В МИД пообещали не оставить безнаказанными преступления нацбатальонов на Украине

Россия не оставит безнаказанными преступления нацбатальонов против человечества на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сколько бы роликов в натовских структурах ни монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков ни было сейчас вброшено – правда все равно пробьется. Мы сделаем все, чтобы преступления против человечества не остались безнаказанны», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова рассказала о провокации накануне со стороны боевиков националистического батальона «Азов», которые взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе. «Естественно, киевский режим ответственность за это попытался возложить на российских военных, которые в его представлении сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно, это ложь. Российские вооруженные силы не бомбят города. Это хорошо всем известно», – сказала она.

При этом, отметила Захарова, Запад промолчал по поводу взрыва в Донецке ракеты «Точка У».

«И опять мы видим абсолютно безучастную реакцию Запада, там старательно обошли вниманием, промолчали в связи с очередным зверством своих украинских подопечных: как будто ничего не случилось, как будто ничего не произошло, как будто не было массового убийства гражданских лиц, как будто прохожие, мобильные телефоны не запечатлели эти страшные кадры в первые минуты после трагедии», – заявила дипломат.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.