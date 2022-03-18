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В Волновахе переименовали улицу в честь Героя России Владимира Жоги
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Одну из улиц в Волновахе, носившую название одного из воинских подразделений Вооруженных сил Украины, переименовали в честь героя России Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. В торжественной церемонии замены таблички с названием улицы приняли участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Улица, которая в советское время была названа в честь 1 мая, а при националистическом режиме была переименована в честь подразделения ВСУ 51-ой ОМБР, теперь называется улицей Владимира Жоги, передает официальный сайт «ЕР».
По словам Пушилина, недопустимо, что улица носила название украинской бригады «совершавшей военные преступления». «В нашем настоящем есть настоящие герои, один из них – Владимир Жога, позывной «Воха», – передает ТАСС слова Пушилина.
Он отметил, что Жога героически погиб, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей.
«Сегодня мы находимся на месте исторической памяти. Памяти о нашем легендарном комбате», – отметил Турчак, добавив, что память о героях Донбасса увековечена именно в дни, когда отмечается восемь лет воссоединения Крыма с Россией.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
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Войска ЛНР вошли в Северодонецк
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Подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, а войска ЛНР в течение ночи вели успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.
Конашенков рассказал также, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Стало известно о похищении украинскими военными детей в Славянске
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Украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14.00 по киевскому времени (15.00 мск)», – добавили в штабе.
Напомним, Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине
В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России.
Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия».
Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции.
Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники.
«Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине.
Войска ЛНР начали бой в Северодонецке
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Группировка войск ЛНР ведет наступательные действия в Северодонецке, бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.
Ранее подразделения народной милиции ЛНР обеспечили жителям города Рубежное безопасный выход из-под обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Эксперт описал технику создания мини-котлов в Донбассе
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«Россия намеренно не создает большой котел для донбасской группировки ВСУ, чтобы украинские военные имели шанс покинуть города. Но против тех, кто прикрывается «живым щитом», создаются мини-котлы, как происходит сейчас в Северодонецке Луганской области», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В среду группировка войск ЛНР вела бои по освобождению Северодонецка – третьего по величине города Луганщины.
«Если бы мы создали котел в Донбассе, то фактически лишили бы вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности и шансов вырваться из него. Поэтому мы оставили им всего один проход, куда они могут уйти», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
России было бы очень выгодно, чтобы украинские военные покинули города, в которых они используют мирных жителей в качестве «живого щита», добавил эксперт. «Но в то же время мы не оставляем без внимания окопавшиеся там формирования и фортификационные сооружения. Сейчас бригады ВСУ, которые занимают позиции, дробятся, замыкаются в мини-котлы, как это происходит в Северодонецке. Мы будем их бить по частям, принуждая их принимать решение, чья жизнь дороже. Чтобы они, оценив ситуацию, попытались бы все-таки вырваться и уйти. Но если не вырвутся, то найдут там свой конец», – предупредил собеседник.
В среду группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продолжила наступательные действия в Северодонецке, третьем по величине городе региона после Луганска и Красного Луча, контролируемых ЛНР. Бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.
Как сообщил каналу «360»представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, к настоящему моменту силы ЛНР освободили не менее 80% территории республики. При этом под контролем донбасской группировки ВСУ до последнего момента оставалась агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное и город Попасная на западе Луганщины близ границы с ДНР. «Это единственные места, где противник задержался и сейчас ведет оборону», – пояснил Филипоненко. Во всех остающихся занятыми городах ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Армия ДНР при поддержке российских войск добилась заметных успехов, в первую очередь, на южном направлении – в частности, была взята Волноваха и блокирован Мариуполь. Но при этом значительная часть территории республики, включая такие крупные центры, как Славянск, Краматорск, Константиновка и Бахмут (Артемовск), пока остается под оккупацией ВСУ и нацбатов. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, Докучаевска и Ясиноватой.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, части ВСУ под Донецком, в районах Горловки и Авдеевки сбиты с позиций минимум в двух местах и продолжают медленно, но организованно отступать. Котел постепенно закрывается, а его площадь уменьшается, хотя говорить о каком-то принципиальном прорыве пока еще рано. Второй котел – это Мариуполь. Чтобы окружить город, пришлось преодолеть укрепленную эшелонированную оборону, причем значительная часть этой задачи была выполнена подразделениями ДНР.
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Аксенов пригрозил призвавшему к убийству российских детей украинскому журналисту
Призвавшего к убийству российских детей украинского журналиста Фахрудина Шарафмала найдут, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Эту собаку найдем. Передаю просто – мы тебя найдем... Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех», – цитирует Аксенова РИА «Новости».
Между тем украинский депутат Илья Кива, лишенный мандата Радой во вторник, осудил слова Шарафмала.
«У них это в крови: ненависть и желание уничтожения! И не верьте, когда говорят, что в Украине не было фашизма, им было пропитано все. Такая Украина не имеет права на будущее», – заявил он.
Напомним, Шарафмал в эфире украинского канала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявляли, что украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей.
ВСУ обстреляли Макеевку из ракетного комплекса «Точка-У»
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Вооруженные силы Украины вновь применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» при обстреле Донецкой народной республики, в результате пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарлю Мишелю на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
Добровольцы из США захотели воевать на стороне Донбасса
Более 20 тыс. добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч – это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «Соловьев Live».
По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.
Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем» и начнется восстановление.
Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.
Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.
Ранее президент Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Басурин: Россия создала бесполетную зону над Донбассом
Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».
«Я думаю, да», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос о закрытии неба в регионе и «развертывании зонтика» бесполетной зоны над Донбассом.
Кроме того, Басурин прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, отметив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно чтобы Россия сама контролировала небо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Захарова раскритиковала публикацию Stampa об Украине за особый цинизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала примером особого цинизма первую полосу итальянского издания Stampa, которое выдало фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева.
Захарова отметила, что на перечисление названий газет, тиражирующих дезинформацию, «ушел бы весь день». «Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это – последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: «Так Киеву грозит последний штурм». Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что этот фейк показателен. По словам представителя МИД, «в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить» много лет. Весь выпуск газеты, подчеркнула она, «озаглавлен еще ярче и кровавее: «Бойня».
«Видимо, фото из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать ее, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад», – заключила Захарова.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Похищенных ВСУ 17 детей вывезли во Львов
Похищенные 17 детей, которых украинские военные удерживали в заложниках в Славянске, сейчас вывезены во Львов и удерживаются там, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове. Их разместили в одном из общежитий», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Отмечается, что насильственная эвакуация из Славянска во Львов произошла 15 марта.
Ранее в ДНР сообщали, что украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске. Эти дети 20 февраля отправились на оздоровительный отдых в Святогорск, после чего их насильно увезли в Славянск.
Ребенок пострадал при обстреле Макеевки ракетой ВСУ «Точка-У»
При обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По предварительной информации, в Макеевке четверо пострадавших, в том числе ребенок. Сведения о последствиях атаки продолжают поступать», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник вечером микрорайон «Солнечный» в Макеевке пострадал при обстреле ДНР Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» .
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарля Мишеля на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
-
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