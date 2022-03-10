Путин указал на сохранение Россией экспортного потенциала Путин поддержал идею внешнего управления на уходящих из России иностранных предприятиях 10 марта 2022, 18:10 Текст: Вера Басилая

Нужно действовать решительно в отношении иностранных компаний, уходящих с российского рынка. Поэтому нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия «тем, кто работать хочет», заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Мы сами ни от кого не собираемся закрываться, мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, – здесь нужно действовать решительно... Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам президента, легальных рыночных инструментов для этого достаточно. «Мы найдем легальные решения этих вопросов», – подчеркнул глава государства. Ранее правительство России предложило ввести внешнюю администрацию на предприятиях, если зарубежные собственники необоснованно закрыли производство.

Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины 8 марта 2022, 01:56 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины. «Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля. Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства. Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым. Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер. Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России». Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал указ о применении специальных экономических мер 8 марта 2022, 21:12 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности России. В частности, в указе требуется до конца текущего года обеспечить запрет на вывоз за пределы России и ввоз на территорию страны продукции и сырья. При этом, запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд, сообщает ТАСС. «Наделить правительство РФ полномочиями по определению особенностей применения мер, предусмотренных пунктом 1 настоящего указа, в отношении некоторых видов продукции и (или) сырья, а также в отношении отдельных юридических лиц и (или) физических лиц», – отмечается в указе. Президент поручил правительству за дня дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен ввоз определенных продукции и сырья. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, но отметил стремление и дальше обсуждать с ними такую возможность. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира. Путин предложил ввести выплаты детям от 8 до 16 лет из семей с невысоким доходом 8 марта 2022, 00:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. «Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля. Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае». Президент напомнил, что в России «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно». «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», – констатировал глава государства. «Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», – подчеркнул Путин. Напомним, в июле 2021 года президент Владимир Путин поручил кабинету министров реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. Кроме того, Путин распорядился о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Помимо этого, в апреле Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию объявил о выплатах детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях. Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле 7 марта 2022, 20:59 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber. Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа, сообщает РИА «Новости». «Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – передал телеканал. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин отменил НДС на золотые слитки для физлиц 9 марта 2022, 12:41

Фото: erwin rachbauer/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции по продаже гражданам банками драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, освобождаются от НДС. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%, и это правило также распространялось на слитки из хранилищ. При их обратной продаже уплаченный налог не возвращался, передает ТАСС. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели. Кроме того, закон запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий. Их применение создавало неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это выводило из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий. Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса 8 марта 2022, 17:21 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на портале правовой информации 8 марта. Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документом упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий в стране и вводятся особые правила регистрации лекарств. Правительству дается право оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России. Отмечается, что правительство сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств. Ряд положений в законе касается поддержки бизнеса в РФ. Среди них – отмена до конца 2022 года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условия и порядок государственных закупок. Кроме того, упоминаются и особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах. Правительство наделяется правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. 4 марта Госдума приняла сразу в трех чтених законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был инициирован правительством России. Офис Зеленского выразил готовность урегулировать конфликт с Россией 9 марта 2022, 18:44 Текст: Кристина Цыцура

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина. «Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию», – ответил украинский чиновник на вопрос в интервью Bloomberg Television, существует ли дипломатическое решение ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости». Он отметил важность того, что Зеленский готов разговаривать лично с Путиным. По словам Жовква, прямой контакт необходим для завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что главным условием Киева для проведения этих переговоров является прекращение огня и вывод войск России с Украины. Ранее делегации России и Украины провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, но полноценно они не работают. Ранее Турция предложила главам МИД Украины и России встретиться на полях Дипломатического форума в Анталье. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин и премьер Израиля обсудили спецоперацию на Украине 8 марта 2022, 19:24 Текст: Евгений Романов

По инициативе израильской стороны состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, а также спецоперацию России по защите Донбасса, сообщается на сайте Кремля. Также президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике. Ранее Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил женщин с 8 Марта 8 марта 2022, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях. «Дорогие наши женщины, вы делаете мир лучше, добрее, благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, сочетаете в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. «Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан», – отметил Путин. Но, как считает российский лидер, «даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла». «И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», – продолжил президент. Он назвал 8 Марта одним из любимых праздников в России, пронизанным самыми светлыми чувствами. Президент от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом. «[Хочу пожелать], чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», – обратился глава государства к россиянкам. Отметим, президент России Владимир Путин ежегодно поздравляет россиянок с 8 Марта. Анонсировано совещание Путина с кабмином по противодействию санкциям 9 марта 2022, 15:14 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин 9 марта в ходе заседания правительства обсудит с кабмином противодействие санкциям и размещение беженцев из Донбасса, передает пресс-служба Кремля. «Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Известно, что в ходе заседания с докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступит врио главы МЧС Александр Чуприян. Путин, Макрон и Шольц провели телефонный разговор 10 марта 2022, 14:43 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков, говоря о звонке, отметил, что лидеры «продолжили обсуждать тему Украины», передает РИА «Новости». Пресс-служба кабмина Германии сообщила, что Шольц и Макрон поговорили с Путиным утром в четверг, в ходе переговоров «Германия и Франция потребовали от России немедленного прекращения огня, Макрон и Шольц настаивали на том, что любое решение этого кризиса должно быть достигнуто путем переговоров между Украиной и Россией». Ранее Макрон на фоне событий вокруг Украины заявил, что к России и россиянам необходимо относиться с уважением. До этого Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции обсудил ход переговоров между Москвой и Киевом и выразил готовность продолжить диалог при выполнении российских требований. Также Путин по телефону обсуждал с Шольцем цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказывал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов. Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеообращения Путина 9 марта 2022, 20:54 Текст: Кристина Цыцура

Роскомнадзор обратился к администрации социальной сети TikTok, потребовав немедленно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины блокировки. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке видео для иностранных пользователей, сообщает пресс-служба компании. «Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей», – говорится в сообщении. В письме Роскомнадзора отмечается, что это нарушает принципы свободного распространения информации и мешает получать доступ к ней. Ранее сообщалось, что китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры (стримы) из-за российского закона о фейках. В Кремле заявили о постоянных запросах Киева на переговоры Путина и Зеленского 10 марта 2022, 14:14 Текст: Наталья Ануфриева

Москва постоянно получает от Киева предложения о проведении прямых переговоров президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», передает ТАСС. Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что российской стороне необходимо вести переговоры с теми представителями Украины, кто обладает настоящей властью, а президент Владимир Зеленский этим человеком не является. Путин заявил о способности России решить все экономические проблемы 10 марта 2022, 17:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство способно разрешить все проблемы, хотя и уровень спроса на некоторые товары сейчас повышается, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что со временем граждане сориентируются и поймут, что «никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет». «Да, есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания», – подчеркнул глава государства. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Египта 9 марта 2022, 16:24 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин 9 марта в ходе телефонных переговоров обсудил с главой Египта Абдель Фаттах ас-Сиси причины и цели российской спецоперации по защите Донбасса, а также рассказал о ходе переговоров между сторонами, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы египетский политик выразил благодарность российскому коллеге за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта. «По просьбе Абдель Фаттаха ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса, информировал о проводимой Россией работе на переговорах с украинскими представителями», – говорится в сообщении. Лидеры договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Напомним, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.