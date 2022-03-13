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Белорусские паралимпийцы прилетели в Россию для участия в играх «Мы вместе. Спорт»
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Белорусские спортсмены, которые примут участие в Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт», прилетели в московский аэропорт Шереметьево.
В ночь на 14 марта белорусская делегация отправится в Ханты-Мансийск. На Играх планируется разыграть награды в шести видах спорта – лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах и следж-хоккее, передает РИА «Новости».
Напомним, что зимние игры «Мы вместе. Спорт» для паралимпийцев пройдут 18-21 марта в Ханты-Мансийске.
Ранее Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ отстраненные российские спортсмены исполнили гимн России в Паралимпийской деревне.
Париж анонсировал новые санкции против России
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Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Шойгу: Россия фактически завершила укрепление западных рубежей
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Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Россия фактически закрепила укрепление своих западных позиций.
По словам Шойгу, генеральный штаб ВС России почти разработал план по усилению западных рубежей страны, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ России, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает. «Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена», – отметил Шойгу.
«Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», – сказал Шойгу на заседании Совбеза.
Президент России Владимир Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО.
«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», – передает ТАСС слова российского лидера.
ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России
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Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Проханов: Глубинное НАТО ополчилось на Россию
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Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности. Сейчас стало очевидным, что сама Европа не придерживается тех принципов и идеологем, которые она декларировала и которым призывала следовать весь мир, сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Россия распрощалась с иллюзиями относительно Запада.
«К Западу нужно относиться глубинно, исходя из представления о том, что такое извечные отношения Запада и России. Существуют таинственные, глубинные коды, которые Запад и Россию делают вечными оппонентами, а в худшие минуты – врагами. А в самые худшие минуты – тотальными врагами», – говорит писатель и общественный деятель, руководитель «Изборского клуба» Александр Проханов.
«Я в свое время исследовал такие категории, как американская мечта и русская мечта. Это такие политические метафоры, которые выдают глубинные основы такого космического самочувствия того или иного народа или той или иной системы, – рассказал собеседник. – Американская мечта – это «сияющий Град на холме», как в свое время говорили люди, близкие к Джорджу Бушу. Это гора великой американской истории. На этой горе стоит Град, существует крепость. Из этой крепости обозреваются все окрестные долины и народы и те, кто ведут себя не так, как следует, посыпаются ракетами». Град на холме – это идея глобального доминирования и глобального управления миром, отметил Проханов.
В противоположность американской мечте, русская мечта – «это храм на холме, гора русской истории, которую венчает храм, своими крестами стремящийся дотянуться до божественной истины и спустить по этим крестам, по стенам храма, по горе эту истину в наши семьи, гарнизоны, дома, университеты, в наш быт», сказал Проханов.
«Такова метафизика русской идеи и американской идеи. Поэтому эти две идеи несовместимы, – подчеркнул русский писатель. – Град-крепость и храм. Храм и Град постоянно сражаются, находятся в противодействии. Если мы это понимаем, то все, что на Западе не является близким к храму, – должно нами отрицаться. А все, что в нашей культуре, в нашей философии является намеком на Град, на доминирование, демонизм, должно иссекаться из нашей жизни, судьбы».
Сегодняшние события обострили «схватку Града и храма» до предела, превратили ее в тотальную схватку, уверен Проханов. «Тотально требует уничтожения храма Град. Град идет на нас всей своей мощью – метафизической, военной, психологической, информационной, материальной и духовно-демонической. Сейчас дается один из последних боев, как они считают, этому храму.
Но Русский храм – неразрушаемый. Его можно повредить. Можно повредить, пробить купола, можно разрушить стену, но фундаментальная основа русской глубинной цивилизации незыблема,
она создана изначально», – подчеркнул собеседник.
Надо исследовать каждое из отдельных проявлений сегодняшнего Града (Запада, НАТО) и смотреть, насколько это проявление вредно, насколько эти проявления демонизируют нас, усиливают наших противников и ослабляют нас, отметил Проханов.
«Существует глубинное НАТО, не эта структура, которая сейчас ополчилось на Россию и после 1991 года продвигала свои границы к России. А глубинное НАТО. Это НАТО существовало во времена Фридриха Барбароссы. Это НАТО существовало и в период Стефана Батория, который шел на Смоленск и на Москву, и в период Ливонского ордена, в период Наполеона, в период Гитлера с его штандартами – и сейчас существует. Во времена Антанты, когда на советское, хрупкое, робкое, почти не существующее государство ополчился весь западный мир», – подчеркнул собеседник.
Таким образом, все, что сейчас происходит, – лишь следствие традиционного и глубинного противостояния Запада и России. «Жалко, что наши политики, начиная с 1991 года, сдавались американскому Граду-крепости. Теперь русская контратака продолжается и будет победоносной», – уверен Проханов.
Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности, напомнил собеседник. «Европа – наш общий дом», «общечеловеческие ценности», «неприкосновенность частной собственности» – огромное количество формул было введено в наше сознание. И к чему это привело? – рассуждает Проханов. – Русский народ создал богатства, создал кровью, слезами, непосильным трудом – и где эти богатства? Неприкосновенность частной собственности породило «прикосновенность» государственной народной собственности. Она обобрала нас до нитки: частная собственность вывезла все русские деньги за границу и там их оставила».
Но «перечеркнуть нашу русскую судьбу и наше русское начало» не удалось, подчеркнул Проханов. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что и сам Запад, сама Европа не придерживаются тех принципов и идеологем, которые они декларировали и которым призывали следовать весь мир, включая и Россию.
«Мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием, – сказал в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров. – У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности».
«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена», – заметил глава МИД. Так он прокомментировал санкционную атаку, начатую Западом в ответ на спецоперацию России по денацификации Украины и уход Западных компаний из нашей страны.
«Мы потеряли возможность сближения России с Западом», – констатировал в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок», – добавил европейский политик. Одной из ошибок Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО.
При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Запада отбросили лицемерие и открыто заявляют о своей русофобии. В частности, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия».
В офисе Зеленского заявили о приближении компромисса с Россией
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Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Участник украинской переговорной группы сообщил, что стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают, передает «Коммерсант».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию – прим. ВЗГЛЯД)», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан может провести у себя встречу между Россией и Украиной, у Баку есть опыт проведения встреч Россия-НАТО.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин рассказал Лукашенко о сдвигах в переговорах с Украиной
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Определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной есть, заявил президент России Владимир Путин.
«Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Я расскажу обо всем этом поподробнее», – сказал Путин Лукашенко на встрече в Москве 11 марта.
Президент Белоруссии заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине.
«Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые», – приводит слова белорусского лидера РИА «Новости».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Стало известно о подготовке «Ростелекома» к сценариям ограничения деятельности
«Ростелеком» готовился к вероятным сценариям ограничения деятельности как по импортозамещению, так и по отказоустойчивости программного обеспечения, рассказал глава компании Михаил Осеевский.
«Подразделения ИТ- и кибербезопасности, а также технической инфраструктуры «Ростелекома» готовились к возможным сценариям ограничения нашей деятельности как по линии импортозамещения, так и по линии отказоустойчивости нашего ПО и оборудования», – передает ТАСС его слова.
Ранее появилась информация, что LINX отключит российских операторов «Мегафон» и «Ростелеком» от точки международного обмена трафиком.
В Минцифры прокомментировали отключение России от LINX.
В Минске опровергли украинский фейк о ракетном ударе по белорусской деревне
Информация о ракетном ударе по белорусской деревне является фейком и бредом, заявила официальный представитель Министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева.
«Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», – приводит слова Горбачевой БелТА.
Ранее в украинских соцсетях появились сообщения о том, что российские самолеты с территории Украины якобы обстреляли белорусскую деревню Копани.
До этого в Минобороны России назвали провокацией сообщения об «ударе» по роддому в Мариуполе.
Посольство России в Лондоне разместило в Twitter заявление главы МИДа Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого обстрела роддома в Мариуполе, страницу посольства заблокировали.
Напомним, были обнародованы документы, в которых раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей.
