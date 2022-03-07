Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов о бегстве

Российская певица Алла Пугачева обратилась к своим поклонникам, которые были напуганы слухами об ее отъезде из России, она пожелала им здоровья и благополучия.

У дома Пугачевой в Московской области по традиции собрались поклонники, они ожидали, что та выйдет и помашет им рукой, передает «Московский комсомолец».

Вместо этого на публику вышла управляющая имением с листом, на котором был автограф певицы. «Алла Борисовна просила передать: здоровья и благополучия всем», – сказала управляющая.

Также она произнесла слова, которые по традиции каждый год ожидают фанаты артистки: «Даю доверенность на разрешение весны. Спасибо вам, мои дорогие поклонники».

Отмечается, что под «доверенностью» подразумевается то, что сама Пугачева не вышла к поклонникам помахать рукой.

Ранее телеведущая Ксения Собчак поясняла, что не собирается эмигрировать из России, а отправилась в запланированный отпуск с ребенком.