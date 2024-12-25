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Куба выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Актау
Куба соболезнует Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии из-за авиакатастрофы
Президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.
Как передает ТАСС, президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане. «Мы вместе с правительствами и народами Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии в этот момент после трагического воздушного инцидента в Актау. Наши соболезнования, особенно родственникам погибших. Желаем быстрого восстановления получившим ранения», – написал Диас-Канель на своей странице в соцсети.
Глава МИД Кубы также выразил соболезнования в соцсети, подчеркнув, что их соболезнования направлены правительствам и народам пострадавших стран, особенно родственникам погибших.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были граждане нескольких стран, включая Россию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.
В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.