выступает за дальнейшее наращивание союзного военного присутствия в стране», заявил он.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона заявил, что военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно, по этой причине над Украиной не будут устанавливать бесполетную зону.