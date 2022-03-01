Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве России, говорится в сообщении МИД республики.

«Министерство иностранных дел сообщает, что МИД обратился в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского 100 и Келецкая 45», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В здании по адресу Келецкая 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Франции Эммануэля Макрона французские власти проведут полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые могут принадлежать богатым россиянам.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.