Подбитый Ка-52 под Киевом прикрыл собой Ми-8 с десантом и продержался до эвакуации

Минобороны России обнародовало кадры полета с Ка-52, уничтожившего несколько огневых позиций операторов ПЗРК украинских военных на аэродроме под Киевом и прикрывшего собой подлетающие Ми-8 с десантом. Ка-52 был подбит, но экипаж смог эвакуироваться.

Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В ролике запечатлен полет из кабины Ка-52 и показано поражение целей ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.

Также на видео летчик сообщил, что противник поразил воздушное судно. «Мужики, я подбит. Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем», – сказал он.

После этого борт приземлился в поле. Ведомство пояснило, что командир ведущего Ка-52 попал под интенсивный огонь ЗРК и прикрыл своей машиной вертолеты Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.

«Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками», – добавили в Минобороны.

Приземлившийся экипаж, занявший оборону возле вертолета, продержался до прибытия второй ударной группы вертолетов, несмотря на сплошное огневое воздействие ВСУ.

«Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», – заключили в министерстве.

Ранее Минобороны публиковало кадры авиационного патрулирования и сопровождения колонн российской бронированной и автомобильной техники ударными вертолетами Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24.