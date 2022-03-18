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Путин напомнил о словах адмирала Ушакова про славу России
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«Грозы сии пойдут во славу России», процитировал адмирала Федора Ушакова президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, говоря о специальной военной операции на Украине.
Глава государства отметил, что начало операции случайно совпало с днем рождения одного из выдающихся российских военачальников, Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», передает ТАСС.
«Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда», – добавил Путин.
Президент поблагодарил участников концерта-митинга и под аплодисменты и гул скандирующих «Россия! Россия!» покинул Большую спортивную арену «Лужников».
Ранее Путин на праздничном концерте-митинге, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России.
Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.
В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды
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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдом и небылицей обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где река Днепр берет свое начало.
«Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного – Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», – передает РИА «Новости» его слова.
Фикс добавил, что Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова. «Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения», – заключил вице-спикер.
Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».
Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады.
Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.
Путин предложил переназначить Набиуллину главой Банка России
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения ее на должность председателя Банка России.
В Telegram-канале Госдумы указывается, что Путин «в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин «поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта».
Ранее Кремлю задавали вопрос о кандидатурах на пост главы ЦБ, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал анонсировать кандидатуры.
Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента России, возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил регулятором с 2002 года.
В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).
В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет.
Аксенов заявил о планах выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области в рублях
Жителям освобожденной российскими войсками Херсонской области, которая граничит с Крымом, Украины планируется выплачивать пенсии и зарплаты в рублях, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе вопросами выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Сейчас процесс идет постепенно, гривны у нас нет, а людям платить деньги необходимо», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС.
Сейчас Крым организует сбор гуманитарной помощи и передвижение колонн с грузами для жителей соседней области. Также он заявил о готовности региона предоставить жилье беженцам с Украины и ДНР.
Рейтинг доверия Путину превысил 77%
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 марта 2022 года составил 77,2% (+2,6 п. п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (+2,7 п. п. за неделю) и 52,0% (+2,3 п. п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+2,2 п. п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 62,0% (+2,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 39,5% (+5,1 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5% (+2,7 п. п. за неделю), главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову – 28,6% (+0,3 п. п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,3% (+1,3 п. п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0% (+0,6 п. п. за неделю), КПРФ – 11,8% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 7,2% (-0,2 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 6,3% (+1,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 5,2% (+0,1 п. п. за неделю).
Опрос проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Кремль списал оскорбления в адрес Путина на утомляемость Байдена
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Заявления президента России Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», передает ТАСС.
Он отметил, что Байден фактически ежедневно позволяет себе подобные высказывания.
«Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каки-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», – добавил Песков, комментируя в том числе слова Байдена про «кровожадного диктатора и чистого головореза».
Ранее президент США назвал российского лидера «военным преступником».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, где Байден хвастается, что именно он предложил бомбить мирный Белград.
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Путин сообщил Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Глава государства обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой, сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин также обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе.
«Отмечено, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тыс. человек», – отметили в Кремле.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание
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Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.
«Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».
По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
Путин: Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов
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Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в «Лужники» на праздничный концерт-митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.
«На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», – передает его слова РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины.
Большая арена спорткомплекса разделена на несколько сцен, с которых также выступают политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга – журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, передает РИА «Новости».
На концерте выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также запланированы выступления других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики.
Сенатор от Крыма: Мы хотим, чтобы у нас работали все банки и крупные компании страны
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«Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя призыв президента России, что крупному бизнесу больше не стоит бояться работать в Крыму.
На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя России Владимир Путин заявил, что введенные Западом санкции создают стране много проблем, однако вместе с этим и открывают новые возможности. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка», – заявил президент.
«По сравнению с тем, что было на Украине, все эти 8 лет в составе России мы жили в очень хороших условиях. Конечно, мы хотели бы, чтобы в Крыму работали все банки Российской Федерации и все крупные компании. Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее. Это создает определенные сложности», – говорит Цеков.
