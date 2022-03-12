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Компаниям России спрогнозировали возможность полного обеспечения большинством медизделий
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Российские компании способны полностью обеспечить потребности здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий, сообщил генеральный директор АНО «Консорциум «Медицинская техника» Виктор Назаров.
«На сегодняшний день российские компании способны полностью обеспечить потребности здравоохранения по значительной части видов медицинских изделий, при этом часть таких изделий уже поставляется в учреждения здравоохранения, а часть находится на регистрации и поступит в оборот в ближайшее время», – передает ТАСС его слова.
Как отметил Назаров, на конец 2021 года доля отечественных медицинских изделий на российском рынке составила около 26%, однако такой низкий показатель обусловлен не столько отсутствием в России производителей медицинских изделий, сколько «агрессивной» маркетинговой стратегией зарубежных производителей.
Так, среди направлений, по которым Россия способна полностью обеспечить собственные потребности, он назвал рентгеновское оборудование, оборудование для функциональной диагностики, оборудование и расходные материалы для респираторной поддержки, службы крови, холодильное и стерилизационное оборудование, глюкометры и тест-полоски для них, шприцы, медицинская одежда, хирургический инструмент, а также оборудование для лабораторной диагностики.
Эксперт обозначил, что в России есть технологические компетенции для быстрой организации выпуска медицинских изделий для офтальмологии, травматологии, а также по другим видам медицинских изделий.
По словам Назарова, на сегодняшний день отрасль получила то, чего долго ждала, а именно конкретный запрос от системы здравоохранения на изделия, необходимые для обеспечения бесперебойной деятельности лечебных учреждений. Уже созданы совместные рабочие группы, в состав которых входят врачи-практики и инженеры ведущих предприятий.
Он добавил, что консорциум ожидает существенный рост доли производимых в России медицинских изделий, к чему приведет в ближайшие полтора-два года ситуация с санкциями.
Кроме того, генеральный директор НИПК «Электрон» Александр Элисон сообщил, что компания готова полностью удовлетворить спрос на рентгеновские и УЗИ-аппараты, компьютерные томографы. По мнению производителя, в сложившейся ситуации открываются новые возможности, которые компания намерена реализовать в полной мере.
Ранее зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по поддержке АПК Александр Фомин в интервью газете ВЗГЛЯД спрогнозировал удачную предстоящую посевную и хороший урожай. То, что Россия сохраняет экспортный потенциал в сфере сельского хозяйства, ранее говорил президент Владимир Путин.
Конгрессмен: По данным секретных брифингов, у Зеленского нет шансов
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У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся», заявил американский конгрессмен Даррелл Исса, добавив, что это обсуждается на секретных брифингах без участия президента Украины.
«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет. Мы снабжаем его как будто для того, чтобы он потерпел неудачу», – заявил в эфире Fox Business Дарелл Исса, передает «Комсомольская правда».
Также конгрессмен добавил, что помощь американской стороны сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. Однако он отметил, что считает санкции США, которые вводятся против России, «неблагоразумными».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента России Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, иначе украинского лидера ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Также Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
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В ООН назвали основания для инспекции биолабораторий на Украине
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Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Накамицу указала, что в КБТО «нет многостороннего механизма проверки, который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО», «таким образом оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции – это задача стран-участниц», передает РИА «Новости».
При этом она указала, что несмотря на недостаток международного режима проверки, КБТО содержит ряд мер, к которым государства-участницы могут прибегнуть «для разрешения ситуаций, в которых у стран-участниц есть опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег».
Речь идет о Статьях пять и шесть. Статья пять конвенции гласит в частности, что «государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции». Как указала Накамицу, страны участницы КБТО разработали процедуры для прояснения неоднозначных и нерешенных вопросов, включая возможный созыв официального консультативного совещания для рассмотрения таких вопросов.
Статья шесть КБТО гласит, что «любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН».
«В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы», – сказала Накамицу, добавив, что Статья шесть Конвенции никогда не применялась.
«Я призвала бы страны-члены КБТО рассмотреть возможность использования доступных процедур для консультаций и сотрудничества для разрешения этих вопросов», – добавила она.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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В МИД России заявили о готовности к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере
В министерстве иностранных дел России заявили, что страна, если это будет необходимо, готова к жестокому противостоянию с ЕС в энергосфере.
