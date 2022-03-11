Названы сроки завершения процедуры блокировки Instagram

Губернатор Ульяновской области призвал бойкотировать Meta из-за призыва к насилию против россиян

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал бойкотировать американские соцсети Meta (Facebook и Instagram) из-за того, что те разрешили призывы к насилию в отношении россиян.

Русских написал в Telegram, что «руководство компании Meta (Instagram и Facebook) выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране».

«По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей. И призываю всех вас последовать моему примеру», – призвал он.

Губернатор также пригласил подписаться на его аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram.

Пост аналогичного содержания он опубликован в Instagram.

Также сенатор Андрей Климов написал в Telegram, что «всего две недели понадобилось американской цифровой платформе, чтобы показать миру свое истинное, звериное обличие».

«Для сенаторской Комиссии по защите госсуверенитета России это отнюдь не новость. Об опасности заокеанских интернет-гигантов для мира вообще и нашего Отечества в особенности мы предупреждали еще с октября 2017! После многочисленных увещеваний пришлось перейти к конкретным действиям в ответ на многочисленные недружественные акции со стороны передовых отрядов «#ИмперииЛжи» (все цифровые платформы США работают под контролем и при участии американских властей: Госдеп, АНБ-Пентагон, ФБР, ЦРУ и др.)», – подчеркнул он.

Климов указал, что в начале марта «после рабочего совещания сенаторской комиссии с участием Роскомнадзора и Прокуратуры, Meta (Facebook) фактически прекратила свою деятельность на российской территории, аналогичная участь постигла и Twitter».

«Остальным – урок. Google, кажется, сделал правильные выводы (поживем-увидим, мы продолжаем мониторинг). Особо подчеркну необходимость всем зарубежным интернет-гигантам «приземлиться» в России как можно скорее (в их же интересах)», – написал сенатор.

Он отметил, что Meta еще имеет «реальную техническую возможность разжигать ненависть и вражду с Россией, призывать к убийствам русских вне наших границ, но, уподобляясь нацисту Геббельсу, мистер Цукерберг, вероятно, вообразил себя Кощеем Бессмертным».

«37-летний миллиардер Цукерберг так ничего и не понял в реальной жизни. Между тем его виртуальная вселенная не то место, где этот мистер может отсидеться от последствий разжигаемой им же катастрофы. Выпускнику Гарварда стоило бы давно усвоить библейскую мудрость: «Кто сеет ветер – пожнет бурю». Надеюсь, наши правоохранительные органы возьмут факты подстрекательства к нападению на граждан России на особую заметку. УК РФ это позволяет. Наши дипломаты свое слово уже сказали», – заключил он.

Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.

Так, Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Призывать к смерти лидеров разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий. Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». При этом он отметил, что Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией.