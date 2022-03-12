Болгары возмутились высказыванием Байдена о спецоперации на Украине

Читатели болгарского издания Fakti.bg прокомментировали заявление в соцсети президента США Джо Байдена о ходе российской спецоперации на Украине.

Глава США заявил, что Москва не добьется победного результата, поскольку не смогла, по его словам, «сломить решимость Европы» и «расколоть Америку», передает РИА «Новости».

Читатели начали обвинять США в эскалации напряженности, а также задали вопрос, как часто сами США одерживали победы.

«Этот конфликт породила не Украина, а вы. А то, что глупые украинцы попались на вашу удочку, действительно ужасно и прискорбно», – написал пользователь с ником Сивата чапла.

Еще один подписчик спросил – а ковбои победили во Вьетнаме, Северной Корее, Афганистане, Ливии, Сирии?

Кто-то отметил, что США на другой части планеты, а конфликт и глубокий финансовый кризис в Европе.

Напомним, Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины.