ООН: Украину покинуло до 2,7 млн человек

Украину с начала военных действий покинули 2 млн 698 тыс. 280 человек, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 1,6 млн человек, в Венгрию – более 246 тысяч, в Словакию – 195 тысяч, в Россию – 105 тысяч, Молдову – 104 тысяч, в Румынию – свыше 84 тысяч, Беларусь – 938, в другие европейские страны – более 304 тысяч, сообщает агентство «Анадолу».

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) по состоянию на 1 января 2022 года составляла 41 млн 167,3 тыс. человек.

Ранее в понедельник источник в силовых структурах сообщил, что число прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию из Донбасса и Украины приблизилось к 250 тысячам.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что собирается принять участие в государственной программе предоставления жилья украинским беженцам.

На прошлой неделе молдавские пользователи соцсетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну. А в Чехии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины.