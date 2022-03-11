На Украине призвали ЕС отдать им 415 млрд российских резервов

Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 млрд долларов российского Центробанка, чтобы восстановить экономику Украины, заявил первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин.

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», – сказал Кудин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что западные правительства арестовали золотовалютные резервы Центробанка Российской Федерации на сумму 415 миллиардов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия противостоит экономическому удару Запада после отключения банков от SWIFT и заморозки рекордных российских резервов.