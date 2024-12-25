Экс-дипломат заявил о неизбежности краха США и возможной дестабилизации мира

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, чем дольше откладывается этот процесс, тем тяжелее будут его последствия для мира, передает РИА «Новости».

Джатрас отметил, что распад Советского Союза произошел неожиданно и с минимальным уровнем насилия, в то время как крах США может вызвать глобальные потрясения в случае войны.

Дипломат сравнил нынешнюю ситуацию в США с «брежневской стагнацией» последних лет СССР. Он подчеркнул попытки Дональда Трампа спасти американскую империю, сравнив его действия с усилиями Михаила Горбачева, которые, по его мнению, привели лишь к ускорению краха.

Джатрас также отметил отсутствие у США явного геополитического противника, подобного Западу для СССР. Он упомянул такие страны, как Россия, Китай, Иран и БРИКС, которые могут сыграть роль в этом процессе. Однако выразил сомнения в возможности переговоров США с этими странами, чтобы избежать краха.

По мнению Джатраса, нынешний кризис в США напоминает затяжные события 1980-х годов в Советском Союзе. Он отметил, что от действий России, Китая и Ирана зависит, сможет ли мир выйти из этой ситуации относительно мирным путем.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны. До этого лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

При этом Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.