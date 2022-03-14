Приковавший себя к McDonald's сын Никаса Сафронова оштрафован

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, оштрафован за то, что приковал себя наручниками ко входу в McDonald's в Москве.

Сафронов-Затравкин заявил, что «впервые в жизни преднамеренно нарушал закон». Он рассказал, что на него «составили протокол – за мелкое хулиганство». Пианист выразил готовность оплатить штраф, так как является «законопослушным гражданином». «Я всегда все штрафы платил, плачу и буду платить. Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека», – приводит его слова РИА «Новости».

Сафронов-Затравкин намерен делиться своим мнением в Telegram-канале, но выходить с новыми акциями пока не собирается. По его словам, он хотел «показать, что в России живут такие же люди, как за рубежом». «Мы, как и они, можем весить 270 килограмм, ходить в McDonald's, пользоваться европейскими самолетами и американскими телефонами. Почему они решают, что нам съесть, куда полететь, какую одежду купить? Почему мой кот должен отказываться от своего питания, к которому привыкал всю жизнь, в чем он виноват? Это неправильно и враждебно. Это уничтожение нашей жизни, нашего народа», – заявил он.

При этом для него «наиболее страшен запрет на ввоз в Россию роялей, нежели бургеров». Он счел санкции примером «средневековых, нелепых понятий, у них нет ценностей культуры, это люди с усеченным мировоззрений». Сафронов-Затравкин не стал отвечать на вопрос о том, отказались ли от сотрудничества с ним зарубежные театры и оркестры.

Напомним, он приковал себя наручниками ко входу в McDonald's на Пушкинский площади в Москве в знак протеста против ухода компании из России. Сеть быстрого питания McDonald's объявила, что закроет заведения по всей России с 14 марта.