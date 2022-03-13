В ДНР сообщили о повреждении теплотрассы во время обстрела ВСУ

В результате обстрела украинскими войсками в населенном пункте Ясиноватая в ДНР перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2,7 тыс. абонентов, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«В результате обстрела ВФУ повреждены многоквартирные и частные дома по улицам Молодёжная, Б. Хмельницкого, Машиностроителей. Перебита теплотрасса, без энергоснабжения остались 2 700 абонентов», – приводит РИА «Новости» сообщение штаба.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 20 раз открывали огонь по ДНР, применив 252 единицы боеприпасов, ранены шесть мирных жителей.

В четверг Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.