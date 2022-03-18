В Сербии сочли очевидным исход выборов в парламент республики

В Сербии 3 апреля пройдут президентские и парламентские выборы, но спрогнозировать результат выборов можно уже сейчас, считает эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ) из Сербии Слободан Стойичевич: большинство граждан поддерживает Сербскую прогрессивную партию (СПП), которую возглавляет действующий президент Александр Вучич.

Стойичевич указывает, что самая популярная в Сербии партия – СПП, «в действующем парламенте у нее большинство, и опыт нахождения во власти – примерно 10 лет, партию возглавляет действующий президент страны, в этом также, безусловно, ее преимущество», говорится в сообщении на сайте НОМ.

«У СПП неофициальная политика – сидеть на четырех стульях: они как бы опираются на позиции Америки, Европы, России и Китая. Сейчас началось освобождение Украины, и оппозиция, которая еще более проевропейская, не упустит шанс использовать тему в предвыборной борьбе. Идут разговоры, что будут санкции, что газ – хорошо, но его нельзя есть. Кроме того, сельская экономика последние 20 лет полностью связана с Европейским Союзом. Многие работают в немецких и американских фирмах. Это можно сказать об общественно-политической ситуации в стране в целом. В ходе выборов уже вовсю используется антироссийская риторика. При этом большинство граждан страны поддерживают решение президента Сербии Вучича о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. А оппозиция и ее западные покровители – конечно, нет. Однако исход выборов вполне очевиден – большинство получит СПП», – считает эксперт.

По его мнению, явка будет невысокой, «на референдуме по Конституции она тоже не была большой», однако «совершенно точно: явки будет достаточно для того, чтобы установить итоги, так как и СПП, и оппозиция будут стараться максимально мобилизовать своих сторонников».

«Конечно, вопрос главный вопрос: насколько чисто будет проходить подсчет голосов, и признают ли итоги голосования другие партии. Голосования по почте, интернету и многодневного голосования не будет. И в этом нет никакого смысла: Сербия – маленькая страна. При этом контроль за выборами планируют вести многие партии. На всех участках обязательно будут присутствовать представители оппозиции. Каждая партия, у которой есть желание, инфраструктура и возможности, делегирует наблюдателей на избирательные участки. Естественно будет много, в том числе и западных неправительственных организаций, различных фондов, созданных с целью так называемого «продвижения демократии», – отмечает Стойичевич.

Также на некоторых участках будет видеонаблюдение, «однако наличие видеокамер в нашей стране не так существенно»: «Утром на участке собирается избирательная комиссия, в которую входят представители партий, которые зарегистрировали своих кандидатов на выборы. Они опечатывают ящики для голосования, весь день находятся на участке и вечером подсчитывают голоса».

Национальное Собрание состоит из 250 депутатов, которые избираются на прямых выборах путем тайного голосования на четырехлетний срок. Каждый избиратель голосует лично и только за один избирательный список, обводя кружком номер данного списка в избирательном бюллетене.

Н выборах 21 июня 2020 года СПП одержала победу с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте с 10,38% (32 мандата) была коалиция СПС и партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы, на третьем – избирательный список «Александар Шапич – «Победа для Сербии» с 3,83%, который получил 11 мест.

Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%, однако, согласно закону о нацменьшинствах, в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств.

Ранее Вучич распустил Народную скупщину (парламент) Сербии и назначил досрочные выборы на 3 апреля.