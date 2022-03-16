Сатановский объяснил гастроли Зеленского перед парламентами стран Запада

«Зеленский понимает тщетность для Украины своих выступлений перед западными парламентами, но надеется, что его, как и Саакашвили, позовут на работу за границу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Зеленский выступил с речами перед парламентами нескольких государств, включая Британию и Канаду, а в среду анонсировано его выступление перед американскими конгрессменами.

«В нынешнем «гастрольном туре» Зеленского с выступлениями перед иностранными парламентами есть смысл только для него самого – политик работает для обеспечения своего будущего после того, как перестанет быть президентом Украины, или перестанет быть сама Украина», – пояснил Евгений Сатановский.

По его словам, задача Зеленского сейчас – завести побольше связей, чтобы перейти на работу в руководящие органы международных организаций или, по аналогии с Саакашвили, быть приглашенным на работу властями другого государства.

«В свое время у Зеленского была роль Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона». Вот он сейчас косплеит французского императора с его театральными жестами. Правда, у президента Украины пока больше получается Нерон», – заметил собеседник.

Впрочем, добавил эксперт, власти не всех стран соглашаются выслушивать выступления Зеленского. К примеру, спикер Кнессета Мики Леви предложил украинскому лидеру пообщаться в Zoom в частном порядке – без отдельного заседания, но тот отказался.

«Могу точно сказать, что в Израиле далеко не все политики в восторге от того, что еврей является президентом Украины, тем более – такой как Зеленский. Все видят «крышевание» бандеровцев украинскими властями и понимают роль в этом самого Зеленского. Послать откровенным текстом Зеленского они не могли, потому что США не позволяют, поэтому нашли такой выход из положения», – подчеркнул аналитик.

Кроме того, указал политолог, Израиль не просто так фактически закрыл безвизовый режим с Украиной и прекратил прием беженцев. «Израилю не хватало только толп бандеровцев на улицах или кричащих приезжих, требующих разговаривать с ними только на «мове», – подытожил Сатановский.

Ранее Зеленский произнес речь для британских и канадских парламентариев, а также перед Европарламентом, где сорвал овации. На среду намечено его виртуальное выступление перед американским Конгрессом, передает агентство РИА «Новости».

Кроме того, администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

При этом американские власти понимают: у Зеленского нет никаких шансов, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся», об этом заявил американский конгрессмен Даррелл Исса, добавив, что это обсуждается на секретных брифингах без участия президента Украины.

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет. Мы снабжаем его как будто для того, чтобы он потерпел неудачу», – заявил Исса в эфире Fox Business.

Также конгрессмен добавил, что помощь американской стороны сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины.

Кроме того, ранее США и НАТО отказались от просьб Киева закрыть небо над Украиной, а Вашингтон назвал неприемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины.

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