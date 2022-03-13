Трамп пообещал вернуть республиканцам Белый дом

Представители Республиканской партии США на президентских выборах в 2024 году вернут прекрасный Белый дом, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Южной Каролине.

«В этом году мы собираемся вернуть себе Палату представителей и Сенат [Конгресса США], а в 2024 году мы вернем себе прекрасный Белый дом», – приводит ТАСС слова Трампа в ходе выступления, трансляция которого велась на Newsmax TV.

Бывший глава Белого дома напрямую не заявил, что собирается баллотироваться лично, однако сказал, что он «выиграл дважды» и «теперь нам, может, придется баллотироваться снова».

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет: каждая из двух партий занимает по 50 мест.

Напомним, в декабре прошлого года глава американской администрации Джо Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента США.