Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.0 комментариев
Силуанов не выразил заинтересованности в иностранных активах под управлением Росимущества
Силуанов: Россия не заинтересована сохранять иностранные активы под управлением Росимущества
Министр финансов Антон Силуанов в интервью каналу «Россия-24» сообщил, что власти страны не заинтересованы в том, чтобы иностранные активы, такие как датская компания Carlsberg, оставались под управлением Росимущества.
Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что частный сектор способен более эффективно управлять этими активами. Он подчеркнул, что в этом году Россия уже превысила планы по доходам от приватизации, получив более 130 млрд рублей от продажи имущества. В следующем году ожидается поступление дополнительных 80 млрд рублей в бюджет от приватизации, что будет продолжением текущей политики, передает ТАСС.
Министр также уточнил, что на данный момент у властей нет планов по продаже долей в крупных государственных компаниях. Однако Силуанов не исключил, что в 2025 году сами компании могут предложить такие решения. Это, по его словам, может быть связано с изменением рыночной конъюнктуры и желаниями самих компаний.
Ранее политолог Марат Баширов рассказал газете ВЗГЛЯД, как национализация элит заставляет вкладывать деньги в Россию.
2 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об исключении акций «Балтики», которые принадлежат Carlsberg, из списка активов под временным управлением.
В отчете за 2023 год Carlsberg заявила об убытках в 5,9 млрд долларов в связи с уходом с российского рынка.