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В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска
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Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова.
18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.
Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса.
Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России.
В Минобороны России заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
В России оценили заявление ВСУ об использовании боевой авиацией аэродромов в Польше
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«Если украинские летчики будут летать с польских аэродромов, это будет означать ядерную эскалацию. На это никто не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее на Украине заявили об использовании польских аэродромов для базирования 70 боевых самолетов из Болгарии, Польши и Словакии.
«Эта информация представляется мне неправдоподобной, поскольку использование украинскими пилотами польских аэродромов будет означать прямой военный конфликт России и НАТО. Это просто какой-то бред», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он добавил, что аэродром, с которого совершаются боевые вылеты, является совершенно законной целью и даже в период холодной войны никто не позволял себе летать из Пакистана над Афганистаном, были лишь отдельные стычки на границе. «Кроме того, реализация этой идеи будет означать ядерную эскалацию, а на это никто не пойдет», – пояснил эксперт.
«У меня возникло такое впечатление, будто какой-то пропагандист из структуры ВСУ взял справочник The Military Balance, посчитал, сколько советских самолетов осталось и в каких странах НАТО, суммировал все это и предался буйным фантазиям», – предположил Кашин.
Он также сомневается, что в Болгарии, Словакии и Польше осталось 70 «живых» и работоспособных самолетов, «потому что все это советское железо, которое очень старое». «Поляки, конечно, хорошо поддерживали свои самолеты, но насчет Болгарии и Словакии я не уверен», – заключил собеседник.
Во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В центре Харькова на месте сбора батальона «Азов» прогремел мощный взрыв
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В украинском городе Харьков произошел сильный взрыв, на этом месте планировался сбор украинского националистического батальона «Азов», сообщают Telegram-каналы.
«Мощный взрыв на месте сбора нацистов «Азова» в Харькове. В 10.00 по местному времени у здания администрации Харькова официально объявляли свой мобилизационный сбор нацисты из «Азова», – сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На видео зафиксировано, как рядом со зданием в центре города попадает предмет, похожий на ракету, и происходит мощный взрыв.
На других роликах зафиксированы последствия разрушений: частично поврежден киоск, по всей площади разбросаны части постройки и мусор.
Ранее в соцсетях распространилось видео удара по жилому дому в Киеве на проспекте Лобановского. Источник РИА «Новости» в Минобороны России отмечал, что информация о том, что выстрел якобы был произведен российскими военными, не соответствует действительности.
Характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, на видео это заметно, пояснял он.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВС Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук-М1» и ракета задела угол жилого дома», – говорил собеседник.
В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.
Премьер Испании назвал условие отмены санкций ЕС против России
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Новые санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ «не уйдет» с Украины, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телекомпании Television Espanola.
«Все эти санкции <…> будут длиться столько, сколько будет необходимо, пока [президент России Владимир] Путин не покинет Украину», – приводит утверждение Санчеса ТАСС.
«Ошибка, которую совершил Путин – это думать, что ЕС не будет тверд и един в ответе. Возможно, мы примем больше санкций», – добавил Санчес.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии договорились о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
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ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Украина заявила об использовании аэродромов в Польше для базирования 70 боевых самолетов
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Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах, заявила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
«70 самолетов для украинской армии! Наши партнеры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 самолетов МиГ-29, Словакия – 12 МиГ-29.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолеты.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
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Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
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Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ
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Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.
«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».
«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Шойгу назвал главную задачу операции на Украине
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Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – цитирует ТАСС заявление Шойгу на селекторном совещании.
При этом министр подчеркнул, что Россия не пытается оккупировать украинскую территорию. Армия принимает все меры для сохранения жизни мирных жителей.
«Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
По его словам, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.
«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал Шойгу.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Украинские СМИ узнали о предъявленных требованиях России на переговорах
Россия на переговорах с Украиной потребовала от Киева денацификации, на уровне парламента закрепить внеблоковый статус с проведением референдума по этому вопросу и признание ЛНР и ДНР, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на дипломатические источники.
«В частности, страна-агрессор требует денацификации, внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума, признания ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – прим.ВЗГЛЯД) в административных границах Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении «Зеркала недели», передает РИА «Новости».
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
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Москва попросила проживающих рядом с объектами СБУ и Минобороны киевлян покинуть дома
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Минобороны России предупредило, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Жителей столицы, чьи дома находятся рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома, чтобы не подвергать их жизни опасности, пояснили в Минобороны.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращённо 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) — воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в зоне АТО. Предполагаестся, что 72 ЦИПсО использует мощный радиопередающий центр времён СССР, ранее применявшийся для глушения «вражеских голосов».
Напомним, ранее сообщалось, что западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Но количество однотипных фейков растет.
Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.
«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
В ДНР предсказали массовую сдачу силовиков ВСУ из «котла» под Донецком
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Народная милиция Донецкой народной республики благодаря продвижению на донецком направлении берет украинских силовиков в кольцо, скоро они начнут массово сдаваться, «как это было в свое время под Сталинградом», заявил ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов.
«На донецком направлении войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооруженные силы уверенно продвигаются в заданных направлениях», – передает РИА «Новости» слова Семенова.
