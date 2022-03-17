ФСБ рассекретила документ о фейковых фильмах США о «жестокости» советских солдат

США еще в 1945 году снимали фейковое кино о якобы жестокости советских военных: американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы «русских зверствах» к местным жителям, свидетельствует рассекреченный документ ФСБ.

«В Центральном архиве ФСБ обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году, в то время, когда в освобожденном мире еще не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль еще не произнес в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США – союзник СССР по антигитлеровской коалиции – уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Речь идет о датированной 19 декабря 1945 года докладной записке начальника Главного управления контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова на имя первого заместителя председателя Совета народных комиссаров, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В записке говорится о том, как американская военная миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи одной из самых известных и влиятельных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer.

Абакумов приводил телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина.

«По полученным нами через агентуру данным, американская военная миссия в Будапеште получила секретное указание – собирать и документировать факты, касающиеся так называемых "русских жестокостей" в Венгрии", –приводит Абакумов телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина. По его сведениям, этим занимались начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведывательного отдела подполковник Ковач.

«В конце ноября сего года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста «Метро» Сапари Антала произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли один дом и жестоко обращались с женщинами. Кинооператор выезжал в эту деревню на автомашине в сопровождении американских солдат», – докладывал Белкин, добавив, что американцы получили секретный приказ, который запрещает выдавать разрешения венгерским гражданам на переход демаркационной линии, охраняемой США.

По его словам, на следующий день кинопленку самолетом отправили в вышестоящую американскую инстанцию.

О всем этом был проинформирован председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии маршал Советского Союза Климент Ворошилов.

«Очевидно, что уже тогда по заданиям американских спецслужб профессионалы киноиндустрии придумывали и распространяли фейковые истории о сожженных солдатами-освободителями домах и пострадавшем мирном населении – привычное содержание современных телерепортажей западных средств массовой информации», – подчеркнули в ЦОС.

Красная армия завершила освобождение Венгрии от гитлеровцев 4 апреля 1945 года. Общие потери советских войск при этом составили около 484 тыс. человек, в том числе 140 тыс. погибшими. По оценке историков, деятельность советской военной администрации в лице Союзной контрольной комиссии сыграла важную роль в освободительной миссии Красной армии. Ей, в частности, удалось перезапустить работу местных органов власти, навести законность и порядок в освобожденных областях, предпринять экстренные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы (голода и эпидемий), восстановить инфраструктуру и тому подобное, не вмешиваясь при этом во внутренний уклад жизни венгерского народа.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что против России сейчас развязана беспрецедентная информационная кампания. Он отметил, что Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира.

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