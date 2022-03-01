Американские СМИ сообщили об уходе яхт российских бизнесменов

Миллиардеры из России якобы начали уводить свои яхты, чтобы избежать их изъятия из-за подготовки новых санкций США и их союзников, сообщают американские телеканалы.

Минимум четыре крупных яхты, которые якобы принадлежат ведущим российским миллиардерам, сейчас выдвигаются в направлении Мальдив или Черногории, заявил телеканал CNBC со ссылкой на мониторинговый ресурс Marine Traffic, передает РИА «Новости».

Одна яхта может прибыть в Черногорию из Барселоны в скором времени. На Мальдивы же ожидается прибытие яхт сразу трех бизнесменов.

Во вторник член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.

До этого Евросоюз вводил санкции против главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.