Как сообщил ветеран батальона «Восток», каждый день несколько украинских силовиков складывает оружие. В то же время есть потери и со стороны ДНР, признал он. «Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения», – рассказал Семенов.
По его прогнозу, это постепенно будет влиять на боеспособность украинских подразделений. «Как только замкнется окончательно кольцо, вот это усилит, и моральный дух, он уже виден со стороны ВСУ, падает с каждым днем, и мы увидим реально сдающихся людей, как это было в свое время под Сталинградом», – предсказал ветеран батальона «Восток». Семенов затруднился спрогнозировать, сколько времени на это понадобится. «Я могу только сказать о том, что эта задача медленно, но уверенно выполняется», – добавил ветеран батальона «Восток».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Вооруженные украинцы убили гражданина Израиля под Киевом
Недалеко от Киева был убит 41-летний гражданин Израиля Роман Бродецкий при попытке эвакуироваться. По неподтвержденным данным, в убийстве виновны участники теробороны, которые ловят диверсантов, сообщили СМИ.
О смерти Романа сообщило израильское издание hamal.co.il. Бродецкий выехал из Киева, чтобы присоединиться к охраняемым автобусным колоннам и покинуть Украину. По словам его отца, мужчина намеревался ехать в сторону Молдовы, а потом оттуда добраться в Израиль. Роман и его попутчики ехали на двух машинах, Бродецкий – в первой, сообщило украинское издание «Страна.ua».
На дороге, как рассказал его отец, автомобили остановили люди с оружием, приняли пассажиров за чеченцев и убили.
Отметим, что дорога на Молдову находится вдали от тех мест, где действует российская армия. Поэтому, судя по всему, это были отряды теробороны, которым дали, как известно, поручение искать «кадыровцев».
Сейчас семья гражданина Израиля просит помощи, чтобы доставить тело погибшего для захоронения.
Между тем в МИД Израиля сообщили, что Бродецкий был убит в своем автомобиле в результате обстрела, когда находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой. У Романа в Украине остались жена и дети.
По сообщению израильских СМИ, это первый случай гибели израильтянина в стране с начала войны.
Ранее американский писатель, режиссер и кинопродюссер Гонсало Лира Лопес, оказавшийся в Киеве накануне российской спецоперации, раскритиковал режим Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия, которое в итоге появилось у большого числа преступников.
Накануне глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев назвал «очередным преступлением против своего народа» бесконтрольную раздачу киевским режимом оружия, в том числе специально выпущенным из тюрем преступникам.
Молдавия отказалась поддерживать санкции Запада против России
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Молдавия не станет присоединяться к санкциям ЕС и США против России, сообщил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску в интервью телеканалу «ТВ-8».
«Решения о санкциях против России – это сложные решения для государств с более сильными экономиками. <…> В Молдавии еще с 2014 года приняли решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против РФ. Мы продолжим придерживаться этой позиции», – приводит слова Попеску ТАСС.
По его словам, это решение принято из экономических соображений, так как экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики. Глава молдавской дипломатии подчеркнул, что «Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, обсуждая вопросы помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине».
В понедельник глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики не поддерживать санкции Запада, так как это нанесет удар по переживающей тяжелый кризис молдавской экономике. Он привел данные статистики, согласно которым в 2021 году Россия заняла вторую строчку среди торговых партнеров Молдавии – экспорт республики в РФ вырос на 27%, а импорт – на 70%. Бывший глава Молдавии предложил срочно проработать возможности подключения к созданной ЦБ России системе передачи финансовых сообщений в условиях западных санкций. Кроме того, он призвал перенаправить экспорт в обход Украины, через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Белоруссию, а также через молдавский порт Джурджулешть на Дунае.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Казахстан назвал причину военных действий на Украине
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что к военным действиям на территории Украины привело то, что Минские соглашения остались нереализованными.
«Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась. И сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров. достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития», – передает РИА «Новости» слова Токаева на съезде партии власти «Нур Отан», которую он возглавляет.
Он также заявил, что республика готова оказать посреднические услуги для организации переговоров между Россией и Украиной в случае необходимости.
«Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», – сказал Токаев.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены
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Президент Украины Владимир Зеленский проиграл, США уже сказали ему, что поддержат его решение, если он выберет нейтралитет для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор.
«Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах. Точно так же, как мы не потерпим российские войска на Кубе. Мы проигнорировали его, и он начал действовать», – приводит Sputnik Ближнее Зарубежье слова МакГрегора.
Полковник считает, что битва на востоке Украины, в общем-то, почти закончена, а ВСУ там окружены и отрезаны.
«На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч, и если они не сдадутся, то будут уничтожены», – предположил экс-советник главы Пентагона, предрекая разгром ВСУ.
Также он объяснил, почему Зеленский согласился на переговоры. Военный советник считает, что президенту Украины придется заключить сделку с Россией, договариваться о лучших условиях, которые только сможет получить.
«США уже сказали ему, что если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим», – заявил МакГрегор, добавив, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.
Полковник также считает, что Владимиру Путину не нужна Украина.
«Ему нужен ее нейтральный статус. Если он заберет Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого он не хочет», – считает он.
Ранее в МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией.
До этого говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.