«Россия, если потребуется, готова к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере», – заявили в ведомстве.
Позже сенатор Андрей Клишас предложил пересмотреть подход к поставкам энергоносителей в ЕС.
«Нужно перестать с маниакальным упорством повторять заклинание о том, что Россия - ответственный поставщик энергоресурсов в Европу и четко заявить, что мы ответственный партнер только с добросовестными партнерами, а перед теми, кто ведет с нами экономическую войну у России нет никаких обязательств», – написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
Подоляка объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России
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Украинский блогер и журналист Юрий Подоляка в одном из своих выпусков объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России.
Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина формально друг другу войну не объявляли. По его словам, официальный Киев не решится это сделать лишь по причине того, что это не совсем выгодно Европейскому союзу.
«То, что сегодня пожинают жители ЕС – это последствия тех решений, которые были приняты руководством ЕС. Россия никаких действий в отношении ЕС не предпринимала. <…> Если привести пример Украины, которая говорила, что она воюет с Россией, то после 24 февраля стало понятно, что несмотря на заявления о якобы войне с Россией, Украина на самом деле воевала сама с собой. Расплачиваясь за собственные решения. Все жители страны осознали – никакой войны с Россией до 24 февраля не было. Более того, ее нет до сих пор. Если официальный Киев объявит войну России, то Россия, согласно договору прокачки природного газа через территорию Украины, может поставки прекратить», – сказал Подоляка в одном из выпусков на youtube.
Он подчеркнул, что войны между Россией и Украиной сейчас нет.
Ранее сообщалось, что Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.
Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэродрома Гостомель
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель.
Передовые подразделения Воздушно-десантных войск высадились с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием новых сил десанта. На видео запечатлены действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы, передает РенТВ.
Особое внимание командиры уделили недопущению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности их имущества, которое находится в районе аэродрома.
Ранее Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом. Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Газета ВЗГЛЯД писала, как подвиг бойцов российского спецназа при взятии аэродрома Гостомель открыл дорогу на Киев.
Новейшее оружие России назвали «катастрофическим провалом» США
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Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры, пишет журналист Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative.
Как указывает автор, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также «лучшие в мире» зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, по его словам, предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев, передает РИА «Новости».
«Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет», – считает Голдман.
По его мнению, американскому руководству следует задать непростой вопрос о том, как Россия и Китай, имея военные бюджеты в разы меньше американского, добились стратегического превосходства над США по гиперзвуковым летательным аппаратам.
«Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?» – задается вопросом он.
Как отмечает автор, на сегодняшний день возникает впечатление, что технические преимущества перешли к России и Китаю, которые «полны решимости их расширять». «А факт нашего отставания – это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности», – сетует Голдман.
По словам автора статьи, американский внешнеполитический истеблишмент реагирует на свои неудачи, упорствуя в своих заблуждениях и выступая за расширение НАТО, пытаясь таким способом компенсировать усиливающуюся стратегическую слабость США.
«Попытки задним числом свести на нет прежние просчеты могут подвести нас вплотную к войне, которую мы можем проиграть. Кроме того, они создают риск ядерной войны, в которой не будет победителей. Представители американского истэблишмента не ястребы. Они – голуби в плохом настроении», – заключает журналист.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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В МИД России заявили об изменении конфигурации по гарантиям безопасности
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В министерстве иностранных дел России заявили о полном изменении конфигурации по гарантиям безопасности, которые ранее были направлены США и НАТО, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
«Я бы не стал говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, ситуация изменилась», – передает слова Рябкова РИА «Новости».
Ранее российская сторона подготовила и представила проект договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Под Киевом заметили турецкие военные самолеты
Появилось фото киевского аэропорта Борисполь, где видно два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда в начале военной операции России на Украине.
«В киевском аэропорту Борисполь, к которому приближаются российские войска, по-прежнему находятся два «застрявших» там военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции, прибывших туда 23 февраля», сообщается в Telegram-канале bmpd.
СМИ сообщали, что Турция пытается вернуть с Украины свои военные самолеты. 24 февраля турецкие самолеты доставили на Украину гуманитарную помощь. Этими же бортами планировалось осуществить эвакуацию граждан Турции, но в связи с закрытием воздушного пространства оба самолета находятся в аэропорту Борисполь.