Он подчеркивает, что приход крупного бизнеса в Крым позволит стать крымчанам в экономических вопросах, в работе с различными экономическими структурами и организациями полноценными гражданами Российской Федерации.
«Не видел пока, чтобы кто-то уже начал работать, но ждем. Кому будет выгодно, тот пусть и приходит, рады всем будем. В принципе, нам бы хотелось, чтобы все, кто считают выгодным работать в Крыму, работали. Если не выгодно, то пусть не работают», – заключил собеседник.
Ранее в Крыму в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились опытом жизни под западными санкциями.
Эксперт: Преодолеть последствия санкций властям поможет опыт пандемии
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«Система российской власти недавно уже доказала свою эффективность, когда мы все оказались в состоянии фактически чрезвычайной ситуации при пандемии. Сейчас из-за санкций Запада ситуация в какой-то мере даже более сложная», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания по преодолению последствий санкций, которое ранее провел Владимир Путин.
Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, по итогам совещания президента с правительством приняты меры, которые помогут предотвратить всплеск безработицы, в том числе в мегаполисах и крупных промышленных центрах, включая Москву и Петербург. Эксперт полагает, что государству необходимо поддержать тех россиян, что могут пострадать от исхода иностранных работодателей.
«В предстоящие несколько месяцев сохранение оплаты труда будет крайне важным для той части населения, которая уже осталось без работы или теоретически может остаться без нее в связи с уходом иностранцев. Задача губернаторов – найти за это время замену, предложить альтернативу, например, как вариант с «русским Макдоналдсом» в Москве. Как говорилось на совещании, для этого в Москве как раз и создана рабочая группа во главе с мэром Сергеем Собяниным. Она будет изыскивать возможности», – пояснил собеседник.
Правительство уже принимает меры для создания новых рабочих мест и для этого проводит либерализацию условий работы отечественного среднего и малого бизнеса, отмечает эксперт. «Сейчас появится много рыночных ниш, которые нам придется заполнять самим. При условии правильного и ответственного поведения региональных властей вполне возможно минимизировать риски безработицы», – уверен Данилин. Он отметил, что за два года работы в условиях пандемии губернаторы получили громадный опыт – и этот опыт они смогут теперь эффективно применить для реализации задач, поставленных перед ними президентом.
«Главное, что идет четкое распределение зоны ответственности. Президент определяет стратегию, правительство задает курс, а регионы на местах занимаются вопросами, которые для них наиболее близки: занятость, сдерживание роста цен, открытие новых рабочих мест и новых производств, удержание на плаву старых производств», – перечислил эксперт.
По мнению Данилина, «субъектность» губернаторов, их авторитет сейчас достаточно высок, – за время пандемии они получили широкий спектр полномочий и вместе с тем ответственности. «В этом контексте мы видим сейчас организацию похожей практики. Создаются штабы, которые будут заниматься социально-экономическим развитием, отслеживать уровень занятости, смотреть, какова ситуация с инфляцией, с товарами первой необходимости на полках магазинов и так далее. Все это очень похоже на то, что было в 2020 году».
Теперь у губернаторов появились дополнительные полномочия и дополнительная ответственность, им сейчас будет намного тяжелее, чем во время пандемии коронавируса, полагает Данилин. «Но у них есть хорошая практика работы в такой авральной команде, очень многие прошедшие эту практику стали управленцами высочайшего класса. И уж точно большинство глав обладают навыками работы в стрессовой ситуации», – сказал эксперт «Региональным комментариям».
Как уже сообщалось, накануне президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономической поддержке регионов. Глава государства сообщил о том, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов. Губернаторы смогут принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер экономики, исходя из положения дел в своем регионе.
Указ также гарантирует сохранение доступности социальных услуг для россиян, он также обеспечивает бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи. Местным властям также поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО.
На совещании Путин также анонсировал скорое увеличение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и других социальных выплат. Кроме того, президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер помощи людям, потерявшим работу. По мнению главы государства, такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.
В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Киева
Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что «Крым за эти восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевским режимом», это «банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова», передает РИА «Новости».
По его словам, все усилия Киева блокировать Крым провалились.
«Благодаря России мы успешно преодолели все эти блокады. Мало того, Крым все эти годы динамично развивался во всех сферах и развивается. При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться», – подчеркнул он.
Напомним, Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».
Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады.
Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.
Годовщину воссоединения Крыма с Россией приготовились отпраздновать по всей стране
В Крыму и других регионах страны состоятся митинги и концерты, посвященные восьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщают информационные агентства.
В Крыму 18 марта официально является выходным и праздничным днем. В 2022 году годовщину воссоединения празднуют под девизом «Крымская весна – вместе навсегда», передает РИА «Новости».
В Симферополе пройдет митинг-концерт. Кроме того, стартует масштабный автопробег в сторону Севастополя, который завершится высадкой аллеи в честь героев «Русской Z-Весны 2022». На горе Гасфорта пройдет концерт, в котором примут участие гости из ДНР И ЛНР. В Севастополе на вершине возвышенности Кара-тау поднимут большой государственный флаг России, проведут сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, а также откроют стелу «Героям России». Состоится митинг-концерт в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации.
Праздничные мероприятия планируются во всех регионах страны, в основном это митинги-концерты, включая концерт в 15.00 мск на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве. Как ожидается, во время концерта состоится телемост с Севастополем, а в концертной программе примут участие такие звезды отечественной эстрады, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также другие артисты из России, Украины и ДНР, передает ТАСС.
В Самарской, Томской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской, Новосибирской областях, Чувашии, Удмуртии и Калмыкии тоже пройдут торжественные митинги. В Свердловской области активисты регионального отделения «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» развернут полотно размером 144 кв. м, которое объединит 94 флага муниципальных образований региона, флаг России и флаг Свердловской области. Также флешмобы организуют в Иванове, Мурманске, Биробиджане, Белгороде, Орле, Туле, Кызыле и Смоленске.
11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости.
Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Путин поручил стимулировать закупки российских товаров для детей за счет бюджета
Стимулировать закупки отечественных товаров для детей за счет бюджетных средств, а также принять дополнительные меры, направленные на поддержку потребительского спроса на отечественные детские товары, следует из списка поручений президента России Владимира Путина.
«Принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей, включая стимулирование закупок отечественных товаров для детей с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации», – указано в списке поручений на сайте Кремля.
Кроме того, Путин поручил кабмину принять дополнительные меры, направленные на поддержку потребительского спроса на отечественные детские товары.
Также глава государства поручил расширить перечень товаров для детей, облагаемых пониженной ставкой НДС в 10%.
«Принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей, включая расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%», – следует из списка поручений.
Кабмин также должен рассмотреть и вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
Напомним, в Минпромторге заявляли, что дефицита подгузников и женских предметов гигиены в России не будет. До этого в маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники. Также россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах.
Ранее Владимир Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат.
Суд по делу о «скифском золоте» начался в Нидерландах
Дело о «скифском золоте» находится на стадии предварительного административного процесса после кассации музеев Крыма на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине, сообщила пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема.
«Дело теперь находится на стадии предварительного административного процесса», – цитирует РИА «Новости» представителя суда.
В ответ на вопрос о том, может ли спецоперация на Украине повлиять на начало слушаний по делу, она ответила, что пока нет информации.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.
В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации.
Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь «Адаму» – Крыму
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Сети спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело «Сотворение Адама».
В своем Telegram-канале Рогозин опубликовал снимок, на котором поверх западной части полуострова нанесено изображение руки Адама, а на месте России – божьей, их пальцы сходятся в районе Крымского моста.
Оригинал космического снимка сделан российским метеорологическим спутником «Метеор-М».
Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».
Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями.
Так, благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось преодолеть «банковскую, продовольственную, энергетическую, транспортную и, благодаря восстановлению Северо-Крымского канала, обозначить конец водной блокаде полуострова.
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