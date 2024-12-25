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    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Разрушит ли Трамп англосаксонский мир

    Америка как «мировой жандарм», «мировой диктатор» и «мировой мессия» – это скорее проект космополитическо-еврейский, нежели исконно американский. Исконно американский проект – изоляционизм. Изоляционизм доминировал и был самым мощным общественным движением вплоть до начала 40-х годов ХХ века.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

    3 комментария
    25 декабря 2024, 22:29 • Новости дня

    Куба выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

    Куба соболезнует Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии из-за авиакатастрофы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

    Как передает ТАСС, президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане. «Мы вместе с правительствами и народами Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии в этот момент после трагического воздушного инцидента в Актау. Наши соболезнования, особенно родственникам погибших. Желаем быстрого восстановления получившим ранения», – написал Диас-Канель на своей странице в соцсети.

    Глава МИД Кубы также выразил соболезнования в соцсети, подчеркнув, что их соболезнования направлены правительствам и народам пострадавших стран, особенно родственникам погибших.

    Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были граждане нескольких стран, включая Россию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.

    Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    25 декабря 2024, 12:12 • Новости дня
    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли

    Авиаэксперт Горбачев: У разбившегося в Актау пассажирского самолета перед посадкой не тянули двигатели

    Авиаэксперт объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пилоты самолета рейса Баку – Грозный сделали две петли перед приземлением, чтобы выработать оставшееся топливо. Они предвидели катастрофу и хотели минимизировать силу возможного взрыва, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Ранее недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190.

    «Оценивать ситуацию пока можно только на основании видео в Сети. Обращает на себя внимание слишком резкое снижение самолета. Нос завалился довольно низко, на посадку обычно заходят под другим углом. Если бы угол был иным, они могли бы сесть на брюхо и избежать катастрофических последствий», – пояснил Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации.

    «Все вышесказанное говорит о том, что у самолета, вероятно, не тянули двигатели. Скорость посадки идет в пределах 280-300 км/ч, а в этом случае скорость, судя по всему, была уже меньше. В итоге пилоты не смогли при помощи рулевого управления вытянуть машину. Тут могут быть как технический, так и человеческий факторы, или оба в совокупности. Пока однозначно говорить рано», – детализировал эксперт.

    «Также сообщается, что самолет сделал две петли. Очевидно, пилоты предвидели, что посадка может привести к трагическим последствиям и максимально вырабатывали топливо, чтобы минимизировать силу взрыва. Они оставили топливо только для посадки. Не исключено, что это и спасло тех, кто выжил – взрыв был куда меньше того, который мог быть», – подчеркнул спикер.

    «Также у самолета мог при контакте с землей отвалиться двигатель, и благодаря этому взрыв не полностью затронул фюзеляж. А о причинах говорить рано – в двигатель могли попасть птицы, мог быть технический сбой, ошибка пилотирования», – резюмировал Горбачев.

    В среду утром недалеко от казахстанского Актау разбился самолет Embraer 190. Лайнер принадлежит Azerbaijan Airlines. Он летел из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них, как уточнил Минтранс Казахстана, 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев. По информации МЧС республики, 25 пострадавших в результате крушения самолета госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

    Представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что авиакатастрофа произошла, предположительно, после столкновения с птицами. «Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром – им был выбран Актау», – сказано в сообщении. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

    По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело, передает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте. «В настоящее время сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – говорится в сообщении.

    Коментарии (16)
    25 декабря 2024, 15:15 • Новости дня
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    Заслуженный пилот России объяснил маневры самолета Embraer 190 перед катастрофой в Актау
    @ qr_tjm

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В то время, как произошла остановка двигателей и экипаж осуществлял переход на ручное управление, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот России Юрий Сытник, комментируя падение самолета под Актау в Казахстане.

    «Исходя из того, что я видел на снимках и видео, можно сделать вывод, что самолет, скорее всего, снижался для поддержания скорости. Довольно значительное у него снижение было, скорее всего, не работали двигатели. Если два двигателя сразу отключились – значит, это стая птиц, а не одна», – говорит Сытник.

    Он объясняет, что при столкновении с одной птицей отказать может лишь один двигатель, а если судно врезается в стаю, то может быть повреждение двух двигателей, как это было в 2019 году в Жуковском, когда командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку в кукурузном поле.

    «Далее, когда двигатели останавливаются, естественно гидронасосы не работают, тогда автоматическая система управления отключается. Остается режим direct mode – режим прямого ручного управления. Поэтому, если все произошло мгновенно и быстро, пока произошел удар (столкновение с птицами – прим. ВЗГЛЯД), за которым последовала остановка двигателей, экипаж осуществлял переход на direct mode, Flightradar24 как раз показал, что судно то снижалось, то набирало высоту, то выполняло фигуры», – рассуждает пилот.

    Собеседник обращает внимание, что поскольку есть выжившие пассажиры, скорее всего, полетная информация – черные ящики – целая. Как правило, на их расшифровку уходит не более двух-трех дней. Из этой информации, по словам пилота, можно будет точно узнать, сколько двигателей отказало во время полета и какая ситуация на борту была на момент катастрофы.

    «Сообщается, что был взрыв в салоне. На борту есть маленькие переносные кислородные баллоны для обеспечения жизнедеятельности пассажиров и экипажа. Возможно, взорвался один из них», – объясняет Сытник.

    Также эксперт полагает, что когда произошел отказ двигателей, самолет управлялся вручную, в связи с чем «немножко промазал», стал доворачивать правым разворотом до полосы. «На записях видно, что это управляемый разворот был, потому что самолет четко держится, не переворачивается и его не болтает. Осмысленный вираж делает для попадания на полосу», – анализирует он уже доступные кадры с места происшествия и видео катастрофы.

