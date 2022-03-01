Путин обсудил с Мадуро ситуацию на Украине

В США предсказали «унизительный удар» России по Западу

Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу.

Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости».

Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций».

Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным.

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Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание.