Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в России

Россия решила остановить экспорт древесного сырья в ЕС

Вслед за запретом на экспорт березовой фанеры Россия остановила поставки в Европу востребованного лесопромышленного сырья. Особенно сильно новые меры почувствует на себе Финляндия, на рынке которой российские поставщики занимают до 15%. Крупные игроки рынка России почти не пострадают, так как основной удар придется на небольших экспортеров, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», правительство до конца года ограничило экспорт из России «в государства, совершившие недружественные действия», востребованного в Европе лесопромышленного сырья – березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы. Как отметили в Минпромторге, березовые балансы как основное сырье для производства бумаги и топливная щепа критически важны для Евросоюза, в частности для Финляндии, 10–15% потребления которой обеспечивается российскими производителями. В министерстве уверены, что заместить такой объем единовременно будет невозможно. «В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», – пояснили в Минпромторге. Там отмечают, что ограничение поставок за рубеж позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины.

По данным WhatWood, наиболее сильно Европа зависит от поставок российской березовой фанеры, которая занимает около половины рынка (в 2021 году поставки составили 1,4 млн кубометров на сумму 0,9 млрд долларов). И больше всего введенные правительством меры могут сказаться на сырьевой безопасности Финляндии. Доля остальных российских лесных продуктов не так существенна на европейском рынке – доля потребления российских пиломатериалов в Европе менее 7% (5,4 млн кубометров в год), отмечают в агентстве. Еще 8% европейского рынка занимают древесные пеллеты из России (2,2 млн тонн в 2021 году). В то же время в секторе лиственничных пиломатериалов Россия покрывает почти 100% потребностей европейских потребителей (400–500 тыс. кубометров в год).

В крупнейших российских лесопромышленных компаниях спокойно восприняли новость о введении запрета, отметив, что экспортируют в основном готовую продукцию, а попавшие под запрет потоки сырья смогут перенаправить на собственные нужды. В то же время там признают, что ограничение экспорта может создать определенные сложности в отрасли.

Отметим, что накануне был одобрен запрет на вывоз зерна из России в страны ЕАЭС.