Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
Новак заявил о выгоде российского газа для Европы по цене и логистике
Поставки российского газа оказываются для европейцев более выгодными по цене и логистике, в отличие от американского СПГ, который обходится дороже из-за конкуренции с Китаем, рассказал вице-премьер Александр Новак.
По его словам, поставки российского газа являются наиболее выгодными для европейских стран с точки зрения цены и логистики,
Новак отметил, что европейцы вынуждены переплачивать за американский СПГ в условиях конкуренции с Китаем.
Вице-премьер подчеркнул, что на данный момент цены на газ в Европе достигли 490-500 долларов за 1 тыс. кубометров, что значительно превышает традиционный средний уровень в 250-300 долларов. Это связано с проблемами логистики и изменениями на рынке, вызванными глобальной конкуренцией и геополитической нестабильностью.
Российский газ, по его мнению, остается наиболее доступным и выгодным для европейских потребителей.
Кроме того, Новак в интервью отметил значительное увеличение доли ВВП стран БРИКС, которая, по прогнозам, в ближайшие 15 лет превысит половину мировой экономики. Он подчеркнул, что страны блока, включая Бразилию и Китай, демонстрируют стабильный рост и занимаются активным развитием своих экономик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских хранилищах уменьшились на 3-5% ниже среднего уровня за последние пять лет, при этом продолжаются поставки газа из России. Ранее Новак сообщил, что за 11 месяцев этого года объемы поставок российского газа в Европу достигли примерно 50 млрд куб. метров, что на 18-20% больше показателей прошлого года.