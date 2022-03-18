Си Цзиньпин: Отношения КНР и США не вышли из тупика

Отношения между Китаем и США не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, они сталкиваются еще с большими вызовами, особенно из-за Тайваня, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

«В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня», – заявил Си Цзиньпин, слова которого передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

Лидер Китая заявил, что Пекин и Вашингтон должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, а также укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях.

Си Цзиньпин указал, что если тайваньский вопрос не решится, это окажет сокрушительное воздействие на отношения между странами, выразив надежду, что «американская сторона придаст этому достаточно серьезное значение».

«Разногласия у Китая и США были в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем, главное – контролировать и управлять ими. Устойчиво развивающиеся отношения Китая и США выгодны обеим сторонам», – добавил китайский лидер.