Минск раскрыл достигнутые Путиным и Лукашенко в Москве договоренности
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Москве в пятницу концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций, в том числе по ценам на энергоносители, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Из важнейших вопросов: концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители», – приводит ТАСС слова Эйсмонт, которую цитирует БелТА.
Как сообщила пресс-секретарь Лукашенко, Россия пошла на беспрецедентные шаги по поддержке экономики Белоруссии. По словам Эйсмонт, в развитие договоренностей президентов 14 марта переговоры в Москве проведут правительственные делегации и «выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам».
Эйсмонт сообщила, что в финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей. Затронуты были во время беседы и вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами.»Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции», – информировала пресс-секретарь.
Напомним, состоявшаяся в пятницу в Москве встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась более пяти часов. Путин в ходе встречи с Лукашенко поблагодарил коллегу за быстрое восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Президент России проинформировал белорусского лидера о сдвигах в переговорах с Украиной. Ранее в Белоруссии сообщали о планах президентов обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций.
В Госдуме призвали Зеленского выполнить «шесть важных пунктов»
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Президент Украины Владимир Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, обязан выполнить «шесть важных пунктов» по урегулированию ситуации в стране, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский, если ему действительно еще не безразлично будущее Украины, как это мы слышим в его пылких речах, обязан выполнить, по моему мнению, шесть важных пунктов. В их числе денацификация, демилитаризация, закрепление в конституции страны нейтрального статуса и русского языка, на котором говорит большинство граждан Украины, как одного из государственных, а также признание российского статуса Крыма и независимости ДНР и ЛНР», – сказал Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина должна перестань быть страной, несущей угрозу безопасности России и ее гражданам.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
Глава Еврокомиссии заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России
Страны Евросоюза готовят четвертый пакет санкций в отношении России, который будет направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«Мы теперь представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», – цитирует ее ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страны ЕС готовы принять новые санкции в отношении России. По его словам, страны ЕС договорились о выделении дополнительной помощи Украине в размере 500 млн евро.
Ранее в МИДе Великобритании сообщили о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции России на Украине.
Напомним, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.
В пятницу Евросоюз заявил, что готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям поручено оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер из-за вводимых санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
Минобороны: Боевики «Айдара» удерживали в монастыре около 300 заложников
Российские военные освободили около 300 монахов и мирных граждан, которых держали в заложниках боевики нацбатальона «Айдар» в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в населенном пункте Никольское, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона «Айдар», оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов», – приводит его слова РИА «Новости».
Конашенков подчеркнул, что при освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны, заложники и строения монастыря не пострадали.
«Всего за время операции выведено из строя 3 тыс. 687 объектов военной инфраструктуры Украины», – сказал генерал.
По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 тыс. 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, Конашенков добавил, что подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. «В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское», – пояснил он.
Группировка войск ЛНР, как уточнил Конашенков, полностью блокировала населенный пункт Боровское и закрепилась в северных районах города Попасная. В Северодонецке подразделения Луганской народной республики блокировали восточную и южную часть города.
Он также отметил, что авиация и ПВО воздушно-космических сил России сбили один Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата.
Накануне сообщалось, что украинские неонацисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России информировал, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе. В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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Лукашенко заявил Путину о планах Украины напасть на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным принес карту, раскрывающую планы нападения Киева на республику.
По его словам, Украина готовилась нанести удар не только по Донбассу, но и по Белоруссии.
«Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес – они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали», – передает его слова РИА «Новости».
«Если бы не сделали это (спецоперацию РФ на Украине – прим. ВЗГЛЯД) за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Они не только по Донбассу готовились нанести удар – они выстроили позиции для нанесения удара по Беларуси», – сказал президент Белоруссии.
Лукашенко отметил, что народ в Белоруссии и России начинает потихоньку понимать в текущей ситуации, «что есть что и за кем правда».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Минобороны: ВС России вывели из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины
Вооруженные силы России за время операции вывели из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 61 вертолет и 126 беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ. Так, ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.
Напомним, Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.