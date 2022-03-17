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ФСБ рассекретила документ о фейковых фильмах США о «жестокости» советских солдат
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США еще в 1945 году снимали фейковое кино о якобы жестокости советских военных: американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы «русских зверствах» к местным жителям, свидетельствует рассекреченный документ ФСБ.
«В Центральном архиве ФСБ обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году, в то время, когда в освобожденном мире еще не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль еще не произнес в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США – союзник СССР по антигитлеровской коалиции – уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Речь идет о датированной 19 декабря 1945 года докладной записке начальника Главного управления контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова на имя первого заместителя председателя Совета народных комиссаров, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В записке говорится о том, как американская военная миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи одной из самых известных и влиятельных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer.
Абакумов приводил телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина.
«По полученным нами через агентуру данным, американская военная миссия в Будапеште получила секретное указание – собирать и документировать факты, касающиеся так называемых "русских жестокостей" в Венгрии", –приводит Абакумов телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина. По его сведениям, этим занимались начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведывательного отдела подполковник Ковач.
«В конце ноября сего года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста «Метро» Сапари Антала произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли один дом и жестоко обращались с женщинами. Кинооператор выезжал в эту деревню на автомашине в сопровождении американских солдат», – докладывал Белкин, добавив, что американцы получили секретный приказ, который запрещает выдавать разрешения венгерским гражданам на переход демаркационной линии, охраняемой США.
По его словам, на следующий день кинопленку самолетом отправили в вышестоящую американскую инстанцию.
О всем этом был проинформирован председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии маршал Советского Союза Климент Ворошилов.
«Очевидно, что уже тогда по заданиям американских спецслужб профессионалы киноиндустрии придумывали и распространяли фейковые истории о сожженных солдатами-освободителями домах и пострадавшем мирном населении – привычное содержание современных телерепортажей западных средств массовой информации», – подчеркнули в ЦОС.
Красная армия завершила освобождение Венгрии от гитлеровцев 4 апреля 1945 года. Общие потери советских войск при этом составили около 484 тыс. человек, в том числе 140 тыс. погибшими. По оценке историков, деятельность советской военной администрации в лице Союзной контрольной комиссии сыграла важную роль в освободительной миссии Красной армии. Ей, в частности, удалось перезапустить работу местных органов власти, навести законность и порядок в освобожденных областях, предпринять экстренные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы (голода и эпидемий), восстановить инфраструктуру и тому подобное, не вмешиваясь при этом во внутренний уклад жизни венгерского народа.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что против России сейчас развязана беспрецедентная информационная кампания. Он отметил, что Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира.
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В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
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Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
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Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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Политолог сказал об позиции Китая в отношении России
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«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.
«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.
Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.
Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.
При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
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«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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Американским наемникам предложили 2 тыс. долларов в день за участие в «тайных операциях» на Украине
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Компания в Соединенных Штатах разместила объявление о поиске военных с боевым опытом работы за рубежом и оплатой от 1 до 2 тыс. долларов в день.
Описание вакансии было опубликовано на сайте silentprofessionals.org. «Специалисты требуются немедленно», место работы – Украина. Среди задач значится «тайные операции по эвакуации людей», пишет РИА «Новости».
Кроме прочего, среди требований к кандидатам: пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, как минимум один год – боевой опыт в операциях за рубежом. Также необходимы хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке.
Ранее стало известно, что три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины.
Как заявил генерал-майор Игорь Конашенков, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
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Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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США ввели санкции против представителей оборонного сектора России
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В связи с событиями на Украине против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России вводятся санкции, сообщил госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян, передает ТАСС.
США утверждают, что на Украине «вторжение России привело к многочисленным человеческим страданиям и жертвам, включая гибель ни в чем не повинных мирных жителей и детей». Госдеп «продолжает возлагать тяжелые последствия за это на руководство российского оборонного сектора».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
В США выросла не только стоимость бензина. За несколько месяцев до начала российской спецоперации сообщалось о беспрецедентном за последние 30 лет росте цен в США. Причиной этому стали серьезные инфраструктурные проблемы в Соединенных Штатах, общий рост цен на энергоносители, одержимость демократов «зеленой энергетикой», а также отсутствие гибкости в макроэкономической политике администрации Байдена.
Посол указал на игнорирование американским ТВ удара «Точкой-У» по Донецку
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Американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных на Донецк, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором», – передает ТАСС со ссылкой на Newsweek слова Антонова.
«Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример – блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube», – добавил российский дипломат.
По словам Антонова, показательно, что «американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У» с кассетным боезарядом».
«В результате погибли более 20 мирных жителей, еще около 30 человек получили тяжелые ранения. Такое ощущение, что это никого не волнует», – отметил Антонов. При этом он подчеркнул, что западные СМИ «подняли вселенский крик о действиях Вооруженных сил России по ликвидации иностранных наемников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских».
«В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения», – подчеркнул посол России, напомнив, что «российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры».
«Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе», – указал Антонов. Он также подчеркнул, что «российские дипломаты скорбят о погибших». «Нет оправдания тем, кто направил ракету в центр Донецка», –– подчеркнул посол России.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Белом доме отреагировали на ответные санкции России
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».
Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина
Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира».
Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.
После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому.
«Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель.
Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.