Ранее Минобороны России опубликовало видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомель.
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Москва раскрыла инструкции Пентагона Киеву на случай ЧП в лабораториях
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Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине.
Как подчеркнул постпред России в ходе выступления на заседании СБ ООН, риск расползания опасных заболеваний за пределы Украины весьма реален с учетом интереса украинских радикальных националистических групп к патогенам, передает ТАСС.
«Нам известно и о том, что в случае любых таких инцидентов Пентагон прямо рекомендовал своим украинским «подопечным» незамедлительно обвинить Вооруженные силы Российской Федерации, якобы наносящие удары по научно-исследовательским и медицинским учреждениям, либо увязать инциденты с деятельностью «российских диверсионных групп», – обратил внимание постоянный представитель России при ООН.
Минобороны России, отметил дипломат, продолжает непрерывно анализировать биологическую обстановку на территории Украины и поступающие материалы. «То, что мы рассказали сегодня, лишь малая толика из имеющихся у нас сведений. Подробную информацию мы распространим в самое ближайшее время в качестве официальных документов СБ ООН, и вы сможете ее изучить», – добавил Небензя.
«Мы считаем своим долгом держать СБ ООН в курсе ситуации с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, создающей реальные риски для международного мира и безопасности, и намерены вернуться к обсуждению этой темы уже в ближайшее время», – заявил Небензя.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация якобы не располагает мандатом для проведения расследования деятельности биолабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.
В пятницу постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации обвинил Соединенные Штаты в финансировании целой сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности США к созданию биооружия на Украине. Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
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Рябков: Конвои с западным оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ
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Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают соответствующие конвои в законные цели», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, США предупреждены, какие последствия может иметь бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы.
Ранее в СМИ сообщили, что Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 и якобы ведутся переговоры о покупке.
До этого Россия предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине.
В Минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.
Париж анонсировал новые санкции против России
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Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы, сообщили в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина.
По его словам, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора российский лидер рассказал о выявленных многочисленных фактах нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права. По его словам, операции по спасению гражданского населения систематически срывают националистические батальоны Украины.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ
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Ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Кроме того, авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два «Байрактара», а также тактическую ракету «Точка-У».
«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал.
Он также сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.
Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.
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Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой
Президент США Джо Байден пытается «сыграть на нервах» и навязать повестку Соединенных Штатов всему международному сообществу, говоря об опасности третьей мировой войны, очевидны деструктивные цели этой линии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Я обращаю внимание на то, что мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было еще, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии», – цитирует ТАСС замминистра.
Ранее Джо Байден пообещал третью мировую за любое движение России в сторону НАТО. Так он объяснил отправку 12 тыс. военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее.
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Проханов: Глубинное НАТО ополчилось на Россию
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Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности. Сейчас стало очевидным, что сама Европа не придерживается тех принципов и идеологем, которые она декларировала и которым призывала следовать весь мир, сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Россия распрощалась с иллюзиями относительно Запада.
«К Западу нужно относиться глубинно, исходя из представления о том, что такое извечные отношения Запада и России. Существуют таинственные, глубинные коды, которые Запад и Россию делают вечными оппонентами, а в худшие минуты – врагами. А в самые худшие минуты – тотальными врагами», – говорит писатель и общественный деятель, руководитель «Изборского клуба» Александр Проханов.
«Я в свое время исследовал такие категории, как американская мечта и русская мечта. Это такие политические метафоры, которые выдают глубинные основы такого космического самочувствия того или иного народа или той или иной системы, – рассказал собеседник. – Американская мечта – это «сияющий Град на холме», как в свое время говорили люди, близкие к Джорджу Бушу. Это гора великой американской истории. На этой горе стоит Град, существует крепость. Из этой крепости обозреваются все окрестные долины и народы и те, кто ведут себя не так, как следует, посыпаются ракетами». Град на холме – это идея глобального доминирования и глобального управления миром, отметил Проханов.
В противоположность американской мечте, русская мечта – «это храм на холме, гора русской истории, которую венчает храм, своими крестами стремящийся дотянуться до божественной истины и спустить по этим крестам, по стенам храма, по горе эту истину в наши семьи, гарнизоны, дома, университеты, в наш быт», сказал Проханов.
«Такова метафизика русской идеи и американской идеи. Поэтому эти две идеи несовместимы, – подчеркнул русский писатель. – Град-крепость и храм. Храм и Град постоянно сражаются, находятся в противодействии. Если мы это понимаем, то все, что на Западе не является близким к храму, – должно нами отрицаться. А все, что в нашей культуре, в нашей философии является намеком на Град, на доминирование, демонизм, должно иссекаться из нашей жизни, судьбы».
Сегодняшние события обострили «схватку Града и храма» до предела, превратили ее в тотальную схватку, уверен Проханов. «Тотально требует уничтожения храма Град. Град идет на нас всей своей мощью – метафизической, военной, психологической, информационной, материальной и духовно-демонической. Сейчас дается один из последних боев, как они считают, этому храму.
Но Русский храм – неразрушаемый. Его можно повредить. Можно повредить, пробить купола, можно разрушить стену, но фундаментальная основа русской глубинной цивилизации незыблема,
она создана изначально», – подчеркнул собеседник.
Надо исследовать каждое из отдельных проявлений сегодняшнего Града (Запада, НАТО) и смотреть, насколько это проявление вредно, насколько эти проявления демонизируют нас, усиливают наших противников и ослабляют нас, отметил Проханов.
«Существует глубинное НАТО, не эта структура, которая сейчас ополчилось на Россию и после 1991 года продвигала свои границы к России. А глубинное НАТО. Это НАТО существовало во времена Фридриха Барбароссы. Это НАТО существовало и в период Стефана Батория, который шел на Смоленск и на Москву, и в период Ливонского ордена, в период Наполеона, в период Гитлера с его штандартами – и сейчас существует. Во времена Антанты, когда на советское, хрупкое, робкое, почти не существующее государство ополчился весь западный мир», – подчеркнул собеседник.
Таким образом, все, что сейчас происходит, – лишь следствие традиционного и глубинного противостояния Запада и России. «Жалко, что наши политики, начиная с 1991 года, сдавались американскому Граду-крепости. Теперь русская контратака продолжается и будет победоносной», – уверен Проханов.
Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности, напомнил собеседник. «Европа – наш общий дом», «общечеловеческие ценности», «неприкосновенность частной собственности» – огромное количество формул было введено в наше сознание. И к чему это привело? – рассуждает Проханов. – Русский народ создал богатства, создал кровью, слезами, непосильным трудом – и где эти богатства? Неприкосновенность частной собственности породило «прикосновенность» государственной народной собственности. Она обобрала нас до нитки: частная собственность вывезла все русские деньги за границу и там их оставила».
Но «перечеркнуть нашу русскую судьбу и наше русское начало» не удалось, подчеркнул Проханов. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что и сам Запад, сама Европа не придерживаются тех принципов и идеологем, которые они декларировали и которым призывали следовать весь мир, включая и Россию.
«Мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием, – сказал в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров. – У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности».
«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена», – заметил глава МИД. Так он прокомментировал санкционную атаку, начатую Западом в ответ на спецоперацию России по денацификации Украины и уход Западных компаний из нашей страны.
«Мы потеряли возможность сближения России с Западом», – констатировал в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок», – добавил европейский политик. Одной из ошибок Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО.
При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Запада отбросили лицемерие и открыто заявляют о своей русофобии. В частности, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия».
Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск
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Видео уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 ВКС России в ходе спецоперации на Украине показало Минобороны России.
«Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и колонну автомобильной техники ВСУ. Нанесение авиационных ударов выполнялось парами с малых и предельно малых высот», – указывается в описании к видео, передает РИА «Новости».
Также показан взлет четырех вертолетов Ка-52, оснащенных неуправляемыми реактивными снарядами, а также управляемыми ракетами «Вихрь» и полет ударных вертолетов над населенным пунктом.
Демонстрируется запись с прицелов вертолетов, где они наносят удар неуправляемыми ракетами по украинской колонне на дороге, и точное попадание ракеты «Вихрь» в украинскую гусеничную бронемашину, предположительно, БМП-2.
К настоящему времени известно, что с начала спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.