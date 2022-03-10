Потанин оценил идею о национализации иностранных компаний

Президент «Норникеля» и его крупнейший бенефициар Владимир Потанин призвал осторожнее подходить к конфискации предприятий компаний, уходящих с российского рынка. Он назвал адекватной мерой предложение Минэкономразвития – ввести внешнее управление на таких предприятиях.

«Я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий», – приводятся слова Потанина в Telegram-канале компании.

Потанин добавил, что «решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность».

По его словам, в новейшей истории известны случаи национализации, то есть выкупа предприятий у владельца и последующее обращение их в государственную собственность. Это, по мнению Потанина, более цивилизованный подход, который, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией.

«Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний. Куда более адекватной мерой мне кажется предложение Минэкономразвития – ввести внешнее управление на таких предприятиях. Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям – избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», – уточнил он.

Потанин высказал понимание, «что в свете направленных против России экономических ограничений может возникнуть вполне понятное желание поступить симметрично. Но на примере западных стран мы видим, что от введения санкций против России страдает экономика этих же стран. Мы должны быть мудрее и избегать такого сценария, когда ответные санкции ударят по нам самим».

Кроме того, Потанин предложил вывести из-под валютных ограничений текущее обслуживание внешнего долга. Из общей суммы внешнего долга России, составляющего около 480 млрд долларов, на обслуживание кредитов (купонные доходы по облигациям, выплаты по синдицированным кредитам, амортизацию долга, если это предусмотрено условиями соглашения) приходятся лишь несколько сотен миллионов долларов, напомнил Потанин.

«В сравнении с общей массой это очень небольшая часть, но из-за нее может появиться риск кросс-дефолта по всему внешнему долгу, когда из-за небольшой невыплаты по процентам появляются юридические основания потребовать к немедленному погашению весь объем долга», – сказал он.

Это в полной мере касается и крупных публичных компаний, поэтому необходимо внести коррективы в действующую норму, заключил Потанин.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Среди них такие бренды как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.



В четверг президент Владимир Путин поддержал инициативу правительства, направленную на предотвращение остановки производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию. «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», – заявил глава государства.