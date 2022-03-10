Пугачева опровергла слухи о переезде из России

Певица Алла Пугачева заявила, что не намерена переезжать из России, поскольку каникулы и отпуск не считаются эмиграцией.

Артистка прокомментировала высказывания священника Русской православной церкви Андрея Ткачева, заявившего, что якобы Пугачева уехала навсегда из страны. «Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию», – заявил он.

Певица в своем Instagram отметила, что священнослужитель «рано радуется», поскольку каникулы и отпуск и лечение не считаются эмиграцией. «Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя», – предупредила артистка.

Ранее Пугачева обращалась к своим поклонникам, которые были напуганы слухами об ее отъезде из России, она пожелала им здоровья и благополучия.