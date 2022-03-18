Си Цзиньпин: От неизбирательных санкций страдают простые люди

Эксперт объяснил выбор «Искандеров» для уничтожения украинских комплексов «Точка-У»

«Ракеты комплекса «Искандер» наводятся во время полета и обеспечивают стопроцентное попадание. Эти комплексы в несколько раз совершеннее устаревших «Точек-У», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он объяснил, почему украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены Россией пуском двух ракет «Искандер».

«Искандеры» – это следующее поколение «Точки-У». Новые комплексы в несколько раз совершеннее, чем их «дедушки». Именно поэтому российские военные использовали эту систему. Ракета, выпущенная комплексом «Искандер», не летит по баллистической траектории, как ракета «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – говорит военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили установки украинских националистов «Точка-У», которые ранее нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя.

По словам Кнутова, уничтожить украинские «Точки-У» можно было и другими ракетами, но в таком случае возникали бы дополнительные риски. Например, пуск крылатых ракет «Калибр» проще засечь с помощью американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Но в данном случае была сделана ставка на совершенную систему наведения «Искандера».

«Украина уже практически потеряла свою противовоздушную оборону и получает всю информацию от стран НАТО. Более того, за время полета «Калибра» «Точка-У» могла бы сменить место дислокации, потому что это мобильный комплекс. Он быстро перемещается из одного места в другое, его легко замаскировать», – пояснил собеседник.

По всей видимости, украинские комплексы «Точка-У» и боевые расчеты, которые наносили удары по жилым кварталам Мелитополя, были отслежены с помощью российских беспилотников либо разведывательной группой, полагает эксперт. Кроме того, для обнаружения и уничтожения «Точек-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук».

Кнутов уверен, что Россия продолжит уничтожать украинские «Точки-У». Также, по его словам, необходимо размещать в пригородах освобожденных украинских городов зенитно-ракетные комплексы для того, чтобы сокращать зону поражения от ударов «Точек-У», выпущенных Украиной по своим городам. «До начала спецоперации РФ на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок. Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты», – подчеркнул эксперт.

В начале недели штаб Донецкой народной республики (ДНР) сообщал об ударе ВСУ по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ее удалось сбить, когда ракета пролетала возле Дома правительства. Обломки упали около отделения Центрального республиканского банка, погибло более 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.

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