    Также, продолжает пилот, у самолета были выпущены шасси, что говорит о том, что экипаж пытался сесть на искусственную ВПП (взлетно-посадочную полосу) – посадка производилась вне аэродрома или вне подготовленной полосы. Подобного рода посадки, как правило, производятся на фюзеляж – на брюхо самолета без выпуска шасси. Это считается более безопасным, чем садиться вне аэродрома на шасси, поскольку любая выемка, любой овражек может снести колесо и перевернуть самолет, вызвав взрыв и пожар.

    «Я не думаю, что в данном случае была такая ошибка, что экипаж принял решение садиться вне аэродрома, выпустив шасси, потому что порядок действий в таких ситуациях четко прописан в документации. Соответственно, шасси могли по какой-то причине сами вывалиться. Но, опять же, это будет известно по расшифровкам», – заключил Сытник.

    В среду следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет Azerbaijan Airlines разбился рядом с Актау. Азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список пассажиров, согласно которому на борту находились 62 пассажира, 32 из них выжили, в частности двое детей. Сообщается, что на сервисе Flightradar24 отобразился странный курс самолета. Судно сделало две петли, после чего исчезло с радаров.

    В Росавиации рассказали, что командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами. Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета в Казахстане с российскими гражданами на борту.

    Коментарии (7)
    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете

    Опубликованы кадры с пробоинами на хвосте упавшего самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте.

    Эксперты, проанализировавшие опубликованное видео, предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов ранее заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, но причины их возможного взрыва остаются неясными.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


    Коментарии (25)
    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

    Коментарии (2)
    25 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета

    Эксперты объяснили данные о взрыве баллона на борту упавшего под Актау самолета Embraer 190

    Эксперты оценили версию о взрыве баллона на борту разбившегося под Актау самолета
    @ REUTERS

    На борту самолета могут находиться лишь кислородные баллоны, однако причины их возможного взрыва неясны, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксерты Роман Гусаров и Игорь Маликов. Ранее управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау.

    «Газовых баллонов на борту воздушного судна нет. Максимум – мог быть кислородный баллон, который находится в аптечке на случай реанимации. Какие еще баллоны могут быть на борту воздушного судна – непонятно. Огнетушители не взрываются. А кислородный баллон может взорваться, если только его в костер бросить», – предположил редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.

    «Баллон мог быть только кислородным, но непонятно, отчего ему взрываться. Эти вещи проверяются на гораздо больших нагрузках», – соглашается Игорь Маликов, заслуженный летчик-испытатель, Герой России.

    Впрочем, если взрыв баллона действительно имел место, то он мог привести к аварийной ситуации, добавляет Гусаров. При этом признаков внешнего горения или разрушения самолета не замечено, заключил эксперт.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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    25 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ Иса Таженбаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау в среду.

    В сообщении управления, которое приводит агентство Казинформ, говорится, что 25 декабря в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности, передает ТАСС.

    На место происшествия были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших в авиакатастрофе.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 11:33 • Новости дня
    Полиция ликвидировала 70 борделей в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Москвы ликвидировала деятельность 70 борделей и выявила 20 квартир, где проживали нелегальные мигранты, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале отметила, что мероприятия проводились в нескольких округах столицы при поддержке Росгвардии.

    В результате операции полицейские провели 90 обысков, изъяли денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации и черновую бухгалтерию. По словам Волк, мероприятия по задержанию лидера и участников преступной группы проводились в Москве, Чувашской республике и Краснодарском крае.

    Предварительно установлено, что ежемесячный криминальный доход организатора составлял более 5 млн рублей, а остальные участники получали по 80 тыс. рублей. Возбуждено десять уголовных дел. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

    «В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

    В августе на территории Екатеринбурга раскрыли бордель, работавший под видом хостела, его ликвидировали.

    Коментарии (19)
    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

    Коментарии (14)
    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

    Коментарии (6)
    25 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    При взрыве в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе погиб человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погиб один человек, девять пострадали, сообщили в оперативных службах.

    Среди пострадавших – сотрудники и прохожие, посетители в момент взрыва в торговом центре отсутствовали, передает ТАСС.

    Площадь пожара в ТЦ достигла 800 кв. метров. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

    На место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

    «Выехал в район торгового центра «Алания Молл», где произошло возгорание. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», – написал он в своем Telegram-канале.

    Прокуратура республики также подключилась к расследованию. Зампрокурора Николай Клепов выехал на место для контроля за ходом установления обстоятельств пожара.

    Напомним, на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, которому предшествовал взрыв.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 10:48 • Новости дня
    Хинштейн: ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Льгова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданским объектам и инфраструктуре города Льгова в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы, которые занимаются выяснением последствий и масштабов ущерба.

    Напомним, город Льгов в Курской области в среду подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, не обошлось без пострадавших.

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    25 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    Генпрокуратура Азербайджана: В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы, они проходят лечение, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов сообщил на брифинге, что из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, передает ТАСС.

    «По последним данным, из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, проводится их лечение», – сказал Зейналов.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Ранее МЧС Казахстана сообщало о 28 выживших в авиакатастрофе под Актау. В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

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    25 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Росавиация: Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации сообщили, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, что вызвало нештатную ситуацию на борту. Командир воздушного судна принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три гражданина Киргизии.

    На месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники, сообщает МЧС Казахстана. Минтранспорта Казахстана уточнило, что самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

    Росавиация поддерживает контакт с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также с авиаперевозчиком Azal, чтобы координировать действия и выяснять подробности происшествия.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане.

    Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

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